生活在熱情的台灣,一到夏天怎麼能少了冰涼的飲品

以前的我可是超愛喝含糖碳酸飲料,但這熱量真的不能碰

外面貴桑桑的手搖飲，總是讓人越喝越渴

分享今我家暑假冰箱的飲品

【好喝氣泡飲分享/健康機能飲推薦】【永禎 YOUNG ZEN】香檬氣泡飲

零香料、零色素

炎炎夏日就喝低卡又好喝永禎香檬氣泡飲🍋清涼挺過這一夏

香檬氣泡飲

嚴選香檬原汁融合天然果醋

零香料、零色素

低卡助消化，成分簡單，營養補給！

/ 100%香檬原汁 /

支持台灣在地農產，選用屏東香檬

含川陳皮素：養顏美容，促進新陳代謝

/ 天然香檬果醋 /

使用水、香檬、圓糯米、小麥草，歷經兩年釀造

永信合作社百大青農監製，以有機無毒的方式栽種香檬

含SOD-Like活性、甘胺酸、離胺酸：調節生理機能,增強體力

/ 碳酸水 /

3GV綿密氣泡，口感細緻不嗆口

成份非常單純，口感更是香醇

尤其是冰過或加冰塊飲用，風味更是加倍

夏天打開冰箱看到永禎香檬氣泡飲就是開心

初一十五,初二十六

中元普渡

鐵架帆布下普渡拜拜 酷熱難耐😰

飲料一杯杯的喝 無法真正解渴 又擔心身材走樣

來瓶永禎香檬氣泡飲 清涼解渴 消暑又健康

拜拜有誠意

喝了比白開水快樂，比汽水手搖飲低卡健康

滿滿細膩的氣泡

特愛一這倒出「啵啵啵」氣體聲非常療癒

那媲美高級香檳的口感,深深讓我們喜愛

香檬獨特的清香搭配果醋微酸，結合綿密氣泡在舌尖上的愉悅口感

冰過之後入口特有透心涼的舒適暢快

口感超清爽

外面很貴又不見得好喝的西西里咖啡

有了永禎 YOUNG ZEN香檬氣泡飲最方便

只要將濃縮咖啡,冰塊,永禎 YOUNG ZEN香檬氣泡飲

全部倒進杯子裡就完成了

透心涼的西西里，帶來無限的活力與清爽

彷彿夏天的熱浪也變得溫柔起來

今年夏日熱浪席捲而來,在這樣悶熱的季節裡

清爽無負擔的永禎 YOUNG ZEN香檬氣泡飲

是日常生活中的最佳夥伴

永禎 YOUNG ZEN

https://bit.ly/4e7gKQn

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