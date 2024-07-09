

上次去餐廳吃飯喝解膩的桑椹果醋茶

回去之後一直念念不忘桑椹的味道

加上現在夏！天天氣真的超級無敵熱!

我就在網上搜尋有沒有人在賣桑椹醋~

想要買一罐回家自己泡來喝啦~

後來看到網上有人推薦村子口老農手摘的產品

買回家喝過之後讓人驚艷到根本是挖到寶貝

夏天搭配這款酸酸甜甜的超級消暑~~

村子口老農手摘桑椹濃縮果醋心得分享

我馬上來推薦給你們!!



村子口老農手摘的桑椹濃縮果醋成分單純

沒有額外添加其他防腐劑

每口都喝的到天然桑椹的香氣

從最初喝下去微微的酸

到後面尾韻帶來的甘甜滋味!

喝起來很爽口之外還多了一股天然的味道

冰冰涼涼的口感絕對是夏天飲品的首選

家人看到我買回去之後

有事沒事就會拿出來泡果醋冰茶

全家大大小小都超愛

買回家沒幾個禮拜一瓶都快喝完了

看來我又要買兩罐回家囤在冰箱了~~



我的沖泡方式都是用冰開水或是氣泡水來稀釋

大概比例為果醋：冰開水/氣泡水1：6

這樣的比例對我來說是最剛好的

你們可以根據自己的個人喜好下去做變化

另外喜歡吃優格的朋友我也很推薦加上桑椹濃縮果醋

優格的奶香搭配桑椹的酸甜滋味

只能說有夠頂的!超級好吃

如果你們要嘗試看看愛玉或是仙草感覺也可以

我是沒試過你們可以試看看再告訴我好不好吃~

而且告訴你們我現在只要有外出回家我一定會泡一杯來喝

吹著冷氣再喝上冰涼的桑椹果醋茶人生簡直完美!!

這麼熱不要說我沒推薦給你好物

桑椹濃縮果醋真的很推薦你們

夏天降火的秘密武器就在這邊

有喜歡的話村子口老農手摘的

他們官網上也很多產品可以挑選

看到這裡你是不是也心動了呀!!

大家一起來桑一下吧~~



桑椹濃縮果醋推薦：村子口老農手摘~~(點我看更多)