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[台北-大同] 波赫士領地精品咖啡館，一同品嚐豐盛早午餐，享受絕佳氛圍!

2024-07-19 11:17:00 ININEAT 人氣：527
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ININEAT

發表篇數：57篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：

波赫士領地精品咖啡館 昌吉店
place台北市大同區昌吉街22號1樓
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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00_工作區域 1.jpg

最近一直在找台北吃早午餐的店，找到了這家波赫士領地精品咖啡館，波赫士領地精品咖啡館有兩家店，一家在大直，一家在昌吉街，這次來用餐的是昌吉店，昌吉店位於民權西路站附近，走路大概十分鐘原本以為離捷運站有點距離應該人不多，沒想到十點多客人就好多喔!蠻多人預約訂位的，所以要吃早午餐也記得要先訂位，避免到那需要等候。
[台北-大同] 波赫士領地精品咖啡館，一同品嚐豐盛早午餐，享
這天來用餐剛好有腳踏車隊來聚餐，門口放腳踏車有點日本街頭風味，昌吉店的門面還蠻氣派的

[台北-大同] 波赫士領地精品咖啡館，一同品嚐豐盛早午餐，享
之前看到有人推薦台北必吃千層蛋糕之一，這邊也寫著千層蛋糕必吃，感覺蠻不錯的一定要點一個來吃看看!

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店內用餐環境很舒適寬敞，夏天冷氣也夠強，氣氛也很不錯，蠻適合聚餐、約會、聊天。 據說店內背牆格子上的杯子都是店家珍藏，陶瓷杯子高級且具質感。

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這個靠窗的位置很不錯，可以一邊喝咖啡一邊欣賞街景，當天用餐的人蠻多的就沒有拍內場的佈置了，但桌位數蠻多的目測全店可以容納30個人左右。所以小型聚會也是可以選擇來這邊聚餐。

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沙發區雖然跟鄰桌比較靠近，但處處充滿巧思設計，空景拍起來也很有FU。

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很喜歡廁所上方的這個鐘，看起來很有氣氛。

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櫃檯旁邊還有甜點圖可以參考，也有單顆式餅乾可以外帶購買喔!

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餐點的選擇性也很多，除了早午餐之外也有鬆餅、PIZZA、輕食、炸物，我記得還有德國豬腳之類的。不吃早午餐也可以來這吃正餐都是很好的選擇。

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早午餐盤有六種選擇，我覺得種類很多，想吃肉品、可鬆、貝果、麵包都有，有點選擇障礙，最近比較想要吃得健康一點，跟朋友各點了一個奇異果貝果早餐盤跟挪威鮭魚早餐盤，限定時段內搭配限定飲品有半價優惠，我們加點了一杯拿鐵跟皇家伯爵鮮奶茶。

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竟然是必推的千層蛋糕，當然甜點控的我們也是要吃看看，點了一個抹茶千層跟芒果千層蛋糕，有的蛋糕是季節限定款不會出現在菜單上，可以去櫃台旁邊的小櫃子上看照片

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假日的早餐也太豐盛了吧!那個早餐盤看起來用料都很多，單看貝果跟可頌麵包就很好吃。千層蛋糕外觀也很紮實。

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挪威鮭魚早餐盤298元-我跟朋友一起分食所以兩份早餐都吃的到，朋友說298元價格的早餐盤這個份量在台北不算高價很可以，我覺得可頌麵包烤得很酥很好吃，鮭魚片也給了三大片， 質地柔軟，並散發著淡淡的海洋氣息，單吃鹹鹹的覺得不夠味道也有附橄欖油紅酒醋，炒蛋是厚實感的炒蛋熟度剛剛好,搭配的生菜也很新鮮搭配著一起吃不會太膩。
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橄欖油紅酒醋，有少許橄欖油的芳香紅酒醋的微酸味道，沾著吃有另外一種風味，鮭魚片給的也很大方，給了三片， 比較薄片型但是很大一片。

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可頌麵包有兩個剛好跟朋友一人一個， 麵包外皮酥脆裡面也算柔軟吃起來有香氣口感層次豐富。

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奇異果貝果早餐盤298元-這個奇異果早餐盤用看的就覺得很健康，其實吃水果也是很容易飽的，奇異果單切應該有兩顆之多，奇異果吃起來很新鮮酸甜開胃，優格也是酸酸甜甜的加上新鮮的奇異果很多汁的感覺，搭配生菜沙拉感覺很輕盈多吃了好幾口，貝果搭配上奶油也很好吃，朋友一直說這個熱熱的奶油沾上貝果會一直想吃。

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奶油鹹香味道搭配上烤過的貝果麵包，奶油香氣更加濃郁，吃起來令人有滿足感，搭配草莓醬又是不一樣的口感風味。兩種都可以嘗試看看。

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來精品咖啡館咖啡是必點之一，這杯拿鐵服務人員有特別介紹陶瓷杯具是店家老闆特別收藏，我覺得瓷盤蠻高級的但也很怕打破，這杯拿鐵很順口剛好基底的咖啡是不酸的很對味。牛奶與咖啡都很平衡順口。

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吃完了早餐盤當然另外一個甜點胃要吃店家特別推薦的千層蛋糕，其實早餐盤份量女生吃算蠻多的已經有八分飽了。

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芒果千層蛋糕 280元-芒果千層蛋糕是夏季限定款，上面的芒果果醬是店家自家熬煮的，蛋糕整體吃起來很新鮮，芒果是切片夾在裡面，吃的到很濃郁的芒果味道，因為我們點了兩款不同千層蛋糕，所以有比較兩款吃起來不同口感及風味，如果你是螞蟻人的話可以選擇芒果千層，雖然都是千層但口感比較綿密。

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芒果千層蛋糕內餡使用新鮮芒果切片吃的到芒果新鮮及甜度，千層蛋糕口感比較偏濕潤型，加上自家熬煮果醬風味香甜可口。

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京都抹茶宇治千層蛋糕 240元-如果你喜歡大人味的口感可以選擇抹茶千層蛋糕，層層堆疊的蛋糕餅皮，加上使用京都宇治的抹茶粉製成，茶香味濃帶點微苦味道，整體口感輕盈有層次，蛋糕體吃起來也是比較紮實一點，很適合搭配咖啡茶飲一起享用。 

[台北-大同] 波赫士領地精品咖啡館，一同品嚐豐盛早午餐，享

總結:雖然波赫士領地昌吉店距離捷運站有點距離，但是餐廳氛圍感很好，用餐環境空間很大沒有壓迫感，很輕鬆，早餐盤的價格及份量在台北市很可以，如果想早起吃個早午餐，台北推薦早午餐可以來這邊，食材也很新鮮。這次我們沒有點手沖咖啡，所以不知道精品咖啡的口感如何，但是拿鐵喝起來很順口，平衡度很剛好，陶瓷杯具也很有質感，千層蛋糕很新鮮不吃早午餐也可以來這邊享用千層蛋糕，吃下午茶，每個蛋糕風味都有不一樣的口感，選擇也蠻多樣化的。台北千層蛋糕必推!

看影片 點連結

 

店家資訊
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波赫士領地精品咖啡館 昌吉店

電話號碼： 02 2598 3999

地址： 103台北市大同區昌吉街22號

文章標籤
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