主推懷舊臺菜、台式古早味點心及各式飲品的有春茶館，一直是台中聚餐聊天的好選擇，2024盛夏推出全新菜色，開胃麻辣系列主餐及兩款夏日冰品，尤其是香辣的麻辣豆腐魚，交織著青花椒香氣，搭配油條品嚐超過癮，還有升級版芒果冰，添加芬芳的斑蘭凍，層次豐富甜香又解辣，一起陪伴吃貨們對抗炎夏

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有春茶館 在哪裡？

有春茶館鄰近公益路，座落在大進街上，周邊就有付費停車場，開車前往用餐的朋友們停車免煩惱

有春茶館 大墩店 ｜FB

地址：台中市南屯區大進街377號

電話：04-2322 1669

營業時間：1130-2100 (週五、週六至2130)

有春茶館 用餐環境

全店運用竹篩、蒸籠、禮籃等台式元素裝點，懷舊氛圍拉滿，寬敞舒適的用餐區，從雙人到多人座位都有，平日用餐不限時，下午時段不休息，是台中聊天聚餐的好所在

有春茶館 2024夏季菜單

來有春茶館想吃飽吃巧都有！從飲品、到新推出盛夏，開胃系列麻辣主食、冰品、手路菜、火鍋、開胃小滷、及古早味台式甜點，選擇多元應有盡有

還有湯品、蒸物，有我最愛的玫瑰醬拇指發糕，推薦必點，懶得選擇也能直攻 雙人元氣分享餐

有春茶館 2024夏季 新菜色餐點

麻辣豆腐魚套餐320元

因應炎夏推出開胃的麻辣料理套餐，都有附贈飲品，麻辣豆腐魚 看似鮮紅通透的整鍋，其實辣度滿宜人的，約在小辣程度，佐以青花椒芬芳香氣，風味表現上更具層次

整鍋份量十足，內有嫩豆腐、魚片、花椰菜、金針菇、香菇、木耳、鴨血，大白菜等，隨便一撈都是滿滿好料，每款食材都相當入味，爽辣鮮香，令人回味

麻辣鍋標配就是要有爽脆油條，隨餐附贈油條，記得沾點香辣湯汁再品嚐，咬下有夠過癮

麻辣豆腐魚 根本是白飯殺手來著，搭配油亮噴香的滷肉飯，讓人不禁一口接一口啊

麻辣嫩雞皮蛋麵300元

熱愛皮蛋的我，看到麻辣嫩雞皮蛋麵附贈整顆皮蛋，嘴角不禁微微啊笑，看要攪拌在麵裡或單吃都行，記得沾點麻辣醬，涮嘴夠味，上方雞胸肉擺好擺滿，吃起來軟嫩不柴，若覺得不夠辣，隨餐附贈麻辣醬，可依自身喜好添加調整

麵條均勻吸附麻辣醬汁，彈牙麻香，芬芳的辣度於嘴中迴盪，真的會越吃越開胃啊

套餐附贈的點心仙草凍，滑溜Ｑ彈，甜度輕盈

紅油舒肥雞蔬菜飯300元

一樣是新品麻辣系列，但這道辣度更為圓潤醇厚，原來是添加台中老字號「味榮」食品的醬汁，以古法釀造的味噌炒醬，讓食材們吃起來更具風味！

紅油舒肥雞蔬菜飯內有花椰菜、玉米筍、青龍椒、菇類等蔬菜量爆棚，讓熱愛蔬菜的我，吃得滿心歡喜

先以舒肥方式料理的雞胸肉，再將表層煎至上色，仍保有軟嫩口感，加上淋上紅油後提升肉質鮮味，涮嘴度激升，果真炎夏中很需要來些麻辣料理開開胃啊

麵茶炸年糕110元

外層炸得香酥，內層軟濡，甜味宜人，是來有春茶館必點的品項，記得將炸年糕沾點麵茶，多份古早味甜香，上桌燒燙燙時一口咬下可要小心會爆漿阿！

玫瑰醬拇指發糕100元

招牌人氣小點 玫瑰醬拇指發糕，嚴選霧峰香米製作，以傳統古法製作，吃起來軟Ｑ有勁，冷冷吃一樣美味，上方搭配埔里有機玫瑰醬，芬芳的玫瑰花香，酸甜討喜

夏日芒果冰250元

每逢夏季都會推出芒果冰的有春茶館，這次將芒果冰增添不同巧思，如花朵般含苞待放的芒果冰，選用黃澄香甜的愛文芒果，切成大片吃起來多汁過癮，冰品中間添加選用斑蘭葉製作成的斑蘭凍，帶些芋頭香氣，口感Ｑ彈，多份南洋風情

斑蘭凍搭配著芒果及煉乳冰，沁涼豐富的口感，暢快仲夏

蜜芋頭冷熱冰65元

甜香鬆軟的蜜芋頭，搭配著碎冰，討喜的古早風味，純粹也最耐吃，剛剛好的份量，也很適合擔當下午茶

芋泥波波奶綠85元

嚼感系首選的芋泥波波奶綠，清香的奶綠交織著綿密芋泥，小芋圓與小地瓜圓不手軟放好放滿，品嚐每口都是滿滿的幸福感

烏龍春珍珠奶茶80元

以台灣在地的碳培烏龍為基底，茶韻溫潤回甘，搭配Ｑ彈甜香的珍珠，就是百喝不膩的正港台灣味

麵茶杏仁凍冰沙90元

將復古的手炒麵茶，製作成沁涼冰沙，配上口感Ｑ彈的杏仁凍，也是嚼感系擔當，風味濃郁醇香，將多款古早味結合滋味還滿合拍的，值得一試

有春茶館2024盛夏最新力作，推出開胃麻辣系列，主食麵、飯、鍋物都有，麻辣豆腐魚鍋、麻辣嫩雞皮蛋拌麵、紅油舒肥雞蔬菜飯、香麻涮嘴，風味都不賴，還有夏日必吃芒果冰、蜜芋頭冷熱冰，沁涼香甜又解辣，再來杯烏龍春珍珠奶茶、芋泥波波奶綠，這餐真的好滿足！

夏日聚餐好選擇，與好友話家常就是那麼自在，推薦有春茶館給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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