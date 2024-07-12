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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，溫體牛肉專賣店，內用牛滷肉飯免費供應，不提供訂位需現場候位｜Ruby說美食享受旅…

【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，溫體牛肉專賣店，內用牛滷肉飯免費供應，不提供訂位需現場候位｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-07-12 15:01:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：101
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：483篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 仁德區

造訪商家：

阿裕牛肉涮涮鍋(崑崙店)
place台南市仁德區崑崙街733-1號
作者本次評價：
3.30
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
2.50
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組合圖.jpg

阿裕牛肉涮涮鍋榮獲2023米其林指南美食餐廳，餐廳的位子滿偏僻的，

還沒到開店的時間就有滿滿的人潮，在台南也開店了30幾年，

現在的新址提供了客人舒適的用餐環境，

還有附設一大片的停車場，整體來說是滿方便的。

【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，

來台南溫體牛肉是必品嘗的在地美味，

而阿裕牛肉涮涮鍋也是許多饕客的熱門選擇餐廳。

由於不提供訂位，建議大家可以提早到達，避免熱門餐點售罄。

【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，

餐廳外有充足的等候區域，並設有座位供客人休息。

夏季蚊蟲較多，請大家再多加注意一下喔。

【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，

【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，

阿裕牛肉涮涮鍋的菜單以各部位牛肉為主，每人低消為$300

12歲以下兒童免低消。餐廳不收服務費，

只接受現金支付，有提供免費WiFi。

 

【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，

喜愛的牛肉乾也有伴手禮的優惠可選購買回家送禮。

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火鍋料和飲料需到外面的火鍋料櫃台自行選取並結帳

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白飯、調味料和餐具則是自助式取用。

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有提供牛肉滷汁，滷肉的肥肉偏多，

香氣撲鼻，讓人忍不住多吃幾碗白飯。

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店內的用餐環境，非常簡約乾淨，除了有基本的四人方桌，

也有提供多人數的圓桌，Ruby一大群人約10人就被安排到大圓桌用餐。

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基本鍋底費用 $130，因我們入座時間約7點多，

許多熱門的餐點都賣光了，真的好可惜。

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特優頂級牛肉(大份) $660

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溫體牛肉的肉質鮮嫩細緻，口感柔軟而多汁。

牛肉皆是手工切片，厚薄適中

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【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，

 

涮煮時肉色轉變迅速就要趕快拿起，入口即化。無需多餘調味，

以高湯涮煮便能品味到牛肉的原始鮮甜。能享受到高品質牛肉的純粹美味。

【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，

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牛雜$250
牛雜選用的是多種牛內臟，包含牛肚、牛肝、牛心等部位，沒有異味，

口感多樣化，有的柔軟嫩滑，有的彈牙有嚼勁。涮煮過後，

牛雜吸收了湯底的香氣，喜歡內臟部位的饕客一定會喜愛。

【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，

酸菜牛雜 $300
酸菜爽脆酸香，與牛雜的濃郁口感形成絕佳對比，

豐富而有層次，如喜愛酸香味道的絕對必點起來。

【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，

頂級芥蘭牛肉 $300
嫩牛肉片搭配新鮮芥蘭，牛肉片鮮嫩多汁，而芥蘭則脆嫩爽口，

有些芥蘭的味道稍微偏苦，兩者相互搭配，令人食指大動。

【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，

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阿裕牛肉涮涮鍋提供新鮮的食材，

自助式的取餐方式可選擇喜歡的火鍋料和調味品的自助區，

【台南仁德區美食】阿裕牛肉涮涮鍋附菜單，米其林指南得獎餐廳，

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無需額外的服務費也讓我們感到很實惠，建議大家提前到達，

以便享受到更多的美味。在阿裕牛肉都能享受到頂級的溫體牛肉的美味，

期待下次再來品味更多的美味。

 

【店家資訊】
👉阿裕牛肉涮涮鍋(崑崙店)
🍽 FB官方粉絲團請點此 
🏠台南市仁德區崑崙路733-1號
☎️06 279 5500
⏰平日AM11:00~PM14:00 /  PM17:00~PM21:00
假日AM10:30~PM14:00 /  PM17:00~PM21:00
公休時間為周一晚上到周二中午

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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