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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 宜蘭縣五結鄉綠舞觀光飯店》日式浴衣體驗，騎士堡遊戲區、和菓子DIY、忍者活動體驗、溫泉泡湯、划船體驗，綠舞日式主題

宜蘭縣五結鄉綠舞觀光飯店》日式浴衣體驗，騎士堡遊戲區、和菓子DIY、忍者活動體驗、溫泉泡湯、划船體驗，綠舞日式主題

2024-07-16 09:45:05 紫色微笑 人氣：116
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紫色微笑

發表篇數：1471篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：宜蘭縣 > 五結鄉

造訪商家：

綠舞觀光飯店
phone03-9603808
place宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭親子飯店推薦綠舞國際觀光飯店或是來綠舞日式主題樂園一日遊」真有趣。另外非這素課也可以購買 (含早餐+遊園+泳池設施)。

不能出國心裏很鬱悶嗎? 對日本的美景美食念念不忘嗎? 來到宜蘭就對了。這裏營造出彷彿置身日本的感受，像是日式浴衣體驗、和菓子DIY、忍者、泡湯、日本小物DIY等，讓人有一秒到日本的感覺，這裏的活動非常豐富，大人小孩都可以玩的很開心，二天一夜真的玩不完啦

  • 地址：宜蘭縣五結鄉錦眾村五濱路二段459號
  • 營業時間：週一至週日14:30-16:30 (最後入場時間16:00)
  • 電話：03 960 3808 轉2501
  • FB官網

綠舞國際觀光飯店 交通資訊

綠舞日式主題園 門票價位

綠舞國際觀光飯店 空間環境

 

綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題樂園真的好好玩。舒適的環境，優美的景觀，加上多元豐富的活動，讓人玩到捨不得離開。而且不管是大人小孩都可以找到適合自已的活動，所以非常適合全家大小一同來渡假。當然囉，園區精心設計的多項日本氛圍的活動，讓人不用出國也可以享受精緻日本文化的體驗。所以二天一夜真的玩不完，多住幾天也不會膩!!

可惜下雨啊，不然這樣的場地不拍真的太可惜了

戶外泳池



外泳池，可惜天冷無法下水，不然可以在一片綠意中游泳，感覺應該很棒吧

室內活動空間



其實飯店內提供玩樂項目也不少，這裏的游泳池、男女裸湯都很不錯，兩棟主建築的中庭更是提供孩子多樣趣味遊戲。像是圍棋、腳踏車租借，保齡球、籃球、跳格子，桌球、健身車、跑步機~~還有Switch遊戲機可以玩。而且這裏也有DIY活動，我們玩了彩虹拼豆體驗，還滿有趣的
 



嘿嘿，是不是和後方的吉祥物-狐狸很像呢

人生第一次灌籃啦!! 準備來和NBA簽約吧

 

 



棟的二樓也有一些遊樂器材，像是手足球，撞球、桌球，跑步機~~~等



可以玩玩任天堂的swich 電視遊樂器

的不用出館也可以玩的很開心

日式浴衣與和菓子DIY體驗

其實日式浴衣與和菓子DIY體驗是二個活動!! 只不過我們先穿完浴衣四處拍照後再去和菓子DIY體驗，這樣更有趣呢

穿著日式浴衣是我們覺得來綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題樂園一定必需要體驗的項目，因為這裏的環境設計的很棒，日式的庭園彷彿置身於日本，所以很適合拍照哦，如果宜蘭下雨時，也可以在室內的和室空間拍個過癮，如果天氣放晴時，那可要把握良機，好好的拍照留念呢

這裏可不是隨便穿穿而已，是由專業的服務人員幫忙的哦，所以才會有模有樣的，可惜沒有炭治郎的衣服可以選

 

一旁的和室空間，裏面真的很日本!!

妹妹說要演一下彌豆子，感受一下日本當紅卡通鬼滅之刃的cosplay !!

不過，這裏也有豐富的室內活動，那就來個和菓子DIY體驗!! 過程中老師會向大家說明日本和菓子的由來，還有和菓子的文化，讓人眼界大開

過程很簡單，但作法有點小技巧，材料是老師準備好的，只要依序包進去就好了哦

嘿嘿，像是搓湯圓的一樣，圓滾滾的才可愛!!

接下來運用工具，將它修成想要的形狀

好啦大致上有個雛形出現了，如果切面再多一點，那就更細緻囉

好囉，象徵大和民族的菊花和菓子成功了

客倌請用點心!!!!

看似簡單，但切面很漂亮吧

 

忍者體驗

 

忍者體驗也是綠舞人氣活動之一，非常受小朋友歡迎。而綠舞展演廳其實也可以作為忍者體驗館，因為外面小雨不斷，所以這次改為室內活動。

活動一開始先說明忍者的由來還有小朋友最有趣的武器，小朋友聽的津津有味呢。

接下來就是一連串的體驗活動啦，學忍者如何奔跑及穿越難關

最後每人還會有一張證書哦

幻森林（騎士堡）

其實入住時，飯店人員會告知一連串的活動，每房都會有活動時間表可以參考。位於舞饌日式餐廳地下一樓的綠舞奇幻森林（騎士堡），只要報上房號就可以進入(需穿著襪子)。就算隔天退房，綠舞也會貼心準備辨別手環，讓你退房這一天都可以使用，非常貼心吧。這裡甚至有賽車場地可以使用，可惜這次下雨就沒開放了 

因為疫情的關係，球池就沒開放了。小朋友可以放心玩，大人可以在一旁休息呢

有趣的水管遊戲，接下開關，將絲巾投入，要注意會從那一個管口出現哦

日式小物DIY




這是在遊客服務中心的文創小鋪DIY 活動



來個可愛的狐狸彩繪面具吧

 

綠舞國際觀光飯店｜綻 雙人客房& 嵐 四人客房

這是綻雙人套房

房間大小適中!!空間感很棒， 採光十分良好，簡潔大方

這部份附有化妝鏡的桌椅也十分便利! 房內設備應有盡有

附上單人椅可以坐在上面休息，看看電影，也很不錯

下沉式設計，石材浴缸結合淋浴的設計，空間利用非常不錯

窗外景色可欣賞到龜山島海景與絢麗日出與黃昏哦，依時序而四時變化的景觀真的是五星級的景觀啦

嵐 四人客房

顧名思義，嵐就是山景房!! 但映入眼廉的一樣是寬廣的蘭陽平原景觀!! 遠方才是雪山山脈的景觀

白色的大理石紋檯面，高雅大方

大理石紋檯面的意象一直延伸到浴室呢

空間質感都很不錯的衛浴空間

一樣附上舒適的單人椅!

綠舞國際觀光飯店｜蝶舞西餐廳buffet 晚餐

飯店中的午晚餐buffet，都是菜色非常澎拜豪華精銳盡出啊

好吃的牛排!!!



宜蘭本身就有漁產豐富的海港，所以晚餐就有滿滿的螃蟹、鮮蝦、生魚片~~等海鮮美食，搭配多樣的精緻美食，當天真的飽到天靈蓋了啊。還有非常多的美食菜色可以選擇

綠舞本身出品的蛋糕甜點都非常不錯哦，也是很受歡迎的

最後再來個哈根達斯冰淇淋就更完美了

綠舞國際觀光飯店｜午餐

我們在綠舞國際觀光飯店裡享用了午餐和晚餐

舞饌日式料理》和風創意道地會席料理

燈光美氣氛佳的和風創意道地會席料理!! 另外，飯店也有提供西式套餐的蝶舞咖啡廳及半自助式多國料理百匯，不管是住宿客與來日式庭園的遊客走乏了，逛累了，都可以大塊朵頤、滿足味蕾哦~

蝶舞咖啡廳》西式半自助吃到飽百匯buffet

這裡入住飯店遊客早餐在這裡享用 ，也有另售。午晚餐是式Semi Buffet/套餐、烤肉盛宴。

 

綠舞國際觀光飯店｜蝶舞西餐廳buffet 早餐

其實蝶舞是很棒的餐飲空間，空間明亮，景觀更是一級棒!! 早上來此用餐，感覺精神都來了

 

中西日台式的BUFFET!! 數十種菜色多元又豐富，水果飲料也都應有盡有

吃完後活力滿滿，可以好好的再玩一天

 

綠舞國際觀光飯店 附近景點美食

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