很有意思的258賣咖啡的雜貨店，位於國立鳳新高級中學 學區對面

帶有溫馨氣氛的小咖啡館，自家咖啡、冰萃咖啡、手工甜點蛋糕、厚片披薩、義大利麵

厲害的是還有很多團購美食伴手禮、選品雜貨

在地人很多都有加入社群，購買團購到現場免費取貨

常常都會買到團購界很夯商品，進而認識這間 <258賣咖啡的雜貨店>

258咖啡店，想給大家像『家』一樣的感覺

像家人一樣一同分享美食、討論時下最夯選品

來店者不只是客，更像是親朋好友

258會像烘焙咖啡豆一樣，細心的用溫度走進大家的內心

258賣咖啡的雜貨店、團購、選品

位置:雄市鳳山區新富路372號

電話號碼： 07 765 5600

營業時間:10:00~19:00 (周三公休)

Line@:iiil.io/i6jz

IG:https://www.instagram.com/258_cafe/

位置就在學校對面，路過很容易錯過

258賣咖啡的雜貨店不在258號，位置在372號，不要跑錯囉!

在地人的悠哉秘密基地，可以喝咖啡聊是非、買零食團購

樓上還可以包場，商務聚餐、辦公都可以預約包場可容納20人左右

店家有提供投影機唷!!

各式雜貨選品很誇張，很多時下最夯的團購~~~

像是被早餐店耽誤的洋芋片都能買到( Lesson One 洋芋片 目前賣到斷貨了…..)

還有賣義大利麵、披薩，咖啡店亦可用餐

下午時段很多學生下課也會來用餐

店鋪旁邊也有一個小窗口，可以直接點餐、快速外帶咖啡飲品

真的是很有趣的店家，一入店就像在逛街一樣

等咖啡、飲品的同時

還能逛逛闆娘近期又搬了什麼CP值高的團購伴手禮回來

每次來都有新發現

產品都依據現場為主，很多都是上架秒殺~~~狂!!

可以追IG或者iiil.io/i6jz，團購都直接在上面公告公告

( 加入密碼請私訊IG)



年輕闆娘以前是空姐，現在轉戰開咖啡館

鳳山外帶咖啡很推薦這間 <258賣咖啡的雜貨店>

早上10點營業，不僅有咖啡飲品，大推他們家冰沙，剛好解一解高雄炎熱的夏天

人氣招牌是他們帶有煙燻風味的『黃金24H冷萃咖啡』

真的是老闆親自花時間製作，一點都不馬虎

導致很多饕客都一次定購數十瓶

甚至辦活動都會提前大量訂購

鳳山咖啡店推薦

提供高達20多款的手作甜點，每日隨機供應不同糕點

瑪德蓮

二樓也有座位區，很推薦一個人放空、跟業務談事情都可以來

二樓挺美的唷!當然還有廁所~用餐不限時、無需服務費

不僅有招牌咖啡

還有三款手沖咖啡，對咖啡很講究的客人都會直接跟店家點

也能直接購買手沖咖啡豆，本店開放客人試聞，真的很親切

從事咖啡業超過四年以上的闆娘，拿鐵咖啡都會拉花

內用冷飲都是使用玻璃杯唷~

可以看出層次分明的飲品，視覺上好療癒

拿鐵咖啡

咖啡豆都是自家獨門口味，加上小農六甲鮮奶

細膩乳香帶出香醇的咖啡味道，每天都要喝咖啡的我才會清醒啊!

泰奶

南洋風味的泰奶，不喝咖啡也可以喝奶香十足的泰奶

很特別的是店家還有一款泰奶咖啡，帶有咖啡香的泰式奶茶，有機會推薦嚐鮮

內用都是使用玻璃杯，飲品層次分明視覺就很療癒

店家還有飲品搭厚片的『超值組合』

只要厚片+$60以上飲品總金額都可再折$10

奶奶松露

使用奶酥搭配松露，激發出奢華的香氣

現烤熱呼呼的，奶酥帶乳香甜味

一口咬下帶出松露香氣提味，無違和的香氣好好吃

戀戀花生

精選有花生顆粒的濃厚花生醬，整個刷好刷滿帶有厚度

還淋上煉乳，整個乳香奶味讓花生味道更突出

花生口味好推，顆粒口感引出香甜，越吃越是唰嘴

附近很多上班族、店家都會來外帶咖啡飲品

黃金24H冷萃咖啡

夏天很熱賣的冷萃咖啡一定要喝看看

需要經過24小時的冰鎮，來鎖住咖啡獨特的釀製風味

喝起來解暑提神外，還帶有淡淡的煙燻香氣

三五好友、姊妹們吃飽飯後相聚不可少的甜點美食，還有手工甜點蛋糕可選

椰香拿鐵咖啡

使用泰國100%椰子水調配的椰香咖啡

招牌美式咖啡，加入六甲小農鮮乳奶泡柔和

會帶出椰子水的南洋椰香滋味，喝起來很順口~~~夏天喝也很推薦!!正港消暑!

現場被現炒義大利麵香氣給迷惑，有夠香的拉~

也可以帶孩子一起來用餐

香煎雞腿佐青醬義大利麵

端上來整個香氣都湧上來，去骨雞腿排吃起來更是便利

軟嫩帶有厚度的雞腿排，不油膩帶嫩度

青醬味道很香濃，整個跟義大利麵完美融合

可以簡單輕食、亦可好好吃一頓飯

葡萄柚綠茶冰沙

夏天冰沙都好熱賣，推薦這款我個人也很愛的葡萄柚綠茶冰沙

綿密細緻入口冰涼，葡萄柚果香帶出綠茶清香

有夠好喝的啦!!!外帶回家還保有香甜冰涼度~~~

下次還要來喝其他冰沙系列

香蔥鴨胸披薩

7吋大披薩，哈拉聊天不可少的美食

薄脆披薩現烤很香很燙口還會拉絲

鹹香滋味帶有外圍酥脆口感，引出鴨肉香甜度

出爐前還撒上起司粉提味，鹹香越吃越開胃

披薩亦可外帶，多種口味可選

當天披薩沒吃完外帶，隔天烤過依舊好吃

店鋪很可愛，牆面上都有可愛的手繪史努比

因為年輕闆娘喜歡史努比，家人特別手繪史努比圖案成為店鋪的可愛亮點

二樓還有長桌，要開會或者人多都可以先預訂

免費的WIFI、用餐後可以協助把餐盤歸還回收櫃

連廁所都有可愛的史努比等你?!

下樓小心碰撞，史努比有提醒你了!!不要一直看~~~

下午茶很多人都會來吃甜點蛋糕配咖啡、飲品

店家有超過20多種的手作甜點蛋糕，每次來都能吃到不同口味

喜歡吃甜點蛋糕的，亦可來外帶

不管是鹹的、甜的、喝的 都能滿足你味蕾的258賣咖啡的雜貨店

鳳山低調的咖啡小館推薦，來約會吧!

很多業務也都會約訪客戶來這裡談事情

258賣咖啡的雜貨店、團購、選品

位置:雄市鳳山區新富路372號

電話號碼： 07 765 5600

營業時間:10:00~19:00 (周三公休)

Line@:iiil.io/i6jz

IG:https://www.instagram.com/258_cafe/