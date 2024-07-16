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宜蘭親子飯店推薦「綠舞國際觀光飯店」或是來「綠舞日式主題樂園一日遊」真有趣。另外非這素課也可以購買 (含早餐+遊園+泳池設施)。

不能出國心裏很鬱悶嗎? 對日本的美景美食念念不忘嗎? 來到宜蘭就對了。這裏營造出彷彿置身日本的感受，像是日式浴衣體驗、和菓子DIY、忍者、泡湯、日本小物DIY等，讓人有一秒到日本的感覺，這裏的活動非常豐富，大人小孩都可以玩的很開心，二天一夜真的玩不完啦







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綠舞國際觀光飯店 空間環境 綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題樂園真的好好玩。舒適的環境，優美的景觀，加上多元豐富的活動，讓人玩到捨不得離開。而且不管是大人小孩都可以找到適合自已的活動，所以非常適合全家大小一同來渡假。當然囉，園區精心設計的多項日本氛圍的活動，讓人不用出國也可以享受精緻日本文化的體驗。所以二天一夜真的玩不完，多住幾天也不會膩!! 可惜下雨啊，不然這樣的場地不拍真的太可惜了 戶外泳池



戶外泳池，可惜天冷無法下水，不然可以在一片綠意中游泳，感覺應該很棒吧

室內活動空間



其實飯店內提供玩樂項目也不少，這裏的游泳池、男女裸湯都很不錯，兩棟主建築的中庭更是提供孩子多樣趣味遊戲。像是圍棋、腳踏車租借，保齡球、籃球、跳格子，桌球、健身車、跑步機~~還有Switch遊戲機可以玩。而且這裏也有DIY活動，我們玩了彩虹拼豆體驗，還滿有趣的





嘿嘿，是不是和後方的吉祥物-狐狸很像呢 人生第一次灌籃啦!! 準備來和NBA簽約吧



後棟的二樓也有一些遊樂器材，像是手足球，撞球、桌球，跑步機~~~等





也可以玩玩任天堂的swich 電視遊樂器 真的不用出館也可以玩的很開心

日式浴衣與和菓子DIY體驗

其實日式浴衣與和菓子DIY體驗是二個活動!! 只不過我們先穿完浴衣四處拍照後再去和菓子DIY體驗，這樣更有趣呢

穿著日式浴衣是我們覺得來綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題樂園一定必需要體驗的項目，因為這裏的環境設計的很棒，日式的庭園彷彿置身於日本，所以很適合拍照哦，如果宜蘭下雨時，也可以在室內的和室空間拍個過癮，如果天氣放晴時，那可要把握良機，好好的拍照留念呢

這裏可不是隨便穿穿而已，是由專業的服務人員幫忙的哦，所以才會有模有樣的，可惜沒有炭治郎的衣服可以選

一旁的和室空間，裏面真的很日本!!

妹妹說要演一下彌豆子，感受一下日本當紅卡通鬼滅之刃的cosplay !!

不過，這裏也有豐富的室內活動，那就來個和菓子DIY體驗!! 過程中老師會向大家說明日本和菓子的由來，還有和菓子的文化，讓人眼界大開

過程很簡單，但作法有點小技巧，材料是老師準備好的，只要依序包進去就好了哦

嘿嘿，像是搓湯圓的一樣，圓滾滾的才可愛!!

接下來運用工具，將它修成想要的形狀

好啦大致上有個雛形出現了，如果切面再多一點，那就更細緻囉

好囉，象徵大和民族的菊花和菓子成功了

客倌請用點心!!!!

看似簡單，但切面很漂亮吧

忍者體驗

忍者體驗也是綠舞人氣活動之一，非常受小朋友歡迎。而綠舞展演廳其實也可以作為忍者體驗館，因為外面小雨不斷，所以這次改為室內活動。

活動一開始先說明忍者的由來還有小朋友最有趣的武器，小朋友聽的津津有味呢。



接下來就是一連串的體驗活動啦，學忍者如何奔跑及穿越難關

最後每人還會有一張證書哦

幻森林（騎士堡）

其實入住時，飯店人員會告知一連串的活動，每房都會有活動時間表可以參考。位於舞饌日式餐廳地下一樓的綠舞奇幻森林（騎士堡），只要報上房號就可以進入(需穿著襪子)。就算隔天退房，綠舞也會貼心準備辨別手環，讓你退房這一天都可以使用，非常貼心吧。這裡甚至有賽車場地可以使用，可惜這次下雨就沒開放了

因為疫情的關係，球池就沒開放了。小朋友可以放心玩，大人可以在一旁休息呢

有趣的水管遊戲，接下開關，將絲巾投入，要注意會從那一個管口出現哦

日式小物DIY







這是在遊客服務中心的文創小鋪DIY 活動





來個可愛的狐狸彩繪面具吧

綠舞國際觀光飯店｜綻 雙人客房& 嵐 四人客房

這是綻雙人套房

房間大小適中!!空間感很棒， 採光十分良好，簡潔大方

這部份附有化妝鏡的桌椅也十分便利! 房內設備應有盡有

附上單人椅可以坐在上面休息，看看電影，也很不錯

下沉式設計，石材浴缸結合淋浴的設計，空間利用非常不錯



窗外景色可欣賞到龜山島海景與絢麗日出與黃昏哦，依時序而四時變化的景觀真的是五星級的景觀啦

嵐 四人客房

顧名思義，嵐就是山景房!! 但映入眼廉的一樣是寬廣的蘭陽平原景觀!! 遠方才是雪山山脈的景觀

白色的大理石紋檯面，高雅大方

大理石紋檯面的意象一直延伸到浴室呢

空間質感都很不錯的衛浴空間

一樣附上舒適的單人椅!

綠舞國際觀光飯店｜蝶舞西餐廳buffet 晚餐

飯店中的午晚餐buffet，都是菜色非常澎拜豪華精銳盡出啊





好吃的牛排!!!





宜蘭本身就有漁產豐富的海港，所以晚餐就有滿滿的螃蟹、鮮蝦、生魚片~~等海鮮美食，搭配多樣的精緻美食，當天真的飽到天靈蓋了啊。還有非常多的美食菜色可以選擇

綠舞本身出品的蛋糕甜點都非常不錯哦，也是很受歡迎的

最後再來個哈根達斯冰淇淋就更完美了

綠舞國際觀光飯店｜午餐

我們在綠舞國際觀光飯店裡享用了午餐和晚餐

▼舞饌日式料理》和風創意道地會席料理

燈光美氣氛佳的和風創意道地會席料理!! 另外，飯店也有提供西式套餐的蝶舞咖啡廳及半自助式多國料理百匯，不管是住宿客與來日式庭園的遊客走乏了，逛累了，都可以大塊朵頤、滿足味蕾哦~

▼蝶舞咖啡廳》西式半自助吃到飽百匯buffet

這裡入住飯店遊客早餐在這裡享用 ，也有另售。午晚餐是式Semi Buffet/套餐、烤肉盛宴。

綠舞國際觀光飯店｜蝶舞西餐廳buffet 早餐

其實蝶舞是很棒的餐飲空間，空間明亮，景觀更是一級棒!! 早上來此用餐，感覺精神都來了

中西日台式的BUFFET!! 數十種菜色多元又豐富，水果飲料也都應有盡有

吃完後活力滿滿，可以好好的再玩一天

綠舞國際觀光飯店 附近景點美食

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