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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新開幕！！Bonchon本村韓式炸雞-重慶南店，風靡全球的韓式炸雞插旗西門商圈，酥脆又多汁吃過就回不去了！

新開幕！！Bonchon本村韓式炸雞-重慶南店，風靡全球的韓式炸雞插旗西門商圈，酥脆又多汁吃過就回不去了！

2024-07-22 16:53:00 小珊珊 人氣：107
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1284篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞 重慶南店
phone02-23110345
place台北市中正區重慶南路一段121號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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新開幕！！𝐁𝐨𝐧𝐜𝐡𝐨𝐧本村韓式炸雞-重慶南店，風靡全球的韓

誰還沒有吃過這家本村韓式炸雞的舉手！023啦啦啦

來自韓國釜山的「Bonchon Chicken本村韓式炸雞」，在美國、東南亞有多家分店

，曾被《紐約時報》 評選為「紐約最好吃炸雞」285第一名

 

新店報報〜發源於韓國釜山、風靡全球的「本村炸雞Bonchon」全台首間門市就在

微風台北車站2樓，直接納入我的口袋寶藏店，他們最近在台北西門又有新分店了

，有了更多的座位區，同時離我家越來越近，實在太開心了337得意

超愛吃韓式炸雞的小編當然要找機會來去插旗啦！

【Bonchon 重慶南店】位於重慶南路上，與衡陽路交叉口，顯眼招牌，讓經過的人很難不注意！

新開幕！！𝐁𝐨𝐧𝐜𝐡𝐨𝐧本村韓式炸雞-重慶南店，風靡全球的韓

新開幕！！𝐁𝐨𝐧𝐜𝐡𝐨𝐧本村韓式炸雞-重慶南店，風靡全球的韓

 

走進店裡一瞧，水泥藝術漆牆面，搭配黑色吊燈、吧台鐵件吊架和燈箱設計，有著工業風的氛圍

，跳脫低調沉穩的氣息，重新賦予輕快鮮活的氛圍，很受年輕人歡迎耶

新開幕！！𝐁𝐨𝐧𝐜𝐡𝐨𝐧本村韓式炸雞-重慶南店，風靡全球的韓

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平日的今天，還是非用餐尖峰時段，就這麼多人，晚餐時間內用幾乎客滿

，假日的話更是恐怖014呀，大家來到這兒還請耐心等候唷022笑

店內採用手機線上點餐，只要掃描桌上的QR code就可以點餐

新開幕！！𝐁𝐨𝐧𝐜𝐡𝐨𝐧本村韓式炸雞-重慶南店，風靡全球的韓

 

會由機器人送餐至桌邊，拿好餐點後記得幫機器人點一下營幕上「返回出餐點」，讓它回家

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快來加入Bonchon村民，享受無限優惠和好康！

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這邊附上電子菜單給大家參考，完整菜單請見官網

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機器人會把餐點送到指定客人桌上，還有語音的設計，取餐後再自動返回出餐區，真的還蠻有意思的！

重要提醒：店內所有餐點為現點現做，現做餐點需要時間等候唷

新開幕！！𝐁𝐨𝐧𝐜𝐡𝐨𝐧本村韓式炸雞-重慶南店，風靡全球的韓

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【辣炒年糕 粉紅】

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由韓式辣醬加上奶油和起司調製而成的粉紅醬，辣度降低對怕辣的人相當友善，融合奶香味更醇厚

辣炒年糕裡還有魚板和水煮蛋(流口水〜〜) 229討厭啦

起司和辣醬調和的剛好，帶點微辣度而且味道濃郁

年糕吃起來Q彈，辣中帶甜的多層次口感，一口接一口停不下來了〜

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【韓式豬五花】

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韓劇必吃五花肉！015啊

搭配秘製的沾醬及新鮮蔥絲、蒜片，包著生菜、韓國芝麻葉一同享用

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豬五花烤至油亮，多層次口感看起來再邪惡也還是好想吃啊〜005感動

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豬五花吃起來非常軟嫩，口感香滑卻不膩口，富有豐富油質，搭配著生菜一起吃剛剛好

一片芝蔴葉，夾上豬五花、蒜片，一口吃進嘴裡，是最大滿足！016飄過

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【豬肉辣豆腐鍋】

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別於一般豆腐鍋使用板豆腐，豬肉辣豆腐鍋特別使用韓國的火鍋嫩豆腐，口感比豆花還嫩

，豆味很濃然後真的很嫩，香辣湯頭令人三、兩下就嗑掉整碗

順口的豬肉配上滑嫩的豆腐，湯頭辣辣的口味，整個超過癮！118啊啊啊

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【年糕香腸串】

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常見於韓國小吃店或休息站的韓國代表小吃

炸過的年糕和小香腸串一起，脆口小香腸鹹香中帶甜，與軟糯年糕，口感很豐富有層次

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【綜合M】

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共有３種口味可選擇，包含招牌蒜醬、祕製香辣、經典洋釀

「招牌蒜醬」以韓國昌寧大蒜製成，每一口都吃得到淡淡的蒜香；

「祕製香辣醬」則吃得到濃郁的香辣口感；

「經典洋釀」口味，以獨門韓式醬汁配方調製黃金比例

每一種都想吃吃看，這裡真的很適合外帶和朋友家人一起品嚐！

經典洋釀和招牌蒜醬是店中最受歡迎的兩種口味，我們點M有2腿+6翅

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本村炸雞以超薄皮和酥脆口感為特色，不同於傳統韓式炸雞的淋醬方式

，使用手工刷醬的方式將醬汁均勻地裹上炸雞

雞腿+雞翅(含翅中、翅小腿)，從雞腿到雞翅每一個部位都吃得到

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一起享受韓式洋釀炸雞吧，ㄚ姆〜ㄚ姆〜

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一口咬下去瘋狂爆汁！067不要啊這涮嘴的滋味一吃就停不下來！093跑圈

咔滋咔滋〜超薄皮、極酥脆口感顛覆大家對韓式炸雞的認知

淋醬的份量還蠻剛好，恰好的點綴，可以吃到蜜滋滋的洋釀風味

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招牌蒜醬，有別於濃厚的蒜味，帶著淡雅的蒜香，清爽開胃

真的是⋯⋯太好吃的也⋯⋯！！072真美好

本村韓式炸雞真的是我最近的心頭好〜164期盼

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【水果風味氣泡飲】

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草莓乳酸、香檸蜜桃荔枝

超獨特的綿密氣泡口感，舌尖上的頂級享受

香甜草莓與乳酸完美結合品嚐如初戀般的酸甜幸福滋味

香檸蜜桃荔枝，檸檬的酸澀與果香以及荔枝的甘甜與蜜桃，交織成酸中帶甜的口感

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【冰淇淋可頌鬆餅 綜合莓果】

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韓國甜點Croffle絕對不能錯過呀

也就是用可頌麵包的麵糰，以熱壓機器壓成格子鬆餅的造型

，融合法式可頌的酥脆，以及鬆餅柔軟口感的甜點

新開幕！！𝐁𝐨𝐧𝐜𝐡𝐨𝐧本村韓式炸雞-重慶南店，風靡全球的韓

 

酥脆的外皮卻有著鬆餅的鬆軟的口感，搭配新鮮莓果、果醬與冰淇淋

一口咬下所有食材堆疊出層次感，驚喜的外酥內軟，香香甜甜的好好吃！035喜

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小珊珊碎碎念：

韓式炸雞控又有新選擇了！004拍手

正統韓式炸雞品牌「本村韓式炸雞」插旗西門町商圈(灑花)527灑花

除了必吃炸雞以超薄皮酥脆口感及韓式獨家醬料為特色，還有經典韓式料理通通有

外皮酥脆，咬下還有雞湯汁，真的有夠好吃128開心，絕對是台北韓式炸雞的天花板！！！

新開幕！！𝐁𝐨𝐧𝐜𝐡𝐨𝐧本村韓式炸雞-重慶南店，風靡全球的韓

 

【Info】

【Bonchon Chicken 本村韓式炸雞】

首店-北車店

地址：台北市中正區北平西路3號2樓 (捷運近台北車站)

營業時間：週一至週日 10 : 00 – 22 : 00 (最後點餐時間為 21 : 00)

門市電話：(02)2314-8066

2店-重慶南店

地址：台北市中正區重慶南路一段121號(捷運近西門站、台大醫院站)

營業時間：週一至週日 11 : 00 – 22 : 00 (最後點餐時間為 21 : 30)

門市電話：(02)2311-0345

▶官方粉專：Bonchon Chicken 本村韓式炸雞  

▶官方網站：首頁 - Bonchon Chicken 本村韓式炸雞  

▶官方IG：Bonchon Chicken 本村韓式炸雞（@bonchon_tw）• Instagram 相片與影片

▶官方LINE：https://lin.ee/JAdW3zs

 

文章標籤
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創作者 小珊珊 的頭像
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