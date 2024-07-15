生活在熱情的台灣,一到夏天怎麼能少了冰涼的飲品
以前的我可是超愛喝含糖碳酸飲料,但這熱量真的不能碰
外面貴桑桑的手搖飲，總是讓人越喝越渴
分享今我家暑假冰箱的飲品
【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN】香檬氣泡飲
零香料、零色素
炎炎夏日就喝低卡又好喝永禎香檬氣泡飲🍋清涼挺過這一夏
香檬氣泡飲
嚴選香檬原汁融合天然果醋
零香料、零色素
低卡助消化，成分簡單，營養補給！
/ 100%香檬原汁 /
支持台灣在地農產，選用屏東香檬
含川陳皮素：養顏美容，促進新陳代謝
/ 天然香檬果醋 /
使用水、香檬、圓糯米、小麥草，歷經兩年釀造
永信合作社百大青農監製，以有機無毒的方式栽種香檬
含SOD-Like活性、甘胺酸、離胺酸：調節生理機能,增強體力
/ 碳酸水 /
3GV綿密氣泡，口感細緻不嗆口
成份非常單純，口感更是香醇
尤其是冰過或加冰塊飲用，風味更是加倍
夏天打開冰箱看到永禎香檬氣泡飲就是開心
初一十五,初二十六
中元普渡
鐵架帆布下普渡拜拜 酷熱難耐😰
飲料一杯杯的喝 無法真正解渴 又擔心身材走樣
來瓶永禎香檬氣泡飲 清涼解渴 消暑又健康
拜拜有誠意
喝了比白開水快樂，比汽水手搖飲低卡健康
滿滿細膩的氣泡
特愛一這倒出「啵啵啵」氣體聲非常療癒
那媲美高級香檳的口感,深深讓我們喜愛
香檬獨特的清香搭配果醋微酸，結合綿密氣泡在舌尖上的愉悅口感
冰過之後入口特有透心涼的舒適暢快
口感超清爽
外面很貴又不見得好喝的西西里咖啡
有了永禎 YOUNG ZEN香檬氣泡飲最方便
只要將濃縮咖啡,冰塊,永禎 YOUNG ZEN香檬氣泡飲
全部倒進杯子裡就完成了
透心涼的西西里，帶來無限的活力與清爽
彷彿夏天的熱浪也變得溫柔起來
今年夏日熱浪席捲而來,在這樣悶熱的季節裡
清爽無負擔的永禎 YOUNG ZEN香檬氣泡飲
是日常生活中的最佳夥伴
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