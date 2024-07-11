來自美國夏威夷歐胡島，使用100%高級牛肉，超人氣KUA‵AINA漢堡，林口三井也有，就位在二樓的水上玻璃屋餐廳，這裡用餐環境寬廣舒適，最新推出平日限定70元無限暢飲且不收服務費，不限時，另外也有輕食組110元起，和雙人下午茶套餐330元即可享用焦糖布蕾鬆餅，吃美食之餘還可以逛街購物，成為假日出遊好去處。

最新平日限定活動

內用咖啡/可續杯飲料 70元起

單人下午茶輕食組(炸物+飲料) 110元起

雙人下午茶套餐(焦糖布蕾鬆餅+兩杯飲品) 330元

今年夏天，蠟筆小新陪你放暑假，林口三井最新藝術造景"蠟筆小新動感大作戰"，有力量測試機、足球踢踢樂、動感套圈圈、光榮頒獎台、華麗劇院等五大必拍場景，還有蠟筆小新商品快閃店，展期即日起至2024年9月底，喜歡的朋友要把握時間前往。

採線上點餐，可續杯70元飲料為可樂、零卡可樂、七喜、紅茶、烏龍茶、冰美式。

最新DM，實際DM以店家為主。

這也是歐巴馬最喜歡吃的漢堡，鮮嫩多汁的火烤牛肉漢堡排配上特製麵包。

除單點也有套餐分享餐可以選擇。

現在打卡就請你吃雞塊為下次使用。

單人下午茶輕食套餐：美式咖啡＋雞塊餐120元，CP值超高，重點是美景無價。

充滿美式鄉村風格，就座落在林口三井OUTLET二樓水上餐廳，超美的用餐環境。

想吃法式千層蛋撻，林口三井outlet就有，還不用排隊。





林口三井OUTLET美食：溜溜貝果蛋撻48元/顆。

林口三井OUTLET最新裝置藝術：蠟筆小新動感大作戰

蠟筆小新動感大作戰五大必拍場景：力量測試機、足球踢踢樂、動感套圈圈、光榮頒獎台、華麗劇院等

好拍好玩又有趣，大人與小朋友同樂～影片分享

蠟筆小新周邊商品可以參觀選購。

林口三井outlet美食：laetitia拉提莎手工泡芙甜點專賣店

林口三井outlet不儘可以逛街購物、美食、看展覽，還可以拍美照享受悠閒度假的感覺，真是假日好去處～

KUA`AINA 夏威夷漢堡 林口店：新北市林口區文化三路一段356號；營業時間：平日11:00-20:30；假日：10：30-21:00

林口玻璃屋餐廳【JAPOLI義大利餐酒館】林口三井OUTLET超美的水上餐廳/招牌必點水牛城辣雞翅/適合朋友聚會家人聚餐約會首選

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