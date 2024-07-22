永禎 Young Zen

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炎炎夏日，大概沒有什麼比喝一杯加滿冰塊的汽水還要爽的事情了，

不過汽水喝多了對身體健康並不好，這次要跟大家分享的好東西，

就是這款低卡、零色素、零香料，又能滿足我們體驗到氣泡感的香檬氣泡飲

香檬氣泡飲嚴選了台灣原生種的香檬原汁和歷經兩年釀造的天然果醋為基底製成，

含四重營養元素，好喝健康又營養，香檬獨特的氣味，讓人口齒留香，

和市面上那種化學香精調出來的完全不同。

加上滿滿的冰塊來一杯，爽度十足，你說在這種天氣裡，你能拒絕嗎

配上自製的柳葉魚蓋飯，是不是很有居酒屋的感覺

不能配酒的時候，就來一杯冰鎮的香檬氣泡飲吧~

不管是要野餐還是露營，瓶裝的攜帶起來非常方便，搭配甜食也是一絕，清新又解膩~

大家也可以自己發揮創意做一些特調，搭配一些莓果也很好喝呢

而且他會變成淡淡的粉色，整個好少女心喔~

細緻又綿密的氣泡，不像一般汽水那麼剛硬的感覺，就覺得香檬氣泡飲好溫柔

中元普渡快到了，平常要拜拜準備起來也很好用~

喜歡氣泡飲又想喝的健康的朋友，很推薦你可以試試看這個香檬氣泡飲看看喔~