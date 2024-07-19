全台第一條鋼筋自行車道-三貂嶺生態友善隧道位於雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺交接處，這條歷經30年荒廢的鐵路隧道重新打開，成為最新三貂嶺生態友善隧道。穿越隧道不僅可以欣賞原始生態景觀，還能看見棲息的蝙蝠，走到底更有絕美鏡面倒影，因採人流限制和自行車牽引，所以必須透過網路預約才能前往。全長隧道除出口鏡面水池和蝙蝠棲息地必須牽引，其他路段都可以騎乘，全長約2公里，隧道通風良好，炎炎夏日，走進隧道後清涼的空氣讓人暑氣全消，成為夏日最佳的消暑步道。

三瓜子隧道口，利用水池設計讓洞口由黑轉亮，再利用鏡面反射倒影，讓三貂嶺蓊鬱山景成為絕美天空之鏡。

為了讓三瓜子隧道到壁掛棧橋，雙向通行更加安全，自行車須採步行牽引方式通行。

運氣好還可以與對岸火車合影～

三貂嶺隧道號稱全台最美隧道，曾獲國際建築設計大獎，因隧道口水池設計，呈現絕美鏡面倒影。

三貂嶺生態友善隧道最大的特點：就是保留植物、水和蝙蝠等原始生態元素。

三貂嶺隧道僅在地面兩側打光，隱隱照亮步道，第一次這麼近距離看見蝙蝠棲息。影片分享

目前進入需要提前網路預約，當天只有沒有額滿都可以預約，預約時間內2個小時都可以報到入場，兩個入口分別為

牡丹車站，距離約2公尺到三貂嶺隧道口，可步行或騎單車前往

猴硐車站，距離約3公尺到三瓜子隧道口，可步行或騎單車前往，

至於最近的三貂嶺車站因沒有公路可扺達，只能步行前往再從三貂嶺隧道進入。

我們這次從牡丹車站進入，車站附近有停車場，周邊有Ubike可以騎乘，只是熱門時段通常都被借完。

我們很幸運借到兩台自行車。

三貂嶺生態友善隧道牡丹車站周邊導覽及自行車步道。距離大約2分里到隧道口。影片分享

三貂嶺生態友善隧道報到處。

還沒進隧道就感覺到一股涼意，夏日炎炎，真是消暑最佳步道～

三貂嶺隧道以鏤空式鋼筋鋪成，要小心像手機的東西掉落，可能就撿不回來了～

今年夏天超熱的，沒想到隧道內超涼爽的，一陣涼風迎面吹來，所以熱意都退散了～

蝙蝠位於隧道另一端快出口的地方，會有人員指引，請勿聚集或喧嘩，自行車必須用牽引的方式通過，拍照勿用閃光燈。

哇！整個牆面都是滿滿的蝙蝠，超震驚的～

隧道內不定時還會滴水或蝙蝠飛行，建議可以戴帽子，尤其到蝙蝠棲息地時要保持安靜，勿產生干擾。

蝙蝠為夜行性動物，第一次那麼近距離觀察，發現它長的還蠻可愛的～

三貂嶺生態友善隧道處與三瓜子隧道中間交界處。

三貂嶺生態友善隧道最佳美拍景點：三瓜子隧道絕美鏡面倒影，影片分享

三瓜子隧道絕美鏡面倒影成為新北熱門拍照景點。

絕美倒影＋蓊鬱山景。

想到此拍照的朋友要有心理準備，這裡的水池有點深，建議穿涼鞋或雨鞋前往。

壁掛棧橋為使雙向通行更加安全，自行車只能採步行牽引方式通行。

對面為新北秘境三貂嶺車站，也是全台唯一沒有公路可扺達的車站。

來三貂嶺隧道CP值超高，夏季涼爽又消暑，還可騎乘全台第一條需預約鋼筋自行車道，以及全台唯一沒有公路可扺達的三貂嶺車站。

三貂嶺生態友善隧道：新北市瑞芳區魚寮路1號（新北市雙溪區雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺交接處）

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