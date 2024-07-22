如果你問TOMY和妮妮來到大阪目前心目中第一名的飯店是哪一家?那我們毫不考慮會推薦捷絲旅 大阪心齋橋，尤其是首次來日本的人，因為這裡的中文和台語都能通。

捷絲旅 大阪心齋橋是一家充滿特色及獨特性的捷絲旅飯店。以其美式風格的塗鴉網美牆和超chill的氛圍著稱，讓人一踏入就愛上。

飯店提供的Just Café免費迎賓茶點更是大受歡迎，每天都能無限享用各種關西特色零食。

此外，捷絲旅 大阪心齋橋距離心齋橋僅需步行3分鐘，地理位置極其方便。

早餐更是令人驚艷，不僅有地道的大阪美食，還有台式經典，如茶葉蛋、肉鬆、貢丸湯、串炸和濃郁的關西炒麵、串炸。

雅橋客房是小家庭的首選，為旅客提供舒適且溫馨的住宿體驗。更讓人難忘的是，服務人員總是帶著發自內心的笑容，貼心地遞上咖啡和飲料，這種有溫度的服務讓人倍感溫暖，非常推薦。

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捷絲旅 大阪心齋橋｜大廳

剛踏入捷絲旅 大阪心齋橋的大廳，就被那充滿美式風格的塗鴉牆深深吸引住了。

色彩繽紛的塗鴉牆，是以美式的風格，將大阪特色的景點繪畫進去，有大阪城、阿倍野大樓、道頓崛、梅田藍天大樓、天保山摩天輪、海遊館，和環境影城，把這些知名的旅遊景點放在一大面牆上，可以說是非常獨特。

搭配著舒適的沙發和輕鬆的音樂，讓人一下子就進入了度假的氛圍。這裡不僅是網美的拍照聖地，更是讓人放鬆心情的好地方。

一看到這樣的環境，很多人拿出手機開始拍照打卡，炫耀這個美到不行的塗鴉牆。

捷絲旅 大阪心齋橋｜免費無限享用Just Café迎賓茶點 (每日13:00-23:00）

大廳旁邊的Just Café，是一個讓人驚喜連連的地方。

每天13:00-23:00，這裡提供免費的迎賓茶點，讓我們感受到滿滿的熱情和貼心。

現磨咖啡、熱茶

TOMY一進門就被現磨咖啡的香氣吸引住了，這裡提供的咖啡可是精選神戶咖啡，香醇濃郁，一口下去，整個人都精神抖擻。

服務人員貼心地遞上飲料和汽水，發自內心的笑容讓人感受到溫暖。捷絲旅能在台灣和日本都如此成功，正是因為這種充滿溫度的服務已成為他們的DNA。

日本或關西零嘴

除了咖啡，這裡還有熱茶、汽水，以及各種日本和關西特色的零嘴點心。

今天我們品嚐到的是扇雀飴本舗的黑糖糖果，甜而不膩，入口即化，讓人一口接一口，停不下來。

妮妮特別喜歡這些小零食，這些糖果比在台灣吃到的更有特色。

最讓人感動的是，這裡的服務人員不僅能講中文，還能講台語，對我們一家人非常親切。

剛好遇到洪總經理和RYAN，他們都是台灣人，給我們提供了很多有用的旅途規劃和美食建議。

這裡的服務就像回到家一樣溫暖，不管是什麼問題，他們都會熱心幫助。

捷絲旅 大阪心齋橋｜不定期活動-七夕特別活動

我們這次入住剛好遇上了七夕特別活動，飯店舉辦了一場浪漫的抽獎活動，禮品一點都不馬虎。

小TOMY抽中了捷絲旅與福助株式會社聯名的襪子，非常有紀念價值。

還有一份特別的禮物是百年老店小倉屋山本的仙貝，海鮮滋味濃郁，讓人一吃就愛上。

TOMY和妮妮對這些仙貝讚不絕口，絕對是吃過最好吃的仙貝，還特地買了一盒帶回家。

另外這裡也有不定期的打卡活動，會贈送當地知名的面膜或泡澡粉，讓人覺得真的貼心!

捷絲旅 大阪心齋橋｜燈籠DIY

在飯店的活動區，小朋友還參加了一場燈籠DIY活動。

這樣的活動，不僅讓我們增進了彼此的感情，還留下了美好的回憶。

燈籠製作完成後，我們還把它掛在了房間裡，晚上點上燈，整個房間都變得溫馨而浪漫。

雅橋客房

雅橋客房是我們這次的住宿選擇，小而美的設計風格讓人感到非常舒適。

房間結合了美式和日式的獨特風格，既有現代的時尚感，又不失日式的雅致。

床鋪非常舒適，讓我們一夜好眠。

這次因為是我們的結婚10周年，服務人員特地在房間內準備了小禮物，包括點心和在地特色的飲料，讓我們感受到滿滿的心意。

浴室的備品也很有質感，使用了關西最大的GUM牙刷及牙膏、DHC沐浴用品，讓人感覺非常貼心。

捷絲旅 大阪心齋橋｜Just Café自助式早餐

早餐時間，可以到捷絲旅 大阪心齋橋的Just Café，立刻被這裡豐富多樣的自助式早餐驚艷到。

這裡的早餐不僅種類繁多，而且完美結合了大阪當地的美食與台式經典早餐，讓人一早就感受到滿滿的幸福。

一進門，小TOMY便興奮地指出那熟悉的茶葉蛋、肉鬆和貢丸湯，笑著說：“這不就是家裡的味道嗎？”

迫不及待地盛了一碗貢丸湯，那湯頭清澈，貢丸飽滿，瞬間讓人回到了家鄉的餐桌。

茶葉蛋則是台灣很有特色的小吃，這裡的滷得非常入味，好吃。

肉鬆也是如此，撒在稀飯上，每一口都是熟悉的溫暖。TOMY一邊吃一邊讚嘆，這樣的早餐真是讓人感到家的味道。

妮妮則被濃郁的關西炒麵、肉丸吸引住了。

這道炒麵散發著濃烈的醬香，麵條Q彈有勁，每一口都充滿了關西特有的風味。

這種濃郁的口感和豐富的配料讓我忍不住多盛了一碗，實在是太美味了。

玉子燒和鯖魚也是不可錯過的美味。

玉子燒外皮金黃，內部柔嫩，口感甜美，是日式料理中的經典代表。

而鯖魚則經過精心烤製，外皮酥脆，魚肉鮮嫩，每一口都帶著淡淡的海鹽香氣，讓人食指大動。

小朋友則是很愛這裡的關西烏龍麵、大阪名物串炸-炸蝦和唐揚炸雞。

關西烏龍麵口感Q彈，湯頭鮮美，搭配上豆皮、魚板，讓小朋友吃得津津有味，一邊吃一邊說：“這麵條好好吃，我還要多吃一碗！

”串炸-炸蝦和唐揚炸雞則是每個孩子的最愛，外皮酥脆，內裡多汁，鮮嫩的蝦肉和雞肉讓人一口接一口停不下來。

最後，我們還品嚐了這裡的特色甜點-紅豆餅。

紅豆餅外皮酥脆，內餡是香甜的紅豆泥，每一口都帶著濃濃的豆香，甜而不膩。

妮妮特別喜歡這款甜點，吃得津津有味，臉上露出滿足的笑容。

整個早餐過程，我們一家人吃得非常開心，每一口都充滿了滿足和幸福。

Just Café的豐富早餐不僅滿足了我們的味蕾，還讓我們感受到賓至如歸的溫暖。

無論是來自家鄉的熟悉味道，還是地道的當地美食，每一道菜都讓我們感受到捷絲旅 大阪心齋橋的用心和細膩。

“這麼豐盛的早餐，讓我們充滿了能量，可以好好地探索大阪了！”

我們都感受到了一種滿滿的幸福感，這才是旅行中最珍貴的部分。

捷絲旅 大阪心齋橋｜附近美食、景點

捷絲旅 大阪心齋橋的地理位置非常優越，走路3分鐘就到心齋橋，走路13分鐘就到道頓崛，非常方便。

心齋橋是購物的天堂，各種時尚品牌和特色小店琳瑯滿目，讓人逛得不亦樂乎。

而道頓崛則是美食和夜生活的集中地，可以和跑跑人拍照、座船觀光，感受大阪的活力和魅力。

此外，附近還有一家豚山拉麵店，不到1000日幣就能吃到一座山般高達600克的蔬菜、拉麵和超厚的叉燒。

TOMY挑戰了一下，結果被這豐富的份量震驚了，這絕對是我們吃過最過癮的一頓拉麵。

捷絲旅 大阪心齋橋｜整體評價

總結這次的住宿體驗，捷絲旅 大阪心齋橋以其獨特的風格、具有巧思的零食、活動和親切的服務，為我們一家人提供了一次難忘的旅程。

從美式風格的大廳、免費迎賓茶點、自助式早餐，到七夕特別活動和燈籠DIY，都讓我們感受到滿滿的驚喜和歡樂。

這裡的每一處細節都讓人感到溫暖和貼心，讓我們有回家的感覺。

無論是旅行中的任何問題，這裡的工作人員都會熱心地幫助，提供各種有用的建議和資訊。

捷絲旅 大阪心齋橋，絕對是日本旅遊的首選。

捷絲旅 大阪心齋橋｜附近交通

心齋橋站、本町站、堺筋本町及長堀橋站等四大地鐵車站都在附近，不管是去大阪城、阿倍野大樓、道頓崛、梅田藍天大樓、天保山摩天輪、海遊館，和環境影城等都很方便。

捷絲旅 大阪心齋橋｜地址電話

地址： 2 Chome-9-15 Minamisenba, Chuo Ward, Osaka, 542-0081日本

電話號碼： +81 6-6251-3666

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