之前去台中玩的時候吃到審計新村熱門的魚刺人雞蛋糕很喜歡

回來台北後發現在古亭站附近開了分店

還是我最喜歡的老屋再造復古Style

趁著人在附近辦事的空檔跑來回味一下

店面外觀保留了牆面小瓷磚與底層紅磚瓦的斑駁歷史感

凹進去的空間做成有點涼亭感的戶外座位打卡區

店內處處都可以見到可愛精巧的老件裝飾

連腳踏車跟三輪機車都成為景觀的一部分

現場跟台中店面一樣有販售雞蛋糕的材料跟鯛魚燒模具

真的很愛吃的話也可以回家複製重現美味

店內家具不走成套整齊路線

不同風格的古早味桌椅混搭出質感氛圍

巧妙保留了許多老屋的歲月痕跡

刻意不粉刷油漆也不打掉重建的拱門結構讓人重溫古時候人們進出彎腰的感覺

角落的骨董玩具車鐵鏽感超級真實

有時候走著走著也會覺得好像在遺跡廢墟探險的錯覺

修復原本房屋洗手台的瓷磚與檯面

可以讓大家用餐後清潔雙手

一個個原先應該是房間的空間打掉門面留下相隔的牆壁

造就一種獨立包廂的隱密

每個座位空間都各有特色非常令人著迷

重新以木板鋪成的樓梯雖然還是有點陡峭但不會太難走

以鐵皮遮蔽屋簷的天井戶外區域可以往下窺探一樓

通透的建築設計經過歲月洗禮依舊屹立

就連狹窄的走道空間都不浪費

喜歡透風但不想淋雨的話這個位置很合適

二樓左右各有一個房間經過整修改造成更多的用餐空間

木地板與桌椅很典雅日式風格

高腳桌讓人站著吃也沒問題

跟台中店同樣都有許多口味的雞蛋糕

更多了很多創意口味的夾餡雞蛋糕

結合台灣許多地方甜點或料理創造出很台味的品項

冰讀書人黑咖啡 60元

內用需要低消一杯飲品而選了基本款黑咖啡

杯子上有著魚刺人可愛的笑臉Logo

咖啡本身喝起來沒有太多印象

偏酸不太苦最重要的是無糖可以幫助平衡點心的甜味解膩

香菜尬花生糖冰淇淋 160元

三位數價格的雞蛋糕真的不是普通得貴

但口味實在太有趣看在創新有趣的份上願意嘗試看看

從品名可以推敲出這應該是取自花蓮特色香菜冰淇淋的靈感誕生

一份有六顆雞蛋糕

刻意保留酥脆的邊邊當餅乾吃很酥脆

中間的冰淇淋也是用了最經典的芋頭口味

閉著眼睛嗅聞芋頭冰跟香菜的香氣真的跟香菜冰淇淋一模一樣

花生糖隱藏在一顆顆雞蛋糕的內餡

裹覆糖衣的花生碎口感酥脆帶點牽絲黏度

單吃雞蛋糕會稍微有點偏乾

搭配芋頭冰跟鮮奶油加強一下濕潤度

整體甜度不至於太過

比起好吃我覺得更多是令人懷念的古早味及有趣的創意發揮

但整體環境風格都是我很愛的童趣復古風

是個很適合嘴饞的時候來買份雞蛋糕的歇腳處

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/03/03

花費: TWD220(冰黑咖啡+雞蛋糕各1)

魚刺人雞蛋糕 台北師大店

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10:30-19:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒100 台北市中正區羅斯福路二段30巷13號

電話: 02-2322-1718



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