小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort是2023年底才新開幕的豪華露營車營區，到現在也才半年非常的新穎

而因為上個月6/20引進了三台新的露營車並開放寵物友善，想當然我們家當然不會錯過

立即在開放當天就預約了7/5帶托醬前往！

小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort位在苗栗卓蘭，跟我們之前去的自然圈相去不遠

前往的路上盡是農田跟果園，前往的路上看到慢慢開闊的田野、天空真的會讓人忍不住雀躍的心情





Le Alley小巷清風整個園區非常貼近自然，一抵達時就被他們的check in lobby吸引

木造結構搭建出來開放式的空間加上樸實的陳設，放眼可以直接看到後方的樹叢跟營區

那種原始的感覺讓我想到之前去馬爾地夫的Maalifushi度假村：純樸卻不失質感

Le Alley小巷清風空間也非常大，CHECK IN之後工作人員會先開著高爾夫球車參觀園區

(行李也不用擔心，一抵達營區他們就會開高爾夫球車來載行李，會直接送到入住的露營車)

事實上整個營區動線非常簡單，就是一個圓圈形的車道中間包圍著果樹跟大草皮

落日平台，這裡可以直接看到鯉魚潭水庫

草原跟餐廳區

果園

小巷清風整個園區充斥著不同的果樹、菜園，很多餐點使用的香料植物也都是他們自己栽種的喔

旅客都可以到餐廳租借腳踏車喔～

靠入口處的是三台德國進口的寵物友善露營車

而後面大大小小不同房型的美國進口露營車，分別坐落在圓圈車道的兩側



每間露營車都被花叢、果樹隔開著，既保有私人空間，又不會給人那種整齊劃一的壓抑感

也因為每間露營車周邊不同的果樹、植栽，讓每一間露營車都有不同的風味

因為現在開幕沒多久目前住客比較少，所以就有跟營區提出想參觀其他房型

一般旅客入住使用的是美國進口的露營車AIRSTREAM

是美國歷史最悠久的露營車品牌，有著鋁合金的外觀跟圓角設計非常的復古

Le Alley小巷清風引進了三款不同的大小，完全適配不同的人數跟組成

有別於多數台灣露營區提供的露營車住宿：外觀是露營車，但內裝重新改過

Le Alley小巷清風使用的都是原裝進口的露營車

從裡面的硬體家俱到床墊等都是原汁原味一起進口的

因為車款大小不同，裡面的格局設置、風格也略微不同

像上面這間就是廁所為在中間，隔開了房間跟客廳區

(而且裡面提供的是標準有冷凍庫的冰箱啊！)

小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort在安排露營車的擺放也有他們的巧思

除了每台露營車都有自己的庭院

也有兩車共用一個大庭院的，適合多人家庭、朋友聚會

像上面這兩台最大的車款，還是湖景車款喔，晚上可以一起到中間的庭院喝酒、聊天

有面對湖景的、也有嬰幼兒友善（靠近餐廳）的

這台除了庭院之外，還有個冬天可生火取暖的帳篷跟室外泡澡浴缸！

(天啊我從離開加拿大就沒有看過這種室外專用浴缸噎！)

根本是逼著我入冬後一定要再回訪！

記得小時候有個認識的哥哥因為熱愛露營車，拿過好多專門雜誌給我看

加上這兩年看到小紅書好多人買了露營車，然後開著露營車到處跑

一直對那種麻雀雖小五臟俱全的露營車真的是充滿興趣

所以這次來Le Alley小巷清風，真的是一次滿足我的願望跟好奇心

看著每一台裡都是臥室區、廚房、客餐廳、廁所應有盡有，每個角落也都隱藏著收納區真的覺得好厲害！

最後是我們入住的寵物友善車款，寵物友善車款使用德國進口的露營車款

外型跟其他那種鐵皮外觀的美式復古風格不太一樣，但各有各的氛圍

露營車前跟其他車一樣，前面都有個小庭園

晚上可以躺在躺椅上看星星、煮東西，孩子也可以在這裡玩耍

目前Le Alley小巷清風只有提供三台寵物友善專用車

三台尺寸跟格局有些微的差異，入住基本上不能選車

不過因為有特別提出帶兩隻毛孩，所以Le Alley小巷清風給我們了比較大的車型

車內內部比其他車款更有些木造風格，不過一樣是廚房客廳臥室浴室皆有

車門的一側(電視櫃的後面)有一個隱藏掛衣區

車門也有紗窗的設計，即使開著可以讓車內亮很多，也不用擔心蚊蟲進來

(我們晚上在庭院煮泡麵時，也是直接開著紗窗，托醬看得到我們也不會太緊張)

入口的門邊上也有露營車內的主控版，可以一鍵控制全車用電

特別要說一件很貼心的是

小巷清風會在客人入住前先開好冷氣，這樣一進車時立即可以感到涼爽！

這樣的服務真的是超級貼心啊！

進車的右側是廚房區，配備了完善的餐廚具收納區跟有冷凍庫的大冰箱

因為位在車頭，這裡有大片窗戶，採光非常的好

*冰箱裡的飲料都是免費提供的喔～

特別說一下Le Alley小巷清風車內不能使用明火，但如果有自備電磁爐的話還是可以烹調喔～

(如果有自備卡式爐或跟園區租借卡式爐的話，可以在餐廳或庭院使用喔)

中間是客餐廳區，像我們兩人時可以當桌子就好

但也可以把桌子降下鋪上墊子再變成一張床

(墊子就在床下面的收納空間，但如果有需要的話也可以直接請工作人員處理)

後方就是房間跟廁所，床的兩邊都有衣櫃

廁所是乾濕分離跟睡覺區也有門板做隔擋，不用擔心會有味道

露營車的各處也都有窗戶，可以讓更多的光線透進車子裡（也可以把百摺窗拉起來做遮擋）

全部打開時露營車內真的是超明亮的，午後的自然光也很美

也因為小巷清風的動線規劃還有外面恣意生長的高矮植物做遮蔽，即使窗戶全開也不會影響露營車內的隱私等

露營車內已經有配備了尿布跟黏毛滾輪，入住時工作人員也有詢問要不要提供水碗等等

更不用說晚餐是直接供應現做的毛孩鮮食！！！

(爸媽真的是什麼都不用準備，非常方便！)

官網上目前寵物方案一房是開放一隻毛孩，如果要增加毛孩的話會增收備品跟清潔費用

雖說沒有限大小狗，但以車內的空間來講事實上大狗的話一隻就蠻緊繃了

這裡加碼分享另一間寵物友善的房型

最後說一下房間內的規定，事實上多數寵物住宿規定都是差不多的：不准在廁所洗澡、禁止上床

然後進出露營車時要幫毛孩做好清潔(像我們進車前就會在車前的樓梯處擦好腳)

因為托醬有上床睡覺的習慣，所以入住前我們一樣詢問了小巷清風，最後是帶自己的床組前去喔

（但建議訂房時還是要跟他們說一下喔～）

Le Ally小巷清風對毛孩非常友善，可以感受到整個園區的工作人員都很愛毛孩

幾乎托醬到哪都有員工拿出手機拍她們(笑)

在不影響其他旅客之下，整個園區毛孩也都可以自由落地，還有寬廣的草坪可以跑跑

雖然現在寵物友善房間不多，但真的非常推薦可以帶著毛孩一起來度假喔～

因為實在太喜歡，每個角落都有不同的美

而且小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort在許多細節會讓人覺得貼心，也有為旅客安排許多活動

真的是一篇也分享不完（光上集就80多張照片了！）

所以這篇我單純以介紹房型、園區為主，而餐點跟體驗活動的部分我留到下一篇囉～

小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort

地址：369苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪109-8號

電話：0965610360

官網：https://www.lealley.com.tw/