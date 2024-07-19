很有意思的258賣咖啡的雜貨店，位於國立鳳新高級中學 學區對面
帶有溫馨氣氛的小咖啡館，自家咖啡、冰萃咖啡、手工甜點蛋糕、厚片披薩、義大利麵
厲害的是還有很多團購美食伴手禮、選品雜貨
在地人很多都有加入社群，購買團購到現場免費取貨
常常都會買到團購界很夯商品，進而認識這間 <258賣咖啡的雜貨店>
258咖啡店，想給大家像『家』一樣的感覺
像家人一樣一同分享美食、討論時下最夯選品
來店者不只是客，更像是親朋好友
258會像烘焙咖啡豆一樣，細心的用溫度走進大家的內心
258賣咖啡的雜貨店、團購、選品
位置:雄市鳳山區新富路372號
電話號碼： 07 765 5600
營業時間:10:00~19:00 (周三公休)
Line@:iiil.io/i6jz
IG:https://www.instagram.com/258_cafe/
位置就在學校對面，路過很容易錯過
258賣咖啡的雜貨店不在258號，位置在372號，不要跑錯囉!
在地人的悠哉秘密基地，可以喝咖啡聊是非、買零食團購
樓上還可以包場，商務聚餐、辦公都可以預約包場可容納20人左右
店家有提供投影機唷!!
各式雜貨選品很誇張，很多時下最夯的團購~~~
像是被早餐店耽誤的洋芋片都能買到( Lesson One 洋芋片 目前賣到斷貨了…..)
還有賣義大利麵、披薩，咖啡店亦可用餐
下午時段很多學生下課也會來用餐
店鋪旁邊也有一個小窗口，可以直接點餐、快速外帶咖啡飲品
真的是很有趣的店家，一入店就像在逛街一樣
等咖啡、飲品的同時
還能逛逛闆娘近期又搬了什麼CP值高的團購伴手禮回來
每次來都有新發現
產品都依據現場為主，很多都是上架秒殺~~~狂!!
可以追IG或者iiil.io/i6jz，團購都直接在上面公告公告
( 加入密碼請私訊IG)
年輕闆娘以前是空姐，現在轉戰開咖啡館
鳳山外帶咖啡很推薦這間 <258賣咖啡的雜貨店>
早上10點營業，不僅有咖啡飲品，大推他們家冰沙，剛好解一解高雄炎熱的夏天
人氣招牌是他們帶有煙燻風味的『黃金24H冷萃咖啡』
真的是老闆親自花時間製作，一點都不馬虎
導致很多饕客都一次定購數十瓶
甚至辦活動都會提前大量訂購
鳳山咖啡店推薦
提供高達20多款的手作甜點，每日隨機供應不同糕點
瑪德蓮
二樓也有座位區，很推薦一個人放空、跟業務談事情都可以來
二樓挺美的唷!當然還有廁所~用餐不限時、無需服務費
不僅有招牌咖啡
還有三款手沖咖啡，對咖啡很講究的客人都會直接跟店家點
也能直接購買手沖咖啡豆，本店開放客人試聞，真的很親切
從事咖啡業超過四年以上的闆娘，拿鐵咖啡都會拉花
內用冷飲都是使用玻璃杯唷~
可以看出層次分明的飲品，視覺上好療癒
拿鐵咖啡
咖啡豆都是自家獨門口味，加上小農六甲鮮奶
細膩乳香帶出香醇的咖啡味道，每天都要喝咖啡的我才會清醒啊!
泰奶
南洋風味的泰奶，不喝咖啡也可以喝奶香十足的泰奶
很特別的是店家還有一款泰奶咖啡，帶有咖啡香的泰式奶茶，有機會推薦嚐鮮
內用都是使用玻璃杯，飲品層次分明視覺就很療癒
店家還有飲品搭厚片的『超值組合』
只要厚片+$60以上飲品總金額都可再折$10
奶奶松露
使用奶酥搭配松露，激發出奢華的香氣
現烤熱呼呼的，奶酥帶乳香甜味
一口咬下帶出松露香氣提味，無違和的香氣好好吃
戀戀花生
精選有花生顆粒的濃厚花生醬，整個刷好刷滿帶有厚度
還淋上煉乳，整個乳香奶味讓花生味道更突出
花生口味好推，顆粒口感引出香甜，越吃越是唰嘴
附近很多上班族、店家都會來外帶咖啡飲品
黃金24H冷萃咖啡
夏天很熱賣的冷萃咖啡一定要喝看看
需要經過24小時的冰鎮，來鎖住咖啡獨特的釀製風味
喝起來解暑提神外，還帶有淡淡的煙燻香氣
三五好友、姊妹們吃飽飯後相聚不可少的甜點美食，還有手工甜點蛋糕可選
椰香拿鐵咖啡
使用泰國100%椰子水調配的椰香咖啡
招牌美式咖啡，加入六甲小農鮮乳奶泡柔和
會帶出椰子水的南洋椰香滋味，喝起來很順口~~~夏天喝也很推薦!!正港消暑!
現場被現炒義大利麵香氣給迷惑，有夠香的拉~
也可以帶孩子一起來用餐
香煎雞腿佐青醬義大利麵
端上來整個香氣都湧上來，去骨雞腿排吃起來更是便利
軟嫩帶有厚度的雞腿排，不油膩帶嫩度
青醬味道很香濃，整個跟義大利麵完美融合
可以簡單輕食、亦可好好吃一頓飯
葡萄柚綠茶冰沙
夏天冰沙都好熱賣，推薦這款我個人也很愛的葡萄柚綠茶冰沙
綿密細緻入口冰涼，葡萄柚果香帶出綠茶清香
有夠好喝的啦!!!外帶回家還保有香甜冰涼度~~~
下次還要來喝其他冰沙系列
香蔥鴨胸披薩
7吋大披薩，哈拉聊天不可少的美食
薄脆披薩現烤很香很燙口還會拉絲
鹹香滋味帶有外圍酥脆口感，引出鴨肉香甜度
出爐前還撒上起司粉提味，鹹香越吃越開胃
披薩亦可外帶，多種口味可選
當天披薩沒吃完外帶，隔天烤過依舊好吃
店鋪很可愛，牆面上都有可愛的手繪史努比
因為年輕闆娘喜歡史努比，家人特別手繪史努比圖案成為店鋪的可愛亮點
二樓還有長桌，要開會或者人多都可以先預訂
免費的WIFI、用餐後可以協助把餐盤歸還回收櫃
連廁所都有可愛的史努比等你?!
下樓小心碰撞，史努比有提醒你了!!不要一直看~~~
下午茶很多人都會來吃甜點蛋糕配咖啡、飲品
店家有超過20多種的手作甜點蛋糕，每次來都能吃到不同口味
喜歡吃甜點蛋糕的，亦可來外帶
不管是鹹的、甜的、喝的 都能滿足你味蕾的258賣咖啡的雜貨店
鳳山低調的咖啡小館推薦，來約會吧!
很多業務也都會約訪客戶來這裡談事情
258賣咖啡的雜貨店、團購、選品
位置:雄市鳳山區新富路372號
電話號碼： 07 765 5600
營業時間:10:00~19:00 (周三公休)
Line@:iiil.io/i6jz
IG:https://www.instagram.com/258_cafe/