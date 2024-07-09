上次去餐廳吃飯喝解膩的桑椹果醋茶
回去之後一直念念不忘桑椹的味道
加上現在夏！天天氣真的超級無敵熱!
我就在網上搜尋有沒有人在賣桑椹醋~
想要買一罐回家自己泡來喝啦~
後來看到網上有人推薦村子口老農手摘的產品
買回家喝過之後讓人驚艷到根本是挖到寶貝
夏天搭配這款酸酸甜甜的超級消暑~~
村子口老農手摘桑椹濃縮果醋心得分享
我馬上來推薦給你們!!
村子口老農手摘的桑椹濃縮果醋成分單純
沒有額外添加其他防腐劑
每口都喝的到天然桑椹的香氣
從最初喝下去微微的酸
到後面尾韻帶來的甘甜滋味!
喝起來很爽口之外還多了一股天然的味道
冰冰涼涼的口感絕對是夏天飲品的首選
家人看到我買回去之後
有事沒事就會拿出來泡果醋冰茶
全家大大小小都超愛
買回家沒幾個禮拜一瓶都快喝完了
看來我又要買兩罐回家囤在冰箱了~~
我的沖泡方式都是用冰開水或是氣泡水來稀釋
大概比例為果醋：冰開水/氣泡水1：6
這樣的比例對我來說是最剛好的
你們可以根據自己的個人喜好下去做變化
另外喜歡吃優格的朋友我也很推薦加上桑椹濃縮果醋
優格的奶香搭配桑椹的酸甜滋味
只能說有夠頂的!超級好吃
如果你們要嘗試看看愛玉或是仙草感覺也可以
我是沒試過你們可以試看看再告訴我好不好吃~
而且告訴你們我現在只要有外出回家我一定會泡一杯來喝
吹著冷氣再喝上冰涼的桑椹果醋茶人生簡直完美!!
這麼熱不要說我沒推薦給你好物
桑椹濃縮果醋真的很推薦你們
夏天降火的秘密武器就在這邊
有喜歡的話村子口老農手摘的
他們官網上也很多產品可以挑選
看到這裡你是不是也心動了呀!!
大家一起來桑一下吧~~
桑椹濃縮果醋推薦：村子口老農手摘~~(點我看更多)