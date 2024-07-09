這間隱藏在巷弄內的q.b. Kitchen & Coffee 其味咖啡真的是超隱密，之前去品嚐過其味咖啡2店，咖啡香氣濃厚，現在以全新樣貌推出其味咖啡3.0，藏在住宅區內，鄰近溫州公園，是一間不經意發現的小店，菜單有手沖咖啡、甜點、飲品等，還有需要事先預訂的餐食，價位落在$80~$700之間，也有咖啡教學、場地租借、咖啡豆販售、拉花體驗等等，不定期舉辦各種活動

q.b. Kitchen & Coffee 其味咖啡3.0 在哪？

q.b. Kitchen & Coffee 其味咖啡3.0鄰近溫州公園的蓮埔街上，周邊都是住宅區，真的是超級低調隱密，機車可以停放在店門口，開車的話慈光街有收費停車場可以停放，停車還算便利，沒有高調的招牌，小小的招牌沒注意滿容易錯過的

店內空間

店內空間相當寬敞舒適，大約可以容納22人左右，舒適的暖色調讓人覺得有溫度，有種歐式鄉村的異國風格，最愛的就是高角窗的座位區，可以欣賞窗邊美景，很適合點杯咖啡與甜點，閱讀本雜誌或者是放空，給人愜意的氛圍感

菜單MENU

菜單有手沖咖啡、甜點、飲品等，還有需要事先預訂的餐食，價位落在$80~$700之間，咖啡豆也有分淺焙、中焙、深焙等，喜愛手沖咖啡可以來品嚐唷！！

餐點

焦糖布丁

焦糖布丁口感滑嫩，重點是價格不貴，有著焦糖的甜香，以及濃郁的蛋香，不過個人吃起來偏甜一些些，但配上咖啡很可以

可麗露-小山園抹茶

外層帶有酥脆口感，是脆皮的可麗露，抹茶有著清爽甘苦的茶香，甜度也很剛好，相當不錯

牛奶咖啡

咖啡香氣濃厚，是清爽的咖啡香氣，搭配鮮奶相當順口好喝

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