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【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲米其林指南，餐點味道驚豔，貼心的服務，非常適合節日慶祝的餐廳-近捷運科技大樓站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-07-19 16:06:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：111
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：492篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒
phone02-2706-3322
place台北市大安區瑞安街141號
作者本次評價：
4.50
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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組合圖.jpg

AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒是一間值得再次照訪的餐廳，

不僅榮獲了米其林指南的獎項，其主廚還遠赴到義大利學習正宗的餐點製作

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

店家的招牌是現烤的pizza，還有一些義大利經典家常菜，

如生火腿沙拉、義大利麵、排餐、甜點及紅酒白酒等等的餐點。

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

這裡的用餐規定滿多的，詳細的也可參考他們粉專的資訊，

像是每人低消為 800元，特殊節日為1500元，不接受12歲以下的兒童用餐，

No show 一次將永久取消訂位資格等等的相關規定。

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒線上菜單請點此 

餐前烤麵包佐橄欖油，

每桌點完餐都會送上一份現烤麵包，

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

如需要巴薩米克醋店家也可以提供喔，開啟了美味的味蕾之旅。

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

Antipasti : 藍紋奶酪與無花果搭生火腿 $550
塞拉諾火腿、無花果、哥根佐拉乳酪奶酪、蜂巢片、核桃、芝麻葉苗

及百花蜜藍紋乳酪與無花果搭配生火腿，蜂巢片非常的特別，自然的甜味

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

核桃的堅果香味增加了層次感，讓這道菜在口腔非常有層次。

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲
Water : 義大利品牌 SURGIVA 天然氣泡水 Sparkling water $120
不提供免費的白開水，需要另外付費的SURGIVA天然氣泡水，

氣泡細膩，帶有細緻的味道，加上檸檬很解膩又止渴。

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

Primi : 特製栗子醬南瓜麵疙瘩與新鮮松露 $650

手工南瓜麵疙瘩、栗子奶醬、脆火腿碎、杏仁果碎、松露

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲
Pizza : 山丘 Montagnards $420
莫扎瑞拉起司、南瓜、栗子、蘑菇、佩克里諾羊奶乳酪、瑞克達起司

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

Secondi : 現流烤魚襯蛤蜊與鮮蔬 $1150
時令鮮魚、蛤蜊、蔬菜、、白葡萄酒、紅橄欖、羅勒葉和香蜂草苗

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

提拉米蘇 $380
提拉米蘇的酒味偏重，屬於大人口味的提拉米蘇，

層次分明，口感細膩。

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

在用餐的時候每吃完一道菜，都會幫忙更新盤子。每道菜吃完後，

才會上下一道，貼心的服務相當的用心，讓整個用餐過程更加愉快。

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲
在老烤箱餐廳用餐，可以感受到義大利異國的獨特風情、

食材的新鮮及主廚料理的用心，用餐的氣氛，

雖然環境有些吵雜，但整體的氛圍算是滿令人放鬆的，

每一道菜都展現了廚師的用心和創意，是一次非常值得推薦的美食之旅。

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

【大安區美食】AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒-榮獲

【店家資訊】
👉ANTICO FORNO 老烤箱義式披薩餐酒
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市大安區瑞安街141號
☎️ 02 2706 3322
⏰週一～週三 : 18:00 ~ 22:00（最後點餐20:45）
週四～週日 : 12:00 ~ 15:00（最後點餐14:00）
18:00 ~ 22:00（最後點餐20:45） (每週二公休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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