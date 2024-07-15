吃過一次就讓糖糖驚豔的台中人氣餐廳FORE Restaurant柴燒牛排，這次主廚精心研發了全新菜色，首次推出午間套餐囉，主打大火柴燒排餐，採用龍眼木直火燒烤，不僅讓肉質保有肉汁，還多了柴燒的煙燻香氣，除了個人套餐，還有提供四人套餐及午間套餐，非常適合多人或商務聚餐呢

FORE Restaurant柴燒牛排位置

FORE Restaurant柴燒牛排位在台中西區五權西四街，就在美術綠園道上，距離五權車站、美術館、審計新村不遠，店面非常大一間，採用紅磚搭配一大片的落地窗，帶有濃厚的美式風格

FORE Restaurant柴燒牛排停車資訊

FORE Restaurant柴燒牛排的門口處就有提供些許的停車位，如果停滿還有美術園道上的路邊停車格，交通非常便利

FORE Restaurant柴燒牛排的大門隱身在樹叢中，外觀看起來相當氣派

一走進店裡頭就被那窯烤爐給吸引住啦，整間店瀰漫著柴燒的煙燻香氣，口水都快流下來啦

FORE Restaurant柴燒牛排環境

FORE Restaurant柴燒牛排採挑高設計，空間非常寬敞，有著美美的自然採光，座位數也非常多，除了一般的座位區，還有高腳座椅區，非常適合情侶或是獨自前來用餐的客人

FORE Restaurant柴燒牛排的吧檯前方也有提供大張長桌，非常適合多人聚餐

一旁的玻璃櫃中也有擺放乾式熟成的肉品及醃漬的配菜

FORE Restaurant柴燒牛排的最大特色就是這個採半開放式的窯烤爐，可以看見師傅們大火柴燒肉品的畫面，相當壯觀呢

FORE Restaurant柴燒牛排菜單

午間套餐 - 脆皮法國麵包與特製奶油

將法棍烤過切片，口感香脆，搭配西班牙臘腸及無鹽奶油製成的特製奶油，抹上脆皮法國麵包，鹹香中帶著迷人奶香

午間套餐 - 啤酒炸透抽

這道啤酒炸透抽糖糖超喜歡，採用啤酒麵糰包入透抽下去酥炸至金黃色澤，口感香脆，裡頭的透抽也相當彈牙鮮甜，搭配特製大蒜蛋黃醬層次更加豐富

午間套餐 - 鮪魚赤身塔塔

採用黑鮪魚酸奶油及白酒醋下去醃製的小黃瓜，肉質軟嫩，吃起來酸酸甜甜的，也可以搭配著一旁的法國麵包薄片享用，口感更豐富

午間套餐 - 焗烤貝殼麵

這道焗烤貝殼麵也相當特別，採用Q彈的貝殼麵加入白醬及起司下去焗烤，特別的是上頭還增添了橘皮，入口除了迷人奶香還多了柑橘的香氣，吃起來更加爽口不膩

午間套餐 - 奶油炒綜合菇

香氣十足的奶油炒綜合菇，裡頭包含杏鮑菇、香菇及洋菇，炒的非常入味，蕈菇也相當多汁鮮甜

午間套餐 - 炭烤帶蓋羊臀 1380元

採用小羔羊的羊臀部位，以龍眼木下去柴燒至表面焦香迷人，裡頭依舊呈現粉嫩色澤，肉質相當鮮嫩，吃起來不會有羊騷味，還帶有柴燒的迷人香氣，讓人越嚼越香，一旁附上片鹽、烤肉醬及義式香草醬可以搭配享用

午間套餐 - 烤海鮮拼盤 1380元

FORE Restaurant柴燒牛排的烤海鮮拼盤是道非常超值的主餐，裡頭包含新鮮大草蝦、北海道生食級干貝及午魚，烤蝦已經貼心去殼，肉質彈牙鮮美，蝦味十足，干貝將兩面煎至微微焦香，肉質肥美多汁，烤午魚更是讓糖糖大大驚豔，將午魚採用炭火上慢烤方式，魚皮的部分烤至焦香恰恰，裡頭的肉質更是細緻鮮嫩，帶有獨特的柴燒香氣，不必佐醬就超好吃

自製果醬風味氣泡飲 - 草莓 110元（可折抵80元）／咖啡拿鐵 180元（可折抵80元）

飲品部分可選擇精選咖啡或茶，其他飲品可折抵80元，採用自製草莓果醬搭配氣泡水，喝起來酸酸甜甜的很解膩，另一杯咖啡拿鐵有著美美的漸層色，香濃咖啡交織著迷人奶香味，好喝不苦澀

焦糖烤布蕾

FORE Restaurant柴燒牛排的焦糖烤布蕾還蠻大份的，上頭的炙燒焦糖比較薄一層，吃起來不是硬脆口感，底下的布蕾相當綿密，帶有濃厚奶香，整體口感滑順細緻

FORE Restaurant柴燒牛排優惠資訊

．每週五晚上凡年齡18歲（含）女性於IG/FB打卡分享活動，即招待調酒乙杯

．當月壽星出示會員壽星當月生日券，享「個人套餐乙份」75折優惠（詳細活動辦法依門市公告為主）

．6/20~7/31週一至週五平日中午內用消費「午間套餐」享299元即可加購「碳烤白帶魚捲」乙份（原價420元）