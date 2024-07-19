為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 【卓蘭/住宿】豪華露營車與田野風光的碰撞，入住就讓人感到幸福的 小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort。上（營區介紹、露…

【卓蘭/住宿】豪華露營車與田野風光的碰撞，入住就讓人感到幸福的 小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort。上（營區介紹、露營車介紹、寵物友善）

2024-07-19 20:43:00 CHANTAL.L 旅攝日嚐 人氣：99
share
窩客好文

CHANTAL.L 旅攝日嚐

發表篇數：212篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort
place苗栗縣卓蘭鎮苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪109-8號
作者本次評價：
4.00
環境設備
4.00
服務
4.50
交通便利
3.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

封面拷貝  

小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort是2023年底才新開幕的豪華露營車營區，到現在也才半年非常的新穎

而因為上個月6/20引進了三台新的露營車並開放寵物友善，想當然我們家當然不會錯過

立即在開放當天就預約了7/5帶托醬前往！

 

1J6A8494-2拷貝2 拷貝

小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort位在苗栗卓蘭，跟我們之前去的自然圈相去不遠

前往的路上盡是農田跟果園，前往的路上看到慢慢開闊的田野、天空真的會讓人忍不住雀躍的心情

 

1J6A7460-2拷貝2 拷貝1J6A7462-2拷貝2 拷貝 3

Le Alley小巷清風整個園區非常貼近自然，一抵達時就被他們的check in lobby吸引

木造結構搭建出來開放式的空間加上樸實的陳設，放眼可以直接看到後方的樹叢跟營區

那種原始的感覺讓我想到之前去馬爾地夫的Maalifushi度假村：純樸卻不失質感

 

1J6A7262-2拷貝2 拷貝1J6A8368-2拷貝 拷貝2 拷貝1J6A7280-2拷貝 拷貝2 拷貝

Le Alley小巷清風空間也非常大，CHECK IN之後工作人員會先開著高爾夫球車參觀園區

(行李也不用擔心，一抵達營區他們就會開高爾夫球車來載行李，會直接送到入住的露營車)

事實上整個營區動線非常簡單，就是一個圓圈形的車道中間包圍著果樹跟大草皮

 

1J6A7270-2拷貝2 拷貝1J6A7704-2拷貝2 拷貝1J6A7708-2拷貝2 拷貝

落日平台，這裡可以直接看到鯉魚潭水庫

 

1J6A7846-2拷貝2 拷貝1J6A7856-2拷貝2 拷貝1J6A7369-2拷貝2 拷貝1J6A7330-2拷貝2 拷貝1J6A7276-2拷貝2 拷貝1J6A7327-2拷貝2 拷貝

草原跟餐廳區

 

1J6A8330-2拷貝2 拷貝1J6A8452-2拷貝2 拷貝 

果園

小巷清風整個園區充斥著不同的果樹、菜園，很多餐點使用的香料植物也都是他們自己栽種的喔

 

1J6A7685-2拷貝2 拷貝

旅客都可以到餐廳租借腳踏車喔～

 

1J6A8472-2拷貝2 拷貝1J6A8473-2拷貝2 拷貝1J6A8476-2拷貝2 拷貝1J6A8478-2拷貝2 拷貝

靠入口處的是三台德國進口的寵物友善露營車

而後面大大小小不同房型的美國進口露營車，分別坐落在圓圈車道的兩側

每間露營車都被花叢、果樹隔開著，既保有私人空間，又不會給人那種整齊劃一的壓抑感

 也因為每間露營車周邊不同的果樹、植栽，讓每一間露營車都有不同的風味

 

1J6A7326-2拷貝2 拷貝

1J6A7367-2拷貝2 拷貝

1J6A7698-2拷貝2 拷貝

1J6A8186-2拷貝2 拷貝

 因為現在開幕沒多久目前住客比較少，所以就有跟營區提出想參觀其他房型

 一般旅客入住使用的是美國進口的露營車AIRSTREAM

美國歷史最悠久的露營車品牌，有著鋁合金的外觀跟圓角設計非常的復古 

Le Alley小巷清風引進了三款不同的大小，完全適配不同的人數跟組成

 

 1J6A7432-2拷貝2 拷貝1J6A7445-2拷貝2 拷貝1J6A7436-2拷貝2 拷貝1J6A7437-2拷貝2 拷貝1J6A7438-2拷貝2 拷貝 21J6A7441-2拷貝2 拷貝 2

有別於多數台灣露營區提供的露營車住宿：外觀是露營車，但內裝重新改過

Le Alley小巷清風使用的都是原裝進口的露營車

從裡面的硬體家俱到床墊等都是原汁原味一起進口的

 

1J6A8187-2 拷貝3 拷貝1J6A8438-2拷貝2 拷貝1J6A8441-2拷貝2 拷貝1J6A8444-2拷貝2 拷貝1J6A8445-2拷貝2 拷貝1J6A8446-2拷貝2 拷貝

因為車款大小不同，裡面的格局設置、風格也略微不同

像上面這間就是廁所為在中間，隔開了房間跟客廳區

(而且裡面提供的是標準有冷凍庫的冰箱啊！)

  

1J6A7258-2拷貝 拷貝2 拷貝1J6A8448-2拷貝-2拷貝 拷貝1J6A8463-2拷貝2 拷貝1J6A8470-2拷貝2 拷貝

小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort在安排露營車的擺放也有他們的巧思

 除了每台露營車都有自己的庭院 

也有兩車共用一個大庭院的，適合多人家庭、朋友聚會

像上面這兩台最大的車款，還是湖景車款喔，晚上可以一起到中間的庭院喝酒、聊天

  

1J6A7271-2拷貝 拷貝2 拷貝1J6A7278-2拷貝2 拷貝

有面對湖景的、也有嬰幼兒友善（靠近餐廳）的

 

1J6A7854-2 拷貝1J6A7952-2 拷貝1J6A7688-2拷貝2 拷貝1J6A7937-2拷貝 拷貝

這台除了庭院之外，還有個冬天可生火取暖的帳篷跟室外泡澡浴缸！

(天啊我從離開加拿大就沒有看過這種室外專用浴缸噎！)

 根本是逼著我入冬後一定要再回訪！

 

記得小時候有個認識的哥哥因為熱愛露營車，拿過好多專門雜誌給我看

加上這兩年看到小紅書好多人買了露營車，然後開著露營車到處跑

一直對那種麻雀雖小五臟俱全的露營車真的是充滿興趣

所以這次來Le Alley小巷清風，真的是一次滿足我的願望跟好奇心

看著每一台裡都是臥室區、廚房、客餐廳、廁所應有盡有，每個角落也都隱藏著收納區真的覺得好厲害！

  

1J6A8334-2拷貝 拷貝2 拷貝1J6A8485-2拷貝2 拷貝 21J6A7431-2拷貝2 拷貝1J6A8040-2拷貝-2拷貝2 拷貝

最後是我們入住的寵物友善車款，寵物友善車款使用德國進口的露營車款 

外型跟其他那種鐵皮外觀的美式復古風格不太一樣，但各有各的氛圍

  

露營車前跟其他車一樣，前面都有個小庭園 

晚上可以躺在躺椅上看星星、煮東西，孩子也可以在這裡玩耍

  

 1J6A7285-2拷貝2 拷貝1J6A7289-2拷貝2 拷貝1J6A7291-2拷貝2 拷貝

 目前Le Alley小巷清風只有提供三台寵物友善專用車

三台尺寸跟格局有些微的差異，入住基本上不能選車 

不過因為有特別提出帶兩隻毛孩，所以Le Alley小巷清風給我們了比較大的車型

車內內部比其他車款更有些木造風格，不過一樣是廚房客廳臥室浴室皆有

 

1J6A7680-2拷貝2 拷貝1J6A7977-2 拷貝

車門的一側(電視櫃的後面)有一個隱藏掛衣區

車門也有紗窗的設計，即使開著可以讓車內亮很多，也不用擔心蚊蟲進來

(我們晚上在庭院煮泡麵時，也是直接開著紗窗，托醬看得到我們也不會太緊張)

 

1J6A7302-2拷貝2 拷貝

 入口的門邊上也有露營車內的主控版，可以一鍵控制全車用電

特別要說一件很貼心的是

小巷清風會在客人入住前先開好冷氣，這樣一進車時立即可以感到涼爽！

這樣的服務真的是超級貼心啊！

 

1J6A7295-2拷貝2 拷貝1J6A7678-2拷貝2 拷貝1J6A7670-2拷貝2 拷貝

1J6A7300-2拷貝2 拷貝

進車的右側是廚房區，配備了完善的餐廚具收納區跟有冷凍庫的大冰箱

因為位在車頭，這裡有大片窗戶，採光非常的好

*冰箱裡的飲料都是免費提供的喔～

 

特別說一下Le Alley小巷清風車內不能使用明火，但如果有自備電磁爐的話還是可以烹調喔～

 (如果有自備卡式爐或跟園區租借卡式爐的話，可以在餐廳或庭院使用喔)

 

 

 1J6A7640-2拷貝2 拷貝

中間是客餐廳區，像我們兩人時可以當桌子就好

但也可以把桌子降下鋪上墊子再變成一張床

(墊子就在床下面的收納空間，但如果有需要的話也可以直接請工作人員處理)

 

1J6A7286-2拷貝2 拷貝1J6A7646-2拷貝2 拷貝1J6A7963-2 拷貝

1J6A7618-2拷貝2 拷貝

 1J6A7292-2拷貝2 拷貝1J6A7293-2拷貝2 拷貝1J6A7971-2 拷貝

後方就是房間跟廁所，床的兩邊都有衣櫃

廁所是乾濕分離跟睡覺區也有門板做隔擋，不用擔心會有味道

 

露營車的各處也都有窗戶，可以讓更多的光線透進車子裡（也可以把百摺窗拉起來做遮擋）

全部打開時露營車內真的是超明亮的，午後的自然光也很美

也因為小巷清風的動線規劃還有外面恣意生長的高矮植物做遮蔽，即使窗戶全開也不會影響露營車內的隱私

 

1J6A7303-2拷貝2 拷貝 

露營車內已經有配備了尿布跟黏毛滾輪，入住時工作人員也有詢問要不要提供水碗等等

更不用說晚餐是直接供應現做的毛孩鮮食！！！ 

(爸媽真的是什麼都不用準備，非常方便！)

 

  1J6A7649-2拷貝2 拷貝

官網上目前寵物方案一房是開放一隻毛孩，如果要增加毛孩的話會增收備品跟清潔費用 

雖說沒有限大小狗，但以車內的空間來講事實上大狗的話一隻就蠻緊繃了

 

1J6A7446-2拷貝2 拷貝1J6A7448-2拷貝2 拷貝

這裡加碼分享另一間寵物友善的房型

 

 1J6A8027-2拷貝2 拷貝 

最後說一下房間內的規定，事實上多數寵物住宿規定都是差不多的：不准在廁所洗澡、禁止上床

然後進出露營車時要幫毛孩做好清潔(像我們進車前就會在車前的樓梯處擦好腳)

因為托醬有上床睡覺的習慣，所以入住前我們一樣詢問了小巷清風，最後是帶自己的床組前去喔

但建議訂房時還是要跟他們說一下喔～

 

1J6A7503-2拷貝2 拷貝1J6A7455-2拷貝2 拷貝1J6A7482-2拷貝2 拷貝1J6A8311-2拷貝2 拷貝1J6A8316-2拷貝2 拷貝1J6A7946-2拷貝 拷貝

Le Ally小巷清風對毛孩非常友善，可以感受到整個園區的工作人員都很愛毛孩

幾乎托醬到哪都有員工拿出手機拍她們(笑) 

在不影響其他旅客之下，整個園區毛孩也都可以自由落地，還有寬廣的草坪可以跑跑

雖然現在寵物友善房間不多，但真的非常推薦可以帶著毛孩一起來度假喔～

 

1J6A7312-2拷貝 拷貝 2拷貝 拷貝1J6A8202-2拷貝2 拷貝1J6A7600-2拷貝 拷貝2 拷貝

 因為實在太喜歡，每個角落都有不同的美

而且小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort在許多細節會讓人覺得貼心，也有為旅客安排許多活動

真的是一篇也分享不完（光上集就80多張照片了！）

所以這篇我單純以介紹房型、園區為主，而餐點跟體驗活動的部分我留到下一篇囉～

 

  

 

 

 

 

小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort

地址：369苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪109-8號

電話：0965610360

官網：https://www.lealley.com.tw/

 
檢視較大的地圖 

 

 

 

 

文章標籤
小巷清風 苗栗露營 小巷清風 Le.Alley Le.Alley Autocamp Resort 苗栗露營車 苗栗豪華露營 苗栗懶人露營 露營車推薦 寵物友善露營 寵物友善露營車 苗栗寵物友善露營 卓蘭露營 豪華露營推薦 懶人露營推薦 寵物友善露營推薦
創作者介紹
創作者 CHANTAL's 的頭像
CHANTAL's

CHANTAL.L。旅攝日嚐




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#苗栗露營
morechevron_right
文章關鍵字
苗栗露營 苗栗露營車 苗栗懶人露營 苗栗豪華露營 more
檢舉
share
chevron_left

【龍潭區/住宿】躺在床上就可以看星星，來過一
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up