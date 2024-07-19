AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒是一間值得再次照訪的餐廳，

不僅榮獲了米其林指南的獎項，其主廚還遠赴到義大利學習正宗的餐點製作

店家的招牌是現烤的pizza，還有一些義大利經典家常菜，

如生火腿沙拉、義大利麵、排餐、甜點及紅酒白酒等等的餐點。

這裡的用餐規定滿多的，詳細的也可參考他們粉專的資訊，

像是每人低消為 800元，特殊節日為1500元，不接受12歲以下的兒童用餐，

No show 一次將永久取消訂位資格等等的相關規定。

AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒線上菜單請點此

餐前烤麵包佐橄欖油，

每桌點完餐都會送上一份現烤麵包，

如需要巴薩米克醋店家也可以提供喔，開啟了美味的味蕾之旅。

Antipasti : 藍紋奶酪與無花果搭生火腿 $550

塞拉諾火腿、無花果、哥根佐拉乳酪奶酪、蜂巢片、核桃、芝麻葉苗

及百花蜜藍紋乳酪與無花果搭配生火腿，蜂巢片非常的特別，自然的甜味

核桃的堅果香味增加了層次感，讓這道菜在口腔非常有層次。



Water : 義大利品牌 SURGIVA 天然氣泡水 Sparkling water $120

不提供免費的白開水，需要另外付費的SURGIVA天然氣泡水，

氣泡細膩，帶有細緻的味道，加上檸檬很解膩又止渴。

Primi : 特製栗子醬南瓜麵疙瘩與新鮮松露 $650

手工南瓜麵疙瘩、栗子奶醬、脆火腿碎、杏仁果碎、松露



Pizza : 山丘 Montagnards $420

莫扎瑞拉起司、南瓜、栗子、蘑菇、佩克里諾羊奶乳酪、瑞克達起司

Secondi : 現流烤魚襯蛤蜊與鮮蔬 $1150

時令鮮魚、蛤蜊、蔬菜、、白葡萄酒、紅橄欖、羅勒葉和香蜂草苗

提拉米蘇 $380

提拉米蘇的酒味偏重，屬於大人口味的提拉米蘇，

層次分明，口感細膩。

在用餐的時候每吃完一道菜，都會幫忙更新盤子。每道菜吃完後，

才會上下一道，貼心的服務相當的用心，讓整個用餐過程更加愉快。



在老烤箱餐廳用餐，可以感受到義大利異國的獨特風情、

食材的新鮮及主廚料理的用心，用餐的氣氛，

雖然環境有些吵雜，但整體的氛圍算是滿令人放鬆的，

每一道菜都展現了廚師的用心和創意，是一次非常值得推薦的美食之旅。

【店家資訊】

👉ANTICO FORNO 老烤箱義式披薩餐酒

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市大安區瑞安街141號

☎️ 02 2706 3322

⏰週一～週三 : 18:00 ~ 22:00（最後點餐20:45）

週四～週日 : 12:00 ~ 15:00（最後點餐14:00）

18:00 ~ 22:00（最後點餐20:45） (每週二公休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

文章標籤