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【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴必備

2024-07-22 05:00:00 shouyadog 人氣：56
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shouyadog

發表篇數：792篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 汐止區

造訪商家：

永禎食品
place新北市汐止區康寧街169巷31-1號12樓之1
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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永禎 Young Zen

官方網站：永禎Young Zen - 醋飲、健康醋的首選品牌，堅持天然、用心釀造

官方臉書：永禎健康 l 永禎生活

官方IG：yzliving

 

【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

炎炎夏日，大概沒有什麼比喝一杯加滿冰塊的汽水還要爽的事情了，

不過汽水喝多了對身體健康並不好，這次要跟大家分享的好東西，

就是這款低卡、零色素、零香料，又能滿足我們體驗到氣泡感的香檬氣泡飲 【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

香檬氣泡飲嚴選了台灣原生種的香檬原汁和歷經兩年釀造的天然果醋為基底製成，

含四重營養元素，好喝健康又營養，香檬獨特的氣味，讓人口齒留香，

和市面上那種化學香精調出來的完全不同。

 

【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

加上滿滿的冰塊來一杯，爽度十足，你說在這種天氣裡，你能拒絕嗎 【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

配上自製的柳葉魚蓋飯，是不是很有居酒屋的感覺 【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

不能配酒的時候，就來一杯冰鎮的香檬氣泡飲吧~

 

【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

不管是要野餐還是露營，瓶裝的攜帶起來非常方便，搭配甜食也是一絕，清新又解膩~

 

【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

大家也可以自己發揮創意做一些特調，搭配一些莓果也很好喝呢 【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

而且他會變成淡淡的粉色，整個好少女心喔~

 

【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

細緻又綿密的氣泡，不像一般汽水那麼剛硬的感覺，就覺得香檬氣泡飲好溫柔 【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

中元普渡快到了，平常要拜拜準備起來也很好用~

 

【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

喜歡氣泡飲又想喝的健康的朋友，很推薦你可以試試看這個香檬氣泡飲看看喔~ 【健康機能飲】永禎 香檬氣泡飲 低卡好喝氣泡飲分享 炎夏解渴

 

文章標籤
永禎評價 香檬氣泡飲好喝嗎 買過氣泡飲嗎 低卡氣泡飲開箱 氣泡飲喝法分享 香檬飲品推薦 網購低卡飲品推薦 氣泡飲品牌推薦 氣泡飲健康嗎 天然系機能飲
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