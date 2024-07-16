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只要往來羅東與冬山河風景區這一帶的朋友一定都看過這家五結美食【馬紹爾魚鍋】火鍋店吧 ?超推薦雙人豪華海陸套餐。店家資料寫著這是自家漁船所補獲的漁貨，加上處理得當，所以非常新鮮，媒體也報導過好多次了!! 這次前來一嚐，宜蘭魚肉及海鮮果然夠新鮮! 後來又帶長輩來吃，也是讓老人家讚譽有加呢!



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馬紹爾魚鍋 店家資訊

地址：268宜蘭縣五結鄉親河路二段281號

電話： 03 950 0088

營業時間：

非假日 11:00–14:00, 17:00–21:00

假日營業時間： 11:00–22:00

馬紹爾魚鍋 交通停車

自行開車： Google導航輸入 馬紹爾魚鍋

Google導航輸入 停車場：無停車場，可路邊白線內停車

馬紹爾魚鍋 空間環境

光是馬紹爾這名字就會讓人想一探究竟了 ! 馬紹爾群島是北太平洋的島國澳洲的附近，離台灣有5700公里!

那天來的時候，外面滂沱大雨，原以為這種天氣應該沒什麼人出門吧!! 沒想到店裏幾乎全滿!!

店內佈滿藍色調，有各種海洋生物(海鮮)壁畫，這根本是真正的藍色海洋傳說!!!

猛一看還真有幾分像是大型水族館裏用餐的感覺吧

醬料

一旁飲料、冰淇淋自取!! 但算是平價款的

冰淇淋櫃

這裏的桌子很大，原本以為這次才二人來吃而已，佔那麼大的桌子會有點不好意思，沒想到一切都是我們想太多，桌上擺的隔板就是要這樣用的啊!!!!! 其實這樣隱私也滿不錯的，可以多元利用。高度也差不多，剛好不會與其他的客人面對面用餐



馬紹爾魚鍋 菜單價位

MENU



超推薦雙人套餐，兩個菜盤及兩個湯鍋

這裏點餐的方式，可以單點，也可以選套餐! 這張套餐上面與下面的差別在於魚的份量!!

畫面中那隻魚很吸引人，就是香港人口中的四大魚王——海红斑、老鼠斑、蘇眉鱼、青衣鱼中的青衣!!!

馬紹爾魚鍋 心得評價

搭配火鍋的菜盤，有高麗菜、南瓜、蕃茄、玉米筍、花椰菜、芋頭、紅蘿蔔、豆皮、豆腐、金針菇~等，加上店家自製魚漿等





培根牛肉盤!!

海鮮盤，這裏最吸睛的就是中間那尾魚了，相對的一旁的配菜都顯的普通了!!





忘了請教這是什麼魚種!! 相對的少見!! 而且應該都是天然的漁貨，不是以養殖為主。看到店裏的介紹，有青衣、紅條、紅雞魚、石斑魚、龍蝦~~~~真的好精采

火鍋的湯頭也有提供用魚骨熬煮的，和一般常用的昆布高湯或其他的湯頭不同，所以湯頭也非常鮮美哦!! 可能也是因為如此進餐廳的時候有淡淡的魚味! 但坐下來習慣一下就好了

基本湯底有三種，魚骨湯、原味湯和素食湯。店家強調湯底採用蔬菜、水果、昆布、魚骨等天然食材熬煮，不添加味精和化學香料

拜冷凍科技進步之賜，魚肉好新鮮!! 不輸現撈的哦

高湯輕涮幾下就可以起鍋了，魚肉好新鮮，好嫩好細緻啊!! 好吃

蝦子也很新鮮

過年時四人套餐價錢優惠維持1788元!!

第二次是大年初四帶老媽和伯公來用餐慶生，這次當然要點四人豪華大餐囉~~阿母超愛吃海鮮的。除了兩尾從馬紹爾群島補來的鮮魚外，滿滿一桌的海鮮，長輩們超開心呢!

看阿木笑的~~

很重快拍~~手機拍照真是方便^.^”

紅雞魚。懂得吃魚的老媽說魚肉很新鮮，不過要小心細小的魚刺

青衣魚，很特別的魚種，非常新鮮

除了上面的兩尾魚，接著陸續上了海鮮拼盤~

螃蟹、透抽、蛤仔海鮮拼盤

龍蝦、大白蝦、天使紅蝦海鮮拼盤

馬紹爾野生龍蝦500g

海鮮盤太重舉不起來了?!

不愛吃海鮮的我，還是撈了一塊龍蝦肉來嚐嚐(很想打我?!)肉質確實新鮮彈牙

鮮啊~~~

【馬紹爾魚鍋】最大的賣點就是魚，而且是一般火鍋店不常見到的魚！愛吃魚的消費者有福了，一定要來嚐嚐，建議吃原味，不用沾醬就很好吃！

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