誰還沒有吃過這家本村韓式炸雞的舉手！

來自韓國釜山的「Bonchon Chicken本村韓式炸雞」，在美國、東南亞有多家分店

，曾被《紐約時報》 評選為「紐約最好吃炸雞」

新店報報〜發源於韓國釜山、風靡全球的「本村炸雞Bonchon」全台首間門市就在

微風台北車站2樓，直接納入我的口袋寶藏店，他們最近在台北西門又有新分店了

，有了更多的座位區，同時離我家越來越近，實在太開心了

超愛吃韓式炸雞的小編當然要找機會來去插旗啦！

【Bonchon 重慶南店】位於重慶南路上，與衡陽路交叉口，顯眼招牌，讓經過的人很難不注意！

走進店裡一瞧，水泥藝術漆牆面，搭配黑色吊燈、吧台鐵件吊架和燈箱設計，有著工業風的氛圍

，跳脫低調沉穩的氣息，重新賦予輕快鮮活的氛圍，很受年輕人歡迎耶

平日的今天，還是非用餐尖峰時段，就這麼多人，晚餐時間內用幾乎客滿

，假日的話更是恐怖 ，大家來到這兒還請耐心等候唷

店內採用手機線上點餐，只要掃描桌上的QR code就可以點餐

會由機器人送餐至桌邊，拿好餐點後記得幫機器人點一下營幕上「返回出餐點」，讓它回家

快來加入Bonchon村民，享受無限優惠和好康！

這邊附上電子菜單給大家參考，完整菜單請見 官網

機器人會把餐點送到指定客人桌上，還有語音的設計，取餐後再自動返回出餐區，真的還蠻有意思的！

重要提醒：店內所有餐點為現點現做，現做餐點需要時間等候唷

【辣炒年糕 粉紅】

由韓式辣醬加上奶油和起司調製而成的粉紅醬，辣度降低對怕辣的人相當友善，融合奶香味更醇厚

辣炒年糕裡還有魚板和水煮蛋(流口水〜〜)

起司和辣醬調和的剛好，帶點微辣度而且味道濃郁

年糕吃起來Q彈，辣中帶甜的多層次口感，一口接一口停不下來了〜

【韓式豬五花】

韓劇必吃五花肉！

搭配秘製的沾醬及新鮮蔥絲、蒜片，包著生菜、韓國芝麻葉一同享用

豬五花烤至油亮，多層次口感看起來再邪惡也還是好想吃啊〜

豬五花吃起來非常軟嫩，口感香滑卻不膩口，富有豐富油質，搭配著生菜一起吃剛剛好

一片芝蔴葉，夾上豬五花、蒜片，一口吃進嘴裡，是最大滿足！

【豬肉辣豆腐鍋】

別於一般豆腐鍋使用板豆腐，豬肉辣豆腐鍋特別使用韓國的火鍋嫩豆腐，口感比豆花還嫩

，豆味很濃然後真的很嫩，香辣湯頭令人三、兩下就嗑掉整碗

順口的豬肉配上滑嫩的豆腐，湯頭辣辣的口味，整個超過癮！

【年糕香腸串】

常見於韓國小吃店或休息站的韓國代表小吃

炸過的年糕和小香腸串一起，脆口小香腸鹹香中帶甜，與軟糯年糕，口感很豐富有層次

【綜合M】

共有３種口味可選擇，包含招牌蒜醬、祕製香辣、經典洋釀

「招牌蒜醬」以韓國昌寧大蒜製成，每一口都吃得到淡淡的蒜香；

「祕製香辣醬」則吃得到濃郁的香辣口感；

「經典洋釀」口味，以獨門韓式醬汁配方調製黃金比例

每一種都想吃吃看，這裡真的很適合外帶和朋友家人一起品嚐！

經典洋釀和招牌蒜醬是店中最受歡迎的兩種口味，我們點M有2腿+6翅

本村炸雞以超薄皮和酥脆口感為特色，不同於傳統韓式炸雞的淋醬方式

，使用手工刷醬的方式將醬汁均勻地裹上炸雞

雞腿+雞翅(含翅中、翅小腿)，從雞腿到雞翅每一個部位都吃得到

一起享受韓式洋釀炸雞吧，ㄚ姆〜ㄚ姆〜

一口咬下去瘋狂爆汁！ 這涮嘴的滋味一吃就停不下來！

咔滋咔滋〜超薄皮、極酥脆口感顛覆大家對韓式炸雞的認知

淋醬的份量還蠻剛好，恰好的點綴，可以吃到蜜滋滋的洋釀風味

招牌蒜醬，有別於濃厚的蒜味，帶著淡雅的蒜香，清爽開胃

真的是⋯⋯太好吃的也⋯⋯！！

本村韓式炸雞真的是我最近的心頭好〜

【水果風味氣泡飲】

草莓乳酸、香檸蜜桃荔枝

超獨特的綿密氣泡口感，舌尖上的頂級享受

香甜草莓與乳酸完美結合品嚐如初戀般的酸甜幸福滋味

香檸蜜桃荔枝，檸檬的酸澀與果香以及荔枝的甘甜與蜜桃，交織成酸中帶甜的口感

【冰淇淋可頌鬆餅 綜合莓果】

韓國甜點Croffle絕對不能錯過呀

也就是用可頌麵包的麵糰，以熱壓機器壓成格子鬆餅的造型

，融合法式可頌的酥脆，以及鬆餅柔軟口感的甜點

酥脆的外皮卻有著鬆餅的鬆軟的口感，搭配新鮮莓果、果醬與冰淇淋

一口咬下所有食材堆疊出層次感，驚喜的外酥內軟，香香甜甜的好好吃！

小珊珊碎碎念：

韓式炸雞控又有新選擇了！

正統韓式炸雞品牌「本村韓式炸雞」插旗西門町商圈(灑花)

除了必吃炸雞以超薄皮酥脆口感及韓式獨家醬料為特色，還有經典韓式料理通通有

外皮酥脆，咬下還有雞湯汁，真的有夠好吃 ，絕對是台北韓式炸雞的天花板！！！

【Info】

【Bonchon Chicken 本村韓式炸雞】

首店-北車店

地址：台北市中正區北平西路3號2樓 (捷運近台北車站)

營業時間：週一至週日 10 : 00 – 22 : 00 (最後點餐時間為 21 : 00)

門市電話：(02)2314-8066

2店-重慶南店

地址：台北市中正區重慶南路一段121號(捷運近西門站、台大醫院站)

營業時間：週一至週日 11 : 00 – 22 : 00 (最後點餐時間為 21 : 30)

門市電話：(02)2311-0345

官方粉專：Bonchon Chicken 本村韓式炸雞

官方網站：首頁 - Bonchon Chicken 本村韓式炸雞

官方IG：Bonchon Chicken 本村韓式炸雞（@bonchon_tw）• Instagram 相片與影片

官方LINE：https://lin.ee/JAdW3zs

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