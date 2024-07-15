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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN】香檬氣泡飲,炎炎夏日就喝低卡又好喝氣泡飲🍋清涼挺過這一夏

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN】香檬氣泡飲,炎炎夏日就喝低卡又好喝氣泡飲🍋清涼挺過這一夏

2024-07-15 16:03:00 jaicyjy 人氣：112
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：707篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 汐止區

造訪商家：

永禎食品
place新北市汐止區康寧街169巷31-1號12樓之1
作者本次評價：
4.95
環境設備
5.00
服務
4.50
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

生活在熱情的台灣,一到夏天怎麼能少了冰涼的飲品

以前的我可是超愛喝含糖碳酸飲料,但這熱量真的不能碰

外面貴桑桑的手搖飲，總是讓人越喝越渴

分享今我家暑假冰箱的飲品

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN】香檬氣泡飲

零香料、零色素

炎炎夏日就喝低卡又好喝永禎香檬氣泡飲🍋清涼挺過這一夏

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

香檬氣泡飲
嚴選香檬原汁融合天然果醋
零香料、零色素
低卡助消化，成分簡單，營養補給！

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

/ 100%香檬原汁 /
支持台灣在地農產，選用屏東香檬
含川陳皮素：養顏美容，促進新陳代謝

/ 天然香檬果醋 /
使用水、香檬、圓糯米、小麥草，歷經兩年釀造
永信合作社百大青農監製，以有機無毒的方式栽種香檬
含SOD-Like活性、甘胺酸、離胺酸：調節生理機能,增強體力

/ 碳酸水 /
3GV綿密氣泡，口感細緻不嗆口

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

成份非常單純，口感更是香醇

尤其是冰過或加冰塊飲用，風味更是加倍

夏天打開冰箱看到永禎香檬氣泡飲就是開心

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

初一十五,初二十六

中元普渡

鐵架帆布下普渡拜拜 酷熱難耐😰

飲料一杯杯的喝 無法真正解渴 又擔心身材走樣

來瓶永禎香檬氣泡飲 清涼解渴 消暑又健康

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

拜拜有誠意

喝了比白開水快樂，比汽水手搖飲低卡健康

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

滿滿細膩的氣泡

特愛一這倒出「啵啵啵」氣體聲非常療癒

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

那媲美高級香檳的口感,深深讓我們喜愛

香檬獨特的清香搭配果醋微酸，結合綿密氣泡在舌尖上的愉悅口感

冰過之後入口特有透心涼的舒適暢快

口感超清爽

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

外面很貴又不見得好喝的西西里咖啡

有了永禎 YOUNG ZEN香檬氣泡飲最方便

只要將濃縮咖啡,冰塊,永禎 YOUNG ZEN香檬氣泡飲

全部倒進杯子裡就完成了

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

透心涼的西西里，帶來無限的活力與清爽
彷彿夏天的熱浪也變得溫柔起來

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

今年夏日熱浪席捲而來,在這樣悶熱的季節裡

清爽無負擔的永禎 YOUNG ZEN香檬氣泡飲

是日常生活中的最佳夥伴

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

永禎 YOUNG ZEN

https://bit.ly/4e7gKQn

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【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN

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