沖繩那霸市區的住宿選擇非常多，這間「那霸安迪魯飯店(HOTEL ANTEROOM NAHA)」是在疫情前2020年2月底開幕的飯店，在那霸也算是相對新的一間飯店，因為是在那霸港旁邊所以距離最近的單軌列車站比其他飯店稍微遠一點點，最大的特色就是與藝術家結合，大廳內會定期展示藝術家的作品連房間內也會掛滿畫作，如果喜歡還能直接購買帶走，選擇港景房的房間拉開窗簾就能直接欣賞那霸港的風景，白天不斷會有船隻駛過，讓人覺得這裡就像是置身在海上的飯店一樣。

住宿資訊

那霸安迪魯酒店 名稱 : 那霸安迪魯酒店

英文 : HOTEL ANTEROOM NAHA

電話 : (+81)98-860-5151

地址 : 沖繩縣那霸市前島3丁目27番地11 (Google地圖)

訂房連結 :

停車資訊 : 付費停車場1500日圓 / 天

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 11:00

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交通資訊 :

◆ 單軌列車搭到「美榮橋站」步行約15分鐘

◆ 那霸市搭乘99號巴士到「泊高橋」再步行約6分鐘

我們是還完車後搭乘單軌列車到「美榮橋站」再步行約15分鐘左右，穿越許多住宅區快到河堤旁就能看到飯店

大廳環境

從入口走進來會先看到停車場，旁邊有一扇門走進去就能進入飯店，不過入口處比較不明顯要稍微注意一下，旁邊的電動自行車房客可以租用，需要時直接詢問櫃台

一樓是一般入口，報到大廳跟餐廳都是在二樓，有電梯可以使用不用擔心需要先扛行李走樓梯才能報到

一走進來馬上就能看到藝術家的畫作，第一次來真的會以為是到美術館參觀而不是入住飯店

往裡面走會看到四面圍繞的高牆，上面全部都是用紅色的小圖案描繪而成的巨大畫作

穿過大型藝術牆在看到電梯前還有幾幅畫作，有點像是開胃菜的感覺走到這裡都快忘記是要來飯店報到的

主要的設備都是集中在二樓，另外二至六樓都是客房的空間

從電梯出來左邊的區域都是藝術品的展示牆，上面擺滿了各式各樣藝術家的畫作

今年是龍年還有一個立體的龍雕像，旁邊還有蛇做陪襯整體非常壯觀

走到底望出去就是那霸港的風景，天氣好的時候能見度非常高

因為周末Check-in的人比較多，就在排隊等候的空隙先來參觀一下畫作

每幅畫的右下角都有作者的名字跟售價，如果有興趣可以直接跟櫃台人員購買，現場真的有不少人看到喜歡的畫就直接購買了

靠近電梯的方向還有各式手做可以當伴手禮，而且都是手工製作而成非常精緻

大廳中間的落地窗角落是一個非常適合拍照的位置，可以將那霸港盡收眼底

在另一邊還有一整排的桌子可以直接欣賞海港的風景

上面很貼心還有提供插座，可以讓大家邊使用電子產品邊充電

長桌旁邊還有沙發椅可以坐著等候休息，整個大廳的空間算滿寬敞的

櫃台對面的架子有沖繩的旅遊簡介跟租車資訊，下面兩層的架子則是房間盥洗用品，全部都是自由領取

櫃台上有販售小點心可以讓房客解解饞

穿過櫃台往裡面走就是早餐的座位區，基本上所有的公用設施都是集中在二樓

飯店設施

如果在飯店中想抽菸二樓有設置吸菸室，讓房客不用跑到飯店外就能抽菸，另外房間也都是禁菸的

經過吸菸室後就是洗衣房，上層是烘衣機下層是洗衣機，都是需要付費才能使用的

烘衣機一次是100日圓，洗衣機則是300日圓含洗劑，所以不用另外購買洗衣精

入住的第一天有用洗衣機來洗衣服，洗衣的時間機器會依照衣服的重量自動判定需要花多久

洗衣機的旁邊是製冰機，對面有飲水機基本上該有的設備都有提供

側邊則是有販賣機，一台是無酒精飲料另一台全部都是啤酒，可以同時滿足不同的客群

這間飯店最特別的設施就是有「高壓氧機」可以使用，不過是要付費的但價格不算太高，有需求的話也是直接詢問櫃台人員，是一個滿特別的服務也是亮點之一

飯店夜景

飯店的外觀全部都是用斜線條的設計，晚上燈光亮起非常整齊跟飯店的藝術風格理念結合在一起

如果晚上才來飯店報到的話，可能更不容易注意到進入飯店門口的位置，因為最外面只有停車場的標誌

因為飯店是在海港旁邊附近也都是住宅區，到晚上環境滿安靜的不用擔心睡覺會被吵醒

晚上的大廳相對使用的人比較少，才特別注意到室內的風格是採用白灰階工業風的設計，看起來寧靜又蘊含典雅的感覺

房間介紹

走到房間的走廊是戶外型的，跟一般的飯店比較不一樣，圍欄外的流線型設計就是前面看到的弦線紋理

這次入住的房間在二樓，位置非常方便因為跟櫃台還有餐廳都在同一層樓

房間是狹長型的，一開始進入房間的走道會比較窄一點大約只能一個人走過

衣架是直接掛在牆上，每一個都有高低跟間距差，不過間距的部分如果在大一點會比較好，因為衣服披的時候還是會有一部份疊在一起

桌子上有咖啡機跟水壺，房間沒有直接提供礦泉水，是讓房客去洗衣間的飲水機裝，這樣可以做到減少寶特瓶容器的使用比較環保

下方是小冰箱不過空間不大，但夾層是可以自由調整的相對自由很多

右邊第一個收替拉開有洗衣袋，還滿大一個的可以裝下不少衣服

第二層是茶水杯以及膠囊咖啡，盛裝的盒子還滿精緻的讓人泡咖啡都不自覺優雅起來

最下層是保險箱跟吹風機，一開始還真的沒想到吹風機會跟保險箱放在一起，原本想說最下面應該就是保險箱而已要去找吹風機，後來拉開才知道放在這裡啊~

最右邊的下層抽屜是熱水壺，基本上把所有用品都收納在抽屜中，讓桌面看起來非常乾淨整潔

穿過走道第一個看到的就是雙人床，上面還有附兩套睡衣摸起來還滿舒適的

床的旁邊有一張長沙發上面還有抱枕，晚上回來坐在沙發上吃宵夜喝飲料再看電視十分愜意

沙發前面有一張小圓桌，高度是屬於小矮桌的形式，如果要移動位置也可以桌子本身的重量不會太重

電視的位置在沙發對面，所以想躺在床上看電視的話需要側著身體才能看

走到最裡面窗簾拉開就能直接欣賞那霸港的風景

外面有放一張椅子跟桌子適合坐在這裡欣賞港景的風采

望出去剛好可以看到沿岸的高架橋，整個拍起來的畫面滿漂亮的

從房間望出來海的能見度肉眼可見，並不會混濁不堪或是有異味

浴室介紹

浴室的洗手台是設置在外面，在咖啡機的旁邊把空間規畫的非常剛好

進去會先看到毛巾架跟免治馬桶，整個環境維持得非常好

旁邊有一扇門打開就是浴室，關起來就不用擔心淋浴時水會潑出來

冷熱水操作滿簡單的水龍頭是伸縮式的，泡澡時推進去就補用擔心會踢到

沐浴用品是我第一次使用的品牌，不過保濕效果還滿不錯的也會有淡淡的香味

盥洗用品在前面介紹大廳時有提到，都是放在櫃台對面的架子上，依照個人需求去拿記得不要拿太多造成浪費

其中最特別的就是牙膏，是採用牙膏紙放在牙刷上，沾點水或是直接藉由唾液就能融化變成牙膏使用，不過因為環保的關係是採用無味的牙膏紙

早餐介紹

吃早餐時走到餐廳看見海港精神瞬間就來了，加上整片落地窗讓陽光灑進來格外神清氣爽

吃飽後也能坐在旁邊的休息區繼續欣賞海港風景

用餐的座位基本上都能直接看到海港的風景只是差在會不會先看到隔壁桌的人XD

最裡面有點像是小包廂區，後面的牆上還有一整圖的畫作非常醒目

直接看到跨港大橋雖然會稍微影響到拍天空的樣子，但連同海港一起拍就滿像一幅畫的感覺

還有室外區可以坐，直接吹海風也滿舒服的

接著來看早餐提供的餐點種類，櫃台延伸出來的一整排桌子都有餐點，甜點跟部分水果會用玻璃罩蓋起來有種高級感

如果牛奶中想加麥片一起吃這裡有提供三種麥片的口味可以加

還有優格可以使用，旁邊有各種配量跟蜂蜜拌在一起吃讓味道更好

除了麵包和可頌外還有鬆餅可以拿，上面在淋上一點蜂蜜吃就是一道甜點

熱水跟咖啡都是裝在熱水壺裡面的，比較可惜的是咖啡不是用咖啡機現泡能選擇的口味就有限

飲料最特別的是有「青汁」可以選，對於腸胃來說是滿不錯的飲品

再往裡面走的桌方形桌會先看到沙拉區，裝生菜的盒子非常大一個完全不怕大家夾，即便盒子大但消耗的速度非常快

冷盤的部分中間紫色的一開始以為是紫心地瓜，靠近一看才發現是紫色的馬鈴薯泥

烤麵包上面加上配料吃起來香酥軟嫩，滿適合當作開胃前菜的

肉片十分鮮嫩還有醬汁可以調配

再來是熱食區基本上常見的食材都有準備，食材都十分新鮮

早餐中最喜歡的一道就是這個「飯店招牌咖哩」，吃起來滿像是黑毛和牛的黑咖哩

中式的飯跟配料也有種類還也滿豐富的，搭配咖哩一起吃味道出乎意料的好

因為每樣餐點看起來都十分美味，幾乎能拿的都拿一份飲料也是拿青汁，這是我第一次看到飯店有提供這樣的飲品

咖哩搭配半熟蛋拌在一起吃味道非常好，雞蛋可以中和掉咖哩的膩感讓味道變得比較清爽

吃完第一輪接著是第二輪的甜點，只能說出來玩在飯店的早餐吃的量都比平常還要多很多

下面是入住第二晚也就是第三天早上的早餐，這次還多了納豆可以選，來到日本怎麼能不品嚐一下當地獨特的食材

這款納豆的味道比之前吃的還要淡一點，攪拌過後淋在咖哩飯上一起吃口感非常滑順，來日本就是要吃納豆啊~

最後再來一點水果跟甜點搭配海港的風景打個卡，就準備要回房間整理東西退房了

結語

「那霸安迪魯飯店(HOTEL ANTEROOM NAHA)」是我住過滿令我印象深刻的一間飯店，特別之處不是在於多高級多豪華或是有多豐富的設施，而是與藝術結合起來讓房客來到這裡就像是參觀美術館一樣，不僅讓自己的格調提高也能擁有不一樣的體驗，還可以讓許多小眾藝術家的作品有更多的曝光機會，藝術家提供作品讓飯店布置，飯店則是提供更多的曝光機會讓他們的技能有被欣賞的機會。海港的風景雖然跟一般海景不太一樣，但時不時有漁船或是觀光船經過也形成不一樣的風景，加上多樣化豐富的早餐，讓人一大早就能充滿元氣繼續一整天的行程。