大同區越來越多特色咖啡店，不只咖啡好喝，甜點更是美味到不行，這次想找地方作短片，就來波赫士領地精品咖啡館，度過假日午後的優閒時光～

這家人氣真的好高，生意超級好，座無虛席，而且翻桌後才一下子又客滿，不論來吃早午餐、吃飽後來喝咖啡，下午時段喝下午茶，這裡都超適合！

想吃飽、吃巧通通沒問題～尤其身為抹茶控，來這裡一口抹茶，搭配抹茶千層，更是絕配。這家堪稱全台北最強千層蛋糕，趕快手刀來吃美食吧～

波赫士領地精品咖啡館外觀相當明亮，位於新大樓一樓，相當醒目，從捷運民權西路站，或者搭公車來都很方便

附近也有超多大同區的傳統台式小吃，也有外籍旅客喜歡入住的青年旅館，來波赫士領地休息片刻準沒錯

好誇張喔！大約兩點左右店內一位難求，擠得滿滿滿，生意真的太好了！而且還翻桌，大約三點迎來第二輪客人

能在這麼多咖啡店、甜點店競爭的一級戰區脫穎而出，波赫士領地精品咖啡館絕對非等閒之輩！

波赫士領地精品咖啡館店內裝潢相當有歐風氛圍，除了昌吉店之外，在大直的精華區也有分店喔～

店內運用許多特色的擺設，營造出非凡的質感，平價的消費就可以享受高檔的空間，ＣＰ值非常的高

波赫士領地精品咖啡館菜單

波赫士領地精品咖啡館品項非常豐富，想吃甜的鹹的通通有，主打淺中焙咖啡，每種咖啡的風味都有清楚標示，

鐵粉也可以買咖啡豆回去享用，除了我超喜歡的手沖外，也有冰釀咖啡，下次來也想多試試看不同的咖啡風味

波赫士領地精品咖啡館，雖然餐點是現點現作，但出餐速度很有效率，才一下子就擺滿一桌，趕快趁新鮮大口開吃吧～

培根乳酪貝果早餐盤$298

超喜歡這個鹹的貝果早午餐盤，營養滿分，沙拉水果、搭配一大顆貝果，吃上一盤超級飽～補充滿滿的元氣！

波赫士領地貝果

我超喜歡波赫士領地的貝果，表面帶點脆脆，越咀嚼越香，非常有Q勁，完全不會乾乾的，好吃到想買回家當早餐~

搭配半熟荷包蛋、香噴噴培根，更是一絕！口感濕潤帶有培根肉的紮實感，還有生菜及起司增添口感，美味度一百分！

最後搭配清爽的生菜，這可是超高級的蘿美沙拉，蔬菜非常爽脆，新鮮度跟衛生度無可挑剔，嚴選生菜界的精品，就是要給客人吃到尚青的蔬菜水果！

奇異果優格貝果早餐$298

補充維他命Ｃ吃奇異果就對了!我年過30後更注重維他命攝取，想靠天然的奇異果補充能量，來波赫士領地點份奇異果優格貝果早餐吧！

貝果直接吃就好好吃喔，再加上奶油、草莓醬，或者像我一樣綜合兩種，貝果更加濕潤，香氣更加濃烈，鹹鹹甜甜好好吃喔～

搭配奇異果沙拉，份量十足，一次補充外食族平常缺乏的纖維素，翠綠的生菜水份十足，增添口中清爽度～

再來杯奇異果優格，乳香味濃烈的優格，每一口都能吃到奇異果肉，是促進腸道蠕動的聖品～

波赫士領地甜點

吃了早午餐後，還有另一個胃要留給甜點，多款特製的甜點選擇豐富，還有不定期推出季節限定，三不五時就想來呷滴滴～

芒果千層 季節限定 $280

夏季就是要吃芒果甜點，這個千層數一數也太多層了，切麵綿密細緻，上頭淋上酸甜芒果果醬，及鮮奶油點綴，一上桌芒果香就撲鼻而來

入口就湧出芒果滋味，裏頭還有一片片芒果過肉，紮紮實實真材實料，芒果控們一定不能錯過

而且這千層蛋糕，不會太甜，以芒果自然酸甜為主體，沒有過度的香精調味，一口接一口幸福不已的美味

提拉米蘇 $230

不可錯過的甜點還有提拉米蘇，原物料相當用心，濃郁馬茲卡邦超級無敵好吃，還有義式濃縮、咖啡酒畫龍點睛，真的太好吃！

濕潤度抓得恰到好處，比例抓得非常好，甜甜苦苦的風味，是大人系必吃甜點，

也有提供外帶的組合，提拉米蘇禮盒組，兩入$900，非常適合買來聚會時分享～

精選手沖咖啡-邱霸村G1日曬 $280

嚴選中淺焙咖啡豆，烘焙到恰到好處，經過咖啡師巧手，一杯杯現點現沖，咖啡味四溢，光用聞得就令人精神振奮～

喝之前先聞香一下，感受咖啡的香氣，充滿花香及可可風味，這個滋味相當迷人！推薦咖啡控一定要來朝聖

咖啡相當溫潤飽滿，帶有柑橘的微酸，可可的苦味，很神奇完全不會澀澀的，尾韻充滿花香，在口中的韻味宛如一場精彩的舞台劇

抹茶歐蕾 冰 $220

不喝咖啡的朋友也別擔心，這邊還有很多款飲品選擇，我最愛的抹茶歐蕾也喝得到，而且推薦可以選擇無糖，更能感受到抹茶的特性

上頭綿密的奶泡，細緻充滿乳香～讓抹茶更加滑順，搭配千層蛋糕、提拉米蘇享用，綜合掉甜度，就是絕佳的下午茶組合～

這家咖啡店真的太強，貝果、咖啡、千層都非常厲害，推薦喜歡吃下午茶、早午餐的朋友，趕快來波赫士領地報到吧！！！

波赫士領地精品咖啡館 昌吉店 BorgesPlace 5大特色

1.食材非常用心處理，新鮮、美味、高品質！手作甜點、貝果味道非常驚艷；嚴選手沖咖啡，帶有果酸花香，喝過一次就回不去了！這家咖啡廳千萬別錯過～

2.抹茶控最愛的抹茶拿鐵、抹茶千層、焙茶千層，都是我超愛的日系甜品，抹茶拿鐵可以選擇無糖，搭配千層蛋糕更加好吃~是我非常喜歡的組合！

3.全日供應的早午餐，份量十足，品項豐盛，奇異果優格貝果早餐、培根乳酪貝果早餐盤，鹹的甜的通通都有～推薦早午餐時段前來，指定飲品居然只要半價！

4.自製的甜點更是店內人氣品項！手作千層蛋糕層層堆疊，綿密細緻口感，這一季芒果更是一大亮點！招牌提拉米蘇，使用馬茲卡邦、奶酒、咖啡酒，滋味相當多層次

5. 這家咖啡店給人一種很舒適的氛圍，很CHILL、很放鬆，不會有壓力，不論來聊是非、辦公打稿、洽談生意，波赫士領地精品咖啡館都是絕佳的好選擇~

💭店家資訊 波赫士領地精品咖啡館 昌吉店 BorgesPlace

🏠地址: 台北市大同區昌吉街22號

🚌交通: 捷運民權西路站7分鐘

☎️電話: (02)2598-3999

⏰時間: 0900-1900

😪公休: 無休

💰消費: 現金、Line Pay、Apple Pay、街口

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://www.facebook.com/BorgesPlace2/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406968361

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