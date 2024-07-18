最低388元起！無限爽吃生熟食自助吧！超浮誇巨龍滿載海陸拼盤，35盎司大胃王肉盤，通通等你來挑戰！

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宜蘭人氣火鍋＂ 饗點鍋 ＂終於進駐台中囉！！以只要點火鍋就附自助吧吃到飽(時蔬、火鍋料、滷肉飯、泡麵、冰沙飲料咖啡、熟食、蛋糕、冰淇淋、零食點心等近60幾種)聞名的 饗點鍋台中第一家分店 就在文心路二段與大墩十八街上，白色系的外觀在轉角處很顯眼，且有特約停車場“市政公園停車場”/1台車1小時折抵（可電話詢問04-23282323）。

饗點鍋台中文心店開幕慶活動！

消費滿2000元，即贈迷你狗狗造型行充 。

。 消費憑發票現場折抵PS5主機組合包，金額無上限。例如當下消費$3000；PS主機組合包就可折抵$3000元。

活動從即日起～2024/08/10止。

饗點鍋給小凉的第一印象就是～哇！火鍋店竟然是挑高的舒適空間捏！！

這區域有點像似半包廂區，但只能做四位好姊妹～

就算一個人來用餐也沒問題，靠窗的吧檯位置很適合單身族！

饗點鍋菜單 ，只要點火鍋就附生熟食自助吧吃到飽！有２８種時蔬火鍋料哩，６種泡麵、１３款飲品、６種口味冰淇淋、６種甜點、５種零食小點心等都是任你無限吃！！

每人低消為一份火鍋套餐費用$388起~

兒童101~139cm收$180元。

兒童100cm以下不另收費。

用餐時間100分鐘、加收10%服務費(未客滿可彈性調整)。

禁帶外食！自帶酒水會收開瓶費$300/桌

浪費食材者、每人收$200

饗點鍋時蔬、火鍋料區，比較特別的就是青菜很多樣，有奶油白菜、A菜等比較少見的時蔬，各式菇類、爆漿丸子、水晶餃、鳥蛋、芋頭、蟹肉棒等等，且還有麻辣鍋不可或缺的老油條；豆皮呢~

這一區可說是小孩的愛，有各式零食小點心；還有小饅頭、泡麵、雞蛋等等…

醬料區有香菜、洋蔥、辣椒、蔥花；蒜末這些都是我的愛！但也有提供沙茶醬、特製辣醬；日式醬油、香油、烏醋、白醋等等．．．

噴香的滷肉！！

蒸籠區內有銀絲卷、芋頭包以及奶皇包。

零食小點心有跳跳糖、捲心酥、菜脯餅、玉米棒等～

甜點區域，除了冷藏櫃內的蛋糕、統一布丁、中華豆花、中華甜愛玉以外，上頭也有小朋友最愛的繽紛棉花糖及巧克力脆片可以搭配冰淇淋唷！

冰淇淋提供的是杜老爺品牌，有6種口味可選唷！！

飲料有無糖系列茶飲、冰沙以及咖啡系列，偷偷說他們家的美式咖啡很好喝！

小凉今天與姊妹點的是 巨龍滿載海陸拼盤 （雙人套餐）

雙人套餐中可以選兩鍋湯底，原味蔬菜鍋(素)、柴魚高湯鍋是基本的湯底無需再加價。小凉選的 韓式泡菜鍋 需+70元。韓式泡菜選得好煮起來的鍋底也很好喝，帶點酸香滋味喝起來超開胃

香濃牛奶鍋 (奶素)需+80元，濃醇味美的牛奶鍋應該是許多人的最愛，不管是直接煮蔬菜或海鮮都有一種獨特的風味！

菜盤就自由發揮囉！想吃啥就夾上，以不浪費為原則，且饗點鍋這邊提供的青菜類滿多的，對於愛吃菜或是吃素食鍋的朋友來說真的是一大福音！！

滷肉飯吃到飽！！不得不說店家提供的滷肉相當的香且不單單只有肉汁，這可是有肉的唷！沒辦法、太多自助吧的滷肉幾乎都只有肉汁麻！！白飯也煮得好，所以小涼忍不住的吃上兩碗鹹香的滷肉飯。

無限吃！！這邊提供的麵食有韓國泡麵、蒸煮麵、王子麵、雞絲麵、冬粉、鍋燒意麵。

巨龍滿載海陸拼盤 內有貝里斯龍蝦１尾、北海道生食級干貝２顆、特選鮭魚100g、大文蛤300g、黑虎草蝦４尾、鮮甜白蝦４尾，肉品有台灣本產梅花豬７盎司／200g、美國特級小肥牛７盎司200g、本產去骨雞腿排７盎司／200g，(肉品三選一，小凉選了 特級小肥牛 )。以上是雙人套餐唷！

鮮甜白蝦保有Q彈的肉質與鮮美加上黑虎草蝦蝦肉緊實彈牙，每一口都能吃到鮮甜十足的蝦味～

貝里斯龍蝦更是貼心的幫客人去殼，直接放入龍蝦肉滾煮至熟即可享受美味。

特選鮭魚口感豐腴滑順、不乾澀超好吃。鯛魚片肉質鮮美細嫩，加上無刺無腥味，更是深受小孩的喜愛，讓人盡情的享受了不同的海裡滋味呢~

以柴魚高湯為基底來煮海鮮真的是太過分了！！那湯頭喝起來太鮮甜囉~~~

貝里斯龍蝦的蝦肉比較多且肉質更是飽滿，吃起來口感更紮實，彈牙感更鮮明，大口吃龍蝦肉更是滿足！

生食級干貝就是不一樣！干貝入嘴即可感受到鮮甜與彈牙，尤其那飽滿肥厚的口感、可是會讓人相當愛～

黑虎草蝦口感紮實Q彈，咬下的瞬間真的很有滿足感！

美國特級小肥牛７盎司200g

美國小肥牛柔嫩中帶點油脂的豐富口感，在燙熟後包入蔥花吃也很有滋味唷！

發現韓式泡菜鍋先煮時蔬滋味好棒，且增添了不少甜味，在喝湯也超濃厚美味，最後再來涮肉，就是我家S最愛的吃法！！

再來看看小涼的其他夥伴們都點啥雙人套餐，趕快來跟大家分享~~~~

豬肉控來報到！ 本產豬崽套餐 (570g)有台灣本產梅花豬、本產精選培根豬、嚴選台灣松阪豬，不得不說這豬肉系列超好吃，尤其松阪豬帶點厚度吃起來更有口感呢~

３５盎司大胃王拼盤 (1000g)有台灣本產梅花豬、美國特級小肥牛，亦可選兩種肉品各500g如圖下！！

牛肉控直接點這一套” 美國牛仔套餐 “(570g)有Choice安格斯牛小排、Prime美國霜降背肩牛、Choice低脂板腱牛。

喜歡吃和牛的朋友絕對不能錯這一套” 極寵和牛雙人套餐 “18盎司，以階梯式的視覺效果呈現肉品油花的美及誘人。

A5日本和牛上後腰脊蓋肉 ，油花分布均勻，肉質更是細嫩，入嘴更是散發和牛特有香氣超迷人。

如果你們本身是龍蝦控！非常建議直接點 雙龍霸王海陸拼盤 內有貝里斯龍蝦２尾、北海道生食級干貝２顆、特選鮭魚100g、大文蛤300g、黑虎草蝦４尾、鮮甜白蝦４尾，肉品有本產精選培根豬９盎司／255g、美國低脂板腱牛７盎司200g、紐西蘭羊咩咩７盎司／200g，三選一唷！

誰說要到韓國才能吃到跳跳糖冰淇淋！在饗點鍋也可以自製跳跳糖冰淇淋且口味任你挑，不管要吃幾支通通沒問題，還有統一布丁、中華豆花、中華甜愛玉、各式蛋糕、水果讓你選！來個 統一布丁吃到飽 也沒問題XDD

不管你是肉控或是海鮮控來 饗點鍋台中文心店 絕對能滿足你的口慾，且蔬食自助吧選擇多樣、就連副食品(泡麵、白飯、滷肉飯、小饅頭)，甜點、冰淇淋、飲料通通讓你飽到天靈蓋，老闆不怕你吃、就怕你吃不飽啦！！！

饗點鍋台中文心店

電話：04-23282323

地址：台中市西屯區大墩十八街132號

營業時間：平日17:00~22:00、假日12:00~15:00、17:00~22:00

臉書粉絲頁： 饗點鍋 台中文心店

饗點鍋五結店

電話：03-9603008

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段346號



饗點鍋羅東店

電話：03-9556551

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段228號

