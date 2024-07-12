台北永康街美食 林立，喫飯食堂 就是間不能錯過的道地老字號台菜館。其實永康街不僅是各國旅人來台必訪之地，也是台灣在地人很愛吃正港「台味」手路菜的地方，今天就是要來介紹一間身處在永康街巷弄中，老字號的台菜館【喫飯食堂】，這是間吃過一次就會上癮的道地台味，甚至不用人多，三、五朋友就能吃到辦桌功夫菜的好地方。

台灣美食揚名國際，但除了夜市小吃、熱炒店，最正宗的還是台灣所謂的台式桌菜，那可是台灣早期不少老師傅所留下的手路菜，以前流水席街邊辦桌最愛吃了，不過話說這類的桌菜通常要人多開一桌才吃得到，但【喫飯食堂】卻能把如此正宗的台式料理，搖身一變成為隨時都能入席的美味料理，這讓小聚餐也能多點幾道菜色，實現隨時都能吃台灣桌菜的可能。



【喫飯食堂】位在永康街的巷弄中，要說這不是在地老饕，怎麼會知道這裡竟藏著一間「行阿萊」的好味道~

【喫飯食堂】永康街美食 台灣美食 正宗台菜

營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:45

電 話：02 2322 2632

地 址：台北市大安區永康街8巷5號

粉 絲 團：https://www.facebook.com/chifanshitang?locale=zh_TW

Ｉ Ｇ：https://www.instagram.com/chifanshitang/

簡述這間台灣老字號的美味【喫飯食堂】

「民以食為天，喫飯皇帝大」，位於永康街的「喫飯食堂」，是一間敢將食物大辣辣擺在入口第一位的餐館，「喫飯食堂」是店主人 呂文勇先生 將台灣小吃精緻化的代表作。 對食物充滿熱情的他，想讓來自香港、大陸、新加坡、馬來西亞..等地的觀光客，不需花很多錢，就能好好的品嚐平價且道地的正港台灣料理。台灣的美味加上合理的售價，讓許多外國旅人相當感動，甚至選為離開台灣後的必吃料理，三天來個兩三次以司空見慣。



【喫飯食堂】不只是大安區老字號招牌，更是幾位好友能聚餐的小餐館，看看高朋滿座的客滿狀態就知道，那些僅能在辦桌場合大圓桌上看到的手路菜，再經過師傅的改良下，讓不只小家庭或是小聚餐都能沒有負擔的享受每道菜色，就像是將10人份縮小，不僅外觀精緻，口味沒變，更不須擔心沒吃完或吃太飽的問題。



一走進【喫飯食堂】感覺就很熱鬧，內場有種專業的熱炒鑊氣感，外帶的也很多耶



點餐的方式很不一般，桌上沒有菜單的唷，請到門口點餐，哈哈哈~菜色有夠多~



跟一般熱炒店就是有這樣的不同，菜色的取名非常的台味，就是辦桌菜的名稱，很多還是熱炒店吃不到的~



無敵招牌菜 「雞肉」跟「封肉」根本就是每桌必點~好像美食街櫥窗Show一樣，也讓各國遊客能一看就懂。



超新鮮食材就這樣一字排開~像極了海港在賣魚貨一樣~



新鮮食材就這樣放在入口搖滾區，當日有什麼新鮮貨，甚至有什麼隱藏版的海鮮，都有熟門熟路的點菜師幫大家介紹~



門外也張貼了一張全菜單，方便一目了然，如果服務員忙，茶水也能自取唷~吃飯前喝一杯熱茶相當舒服，即便當天頂著烈陽，但一整個開胃~



人潮真的很多，而且有沒有發現都是有點成熟的年齡層，懂吃的饕客啊！肯定也是熟門熟路的忠實顧客～



後邊還有可容納多人的大圓桌，還有半包廂式的座位～



－－喫飯皇帝大－－沒有什麼比吃還重要的事，尤其是～跟志同道合的人一同享用美食～



喝了熱茶～還有客製印的衛生紙耶～這行銷概念真不錯～吃過後真的會想找朋友打電話訂位再來一次



隨著餐點陸續上桌～～飢腸轆轆的我已經被眼前的封肉香到肚子快餓扁了~



【招牌封肉】封肉可說是台灣客家的知名菜色，這也是第一次看到封肉可以做得這樣迷你可愛，上桌時綁線已經被抽掉了，所以剛好四小塊的入口量



【喫飯食堂】是以福建同安的特色，搭配紅燒，再以自創工法讓每位饕客都能吃到剛好足夠的封肉份量，不會感到太多太膩



非常喜歡【喫飯食堂】封肉的Q彈軟嫩，真的是超級下飯，外皮的Q及紅燒味還帶有點軟密感，光看這色澤就知道這是到很不容易的手路菜



肉質一點也不柴，配飯吃超級下飯，湯汁也非常剛好~並不會很鹹~



一旁還放上了芥菜~增加了香脆的口感~



封肉真的非常推薦，看著湯汁剔透晶瑩，毫不油膩感~



【招牌煎豬肝】也是招牌無誤，好大的豬肝，重點~~~超嫩~~還有點脆感~~



煎豬肝幾乎是老饕必點特色、外頭的醬燒鹹甜味道搭配剛剛好，也非常考驗師傅的炒功，更因此成為店家的獨家特色



畢竟豬肝的火侯掌控真的太重要了，熟到一個程度，不一下子就會變得乾柴，且吃不出豬肝的香嫩口感



很多人會覺得吃豬肝會有一種腥騷味，但【喫飯食堂】的 「香煎豬肝」定沒有一般豬肝的苦柴無口感，反而味道滑嫩甘甜，收汁漂亮，帶有迷人的光澤，醬香還讓人意猶未盡



帶有點厚度的豬肝，吃起來卻是彈牙Q脆，真的是相當厲害的功夫，很少能吃到如此令人有記憶點的煎豬肝



尤其醬汁收的也相當美味，拿來淋上白飯都好吃~



「滷肉飯」有別於一般外頭的滷肉飯，【喫飯食堂】的滷肉飯不是那種肥肉油膩型的滷肉飯，反而是帶油蔥及瘦肉，味道非常香



吃起來也不膩口~鹹度剛剛好，米粒粒分明，



還有另一種也可以嘗試，就是「豬油拌飯」先看看這米~淋上一匙豬油，香氣感十足直接入口了~



雖說是豬油拌飯，但吃起來也不油，反而就是增添了白米飯的香氣，米飯真心也是好吃的米，煮的Q彈，米芯透軟



「五香雞卷」也是小份的大菜，以前一條雞捲吃下來就都好飽了，現在能這樣兩口就能吃得剛剛好，尤其這是一道極為複雜的台式招牌料理~



雞捲是以手工製作，內餡豬肉比例高，感覺還有荸薺、青蔥、洋蔥，豬肉餡厚實，吃起來飽滿，很喜歡外皮炸的酥脆，不油膩，吃起來沒有空虛的油膩感~ 沾上甜辣醬別有另一番風味



「薑蔥小卷」不得不說~這應該是我吃過最好吃的炸小卷了吧~於其說它是小卷~~~~這根本就是大卷了~@@



根根像巨無霸一樣的小卷，外層裹上薄薄的麵衣，且還相當完整~像穿上雨衣似的~可見這在上粉時師傅的用心~



咬下一口~~超級軟彈，好新鮮的小卷，而且好有口感，帶有點蔥香及胡椒味~感覺沒有過多調味，但味道卻是鮮明且相當獨特



細微的調味完全帶出了海鮮小卷的鮮味~值得推薦，喜歡吃炸物海鮮的千萬不要錯過~



「酸菜竹筍肉片湯」看似平凡卻又不凡的一碗湯，兩個人喝也非常剛好，尤其是對前一晚如果有小酌飲酒的話，這酸菜竹筍湯絕對超級醒腦開胃。



酸菜給好給滿且湯頭非常清香~尤其酸菜湯相當關鍵的就是那柔和、微酸的味道



筍子好好吃~有如山中桂竹筍般的嫩脆，毫無硬皮感，鮮甜的竹筍對身體可是相當的好，富有高纖維、熱量又低，也是相當推薦的家常湯。



吃飽飯足，就像是吃了一餐大型的辦桌宴，非常滿足能在餐廳吃到這樣的大菜



環顧四週，四處可見【喫飯食堂】是許多電視台爭相報導的座上賓，必去永康街的美食，台灣的私房小館，



就連日本知名節目「瀨上剛在台灣」也有來吃，整個就是紅到日本去啊！話說這天來吃時，確實遇到很多外國遊客唷！



【喫飯食堂】可以說是台灣精緻台式料理的代表，也有屬於很正宗的台灣味，肉類的原產地都有標示的很清楚！



鄰近永康公園，有時這邊還會有小市集跟音樂演奏～是永康街的一大地標～



交通更是便捷，坐捷運搭到東門站五號出口就到永康街口，外頭還有一整排的共享單車Ubike可以利用，這也是聽很多外國人覺得台北市交通真的很便利的一部分



永康街，台灣的知名景點，一度因為芒果冰及小籠包聲名大噪，但熟不知巷弄中其實暗藏所多台灣道地正宗的台式美味，【喫飯食堂】就是相當推薦的一間老字號台式餐館~

大器的用餐環境，將台灣正宗的手路菜轉為精緻的小份餐點，口味依舊，但能下肚的品項能更多，好吃的美味淺嚐即止，讓每道菜色意猶未盡，深刻在腦海中。很值得推薦，【喫飯食堂】也絕對是有外國朋友來值得介紹台灣味的好地方。

【喫飯食堂】永康街美食 台灣美食 正宗台菜

營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:45

電 話：02 2322 2632

地 址：台北市大安區永康街8巷5號

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