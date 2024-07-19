小編這次發現跳脫海鮮推出金三益新品，來碗不一樣的肉燥飯，搭配精燉紅燒牛三寶和大顆韓國生蠔，蓋到看不到白飯，分量很足，可以吃飽的，小編都會再加上一杯飲料。

我想不用小編介紹，應該很多朋友都來過或是在電視上看過『金三益』，因為這家店上過好多的電視節目和新聞報導。從一開始的浮誇鍋燒意麵，滿滿螃蟹的紅蟳蟹黃鍋燒意麵，還有不知道幾個人才吃的玩的海底總動員等等，都吸引很多人來嘗鮮。這次金三益跳脫以往以海鮮為主打，推出肉燥飯搭配牛三寶的『牛三寶生蠔肉燥飯』和『牛三寶肉燥飯』新品，份量算很足，可以吃飽的，小編都會再加上一杯飲料。

賣飲料也有賣餐點。部份乾麵麵食可換成白飯，白飯淋滷汁免費，加$10可換成肉燥飯。還有新品『牛三寶生蠔肉燥飯』和『牛三寶肉燥飯』。《品項、價錢請依現場公告為準》



『牛三寶生蠔肉燥飯($279/份)』

吃過肉燥飯、吃過牛肉麵，但第一次看到把這兩個做結合的。白飯淋上肉燥再搭配一顆半熟的荷包蛋，就是要把荷包蛋搓破，讓蛋黃流到米飯上，吃起來黏嘴的感覺，再搭上肉燥的滷汁。當然少不了紅燒牛三寶，精燉的三寶有牛筋、牛腱、牛肚，每一塊都切的有厚度。旁邊還有幾顆肥美韓國大生蠔，大生蠔是川燙的，呈現海鮮原始的味道。

『牛三寶肉燥飯($188/份)』

這一份不到$200算是蠻便宜的，將白米飯淋上肉燥和肉汁，搭配一顆現煎的荷包蛋。還有精燉紅燒牛三寶 ，牛肚沒有腥味，牛筋就是要帶點軟Q感才好吃，牛腱就是我們在牛肉麵常見的部位。不管是牛筋、牛腱、牛肚都切的很厚。



『小卷沙茶拌麵($155/份)』

小卷都快把麵都蓋住了，因為是使用野生小卷，所以個頭都不會一致。小卷是用川燙的沒有再做其他調味，像小編吃海鮮就很習慣沾點芥末醬油，嗆辣感覺很舒服，而且很適合。翻開小卷後就是拌炒的沙茶口味意麵。



『金錢鮑鍋燒意麵($215/份)』

上次吃乾的，這次吃湯的。小編沒有細算，但最少超過15顆金錢鮑，肉質帶點彈性，九孔鮑使用川燙的方式，吃天然的海味，也可以沾點芥末醬油，更嗆辣、更提味。

『文山青($30/杯)』『紅茶奶鐵($55/杯)』

因為我喜歡無糖茶，樂多喜歡奶茶，所以點了無糖的文山青，口感溫和、入喉甘甜。紅茶奶鐵點了微糖，個人覺得奶茶就是要有甜才好喝。杯膜也太可愛了，小編都會不自覺的想要伸手打蒼蠅，後來才發現這是老闆故意印在杯膜上的。

金三益健康茶飲

【地址】台南市北區林森路三段185號(Google地圖)

【電話】06-2084915

【時間】09:15~19:30

【公休】每週二

【網址】粉絲團

【公車】

●70左.70右於重興里下車，步行約3~6分鐘。

●5於富台新村下車，步行約5~7分鐘。

●0左.0右於長榮路四段下車，步行約7~10分鐘。

(大台南公車)(動態資訊)(路線)(時刻)(票價)(運轉台南好交通)(大台南公車APP)

(詳情請依相關單位公告為準)

【停車】新光三越收費停車場及路邊公有收費停車格

【備註】品項、價位、環境等請依現場公告為準

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