身為一個海鮮控，對日本料理的熱愛無庸置疑，只要聽說哪裡有物超所值的日料店，不管多遠總要親自前往品嚐才肯罷休。「THE．春」便是近期被我鎖定必訪的網路名店，這家日料店以平價厚切聞名，短短幾年挾著高人氣，已經開出三家分店，受歡迎程度可想而知。

這次我們造訪的是「THE．春」系列的貳號店-「THE．春 信義店」，2021 年 8 月開幕，至今不滿三個年頭，累積的 GOOGLE 評論已近千則，平均得分 4.7 ，高得驚人！店面就在捷運六張犁站對面，從出口步行過來只須 1 分鐘，交通非常方便。若是開車前來也不用擔心，附近有個＂嘉興公園地下停車場＂，每小時只要 30 元，離店 6 分鐘步程。

裝潢是典型日料店的木質調，清爽乾淨，看起來相當舒服，雖然空間不大，卻沒有擁擠感。座位數不多，粗估 20 席左右，我注意到吧台的下方，設有一個個掛勾，方便坐在吧台的客人懸掛隨身包包，很貼心的小巧思。

11:30 開門營業，我們準時登門光顧，師傅正在賣力切蔥，做餐前準備動作。師傅背後牆上的刀架引起我的興趣，因為日式料理的精髓在於刀工，刀工會大大影響生魚片的口感，所以好的日料師傅，一定要有幾把稱手的好刀，所謂：「工欲善其事，必先利其器」就是這個道理。

有了好的刀具，也要有好的食材，畢竟巧婦難為無米之炊。根據我的經驗，觀察冷藏櫃裡的魚料、食材，可以大略判斷這家日料店是否合格。首先是食材擺放是否整齊？由此可以看出師傅的水平，如果連食材都無法排到整齊，就不必對他做出的餐點有太多期待。其次看食材是否乾爽？若是魚料海鮮有黏膩感，甚至承裝食材的盤底有湯湯水水，那就不只是新鮮度有問題，甚至連食安衛生都堪憂了，最好立刻轉頭離開為妙。

「THE．春 信義店」的料理台相當乾淨，冷藏櫃裡的食材新鮮乾爽，衛生食安令人放心，至於口味如何？那就要吃後才知。

冷藏櫃上方小黑板上，有常備菜單上沒有的當日限量特貨，還有店長的特別推薦，如果你陷入選擇障礙裡，不妨參考看看。

小黑板旁邊的小木牌，特別揭示該店選用的米是日本新潟「季節の恵」越光米；「季節の恵」中文應該翻作「季節的恩恵」。日本新潟是越光米的故鄉，因為新潟古地名［越後］，取其中的［越］字，加上形容米粒晶瑩飽滿的［光］字，就是「越光米」名稱的由來。

米飯的品質，在日本料理中占有非常重要的地位，以壽司為例，所謂「醋飯 6 成，料 4 成」，意思就是壽司好不好吃，醋飯的重要性占了六成，甚至比料更重要。米飯味道重要，口感也很重要，必須軟硬適中，黏性恰當，才不會一咬就飯、料分離。「越光米」無疑是米中的佼佼者，尤其是它「冷了也好吃」的特色，正是以冷食為主的日本料理，最適合的米種。

桌上有個立牌，仔細看，原來現在有「打卡標記活動」，＂臉書打卡＂、＂到 THE春 IG 追蹤加標記餐點照＂、＂在 GOOGLE 評論區留言＂，只要完成任何一項，就贈送「咖哩可樂餅」乙個；而且一桌不限一份，而是幾人評論就送幾份哦 ( 一桌最多 4 人 ) 。

打卡享贈菜是一定要的，不過我更感興趣的是立牌另一面的「THE．春嚴選」，兩種推薦都令我垂涎三尺。

店長推薦的餐點照太誘人，我已迫不及待想要大快朵頤，還是趕緊點餐吧！

「THE．春 信義店」的菜單全是精美的實品照，內容一看便知，不用蒙著眼亂點菜，這點我很喜歡。菜單上以紅字標示的餐點，就是店長推薦必點，就像以前考試前老師幫我們畫重點一樣，很實用。

眼尖的朋友，應該已經發現菜單很精美，卻完全沒有標價，我猜是因為海鮮的價格波動較大，為了避免時時更改的麻煩，所以乾脆不印。不過，你不用擔心價格不透明，結帳的時候會大吃一驚，因為點菜單上就有清楚標示。值得一提的是熟食特別框起來，放在點菜單的右上角自成一區，所以即使吃不慣生食的朋友也可以放心來用餐。

另一種方法更簡單，用手機掃瞄桌上的 QRCODE ，進入點餐系統，餐點分門別類，標價清楚明白。點完菜送出訂單前，總價還會自動算出，該加該刪，要豐要儉自己拿捏。

味噌湯，NT$30元。

味噌湯是一定要點的！一碗只要 30 元，而且可以免費續碗，簡直就是一個喝到飽的概念，不點怎行？

重點是這味噌湯可不一般，裡面有滿滿的料，蘿蔔、海帶就不說了，竟然還有一大堆生魚片的邊角料！簡直就是店長送的大福利，不多喝幾碗就太對不起自己了。

季節時蔬，NT$ 150元。

今天的季節時蔬是龍鬚菜，簡單水煮過，原枝原味，保留完整營養，淋上日式胡麻醬，再擺上一撮柴魚片。

龍鬚菜，是佛手瓜的嫩芽，清脆多汁，很適合夏天食用，加上日式胡麻醬的濃郁香氣和滑順口感，健康又美味。

大脂海鮮珠寶盒，NT$780元。

旗魚、鮭魚、紅魽、青魽、章魚、干貝、海螺、鮑魚、天使紅蝦、軟絲、尊鮭魚子…各式海洋珍寶在木盒裡擠得滿滿滿！搭配蜜漬黑豆、海帶芽，以及用日本新潟「季節の恵」越光米製作的醋飯，這一盒超澎派的海鮮丼飯，在熱愛日本料理的吃貨眼中，比櫥窗裡的金銀珠寶更璀璨耀眼，閃閃動人！

超浮誇的「大脂海鮮珠寶盒」，是「THE．春 信義店」的招牌餐點，五顏六色、琳琅滿目的海鮮，散發大海澎湃誘人的氣息，光看就叫人口水直流。

脂滿肉肥的鮭魚腹，夾起來沉甸甸的，取一撮芥末，蘸點醬油，就是人間美味。厚切的豐富口感，入口即化的清甜油脂，滋味之美妙，令人讚嘆！

脂肪豐富的紅魽刺身，肉質細緻，清香淡雅，厚切的口感，嚐來特別鮮美。

生食級干貝，表面稍微炙燒，帶出微焦香氣；質地軟嫩至極，牙齒輕輕咀嚼，鮮味立刻炸出，瞬間瀰漫整個口腔。

生食級天使紅蝦個頭超大，開背去腸處理得十分乾爽，吃來一點腥味也沒有。新鮮的天使紅蝦果然要生食才好吃，汁鮮肉彈，毫無粉爛感，好吃到讓我想再來一隻。

生魚片好吃，珠寶盒底的醋飯不遑多讓。挖一口混合魚卵的醋飯，放入口中咀嚼，大顆的鱒鮭魚子和小顆的柳葉魚卵，就像慶典上的高低煙火，此起彼落，嗶嗶啵啵的在口中炸開，繽紛多采的鮮味，叫人一吃就停不下來啊！

轟炸廣島牡蠣，NT$180元。

超大顆的廣島炸牡蠣，光是視覺效果就有 100 分，整顆呈現漂亮的金黃色澤，香氣四溢，引人垂涎。

裹粉炸得又香又脆，襯托出牡蠣軟嫩的肉質，師傅特調醬汁大加分，每一口都是幸福的滋味！享用的時候請特別小心，因為飽滿肥碩的廣島牡蠣，爆漿的效果不容小覷，記緊要閉緊嘴巴，以免噴得到處都是。

轟炸唐揚雞，NT$160元。

「THE．春 信義店」的師傅用料真的沒在客氣，生魚片厚切就算了，連唐揚雞的尺寸都大得出奇。一般日本料理店的唐揚雞，我一口一個沒問題，但這裡的一塊，我得分三口吃，實在太誇張！由於分量實在太大，建議 2 人分享比較剛好。

皮脆肉嫩的轟炸唐揚雞，搭配黃芥末美乃滋，吃一口立刻上癮。大口吃肉，大口吃魚，我終於明白「THE．春 信義店」的高評價從何而來。

手卷也是網友評價甚高的品項，我們一口氣點了三種，海膽手卷，NT$190元；星鰻手卷，NT$140元；鱒鮭魚子手卷，NT$120元。

海膽手卷，NT$190元。

老實說，以前我有點怕吃海膽，感覺海膽黏忽忽的，有點噁心，但是這個海膽手卷，完全顛覆了我的既定印象。奶油般軟嫩的海膽，一入口就釋放出濃郁的香氣，在酥脆的海苔和青脆的生菜襯托下，清爽又鮮甜。

星鰻手卷，NT$140元。

鰻魚營養又好吃，但是一般的鰻魚細刺極多，難免影響口感。星鰻就沒有這個問題，幾乎感受不到刺的存在，肉質也細緻許多。這個星鰻手卷，用料很大方，超大的星鰻，吃起來爽度破表。表面經過炙燒，散發星鰻獨特的香氣，搭配海苔和生菜一起吃，口感很高級。

鱒鮭魚子手卷，NT$120元。

第一次看到「鱒鮭魚子」這個名詞，我有點納悶， GOOGLE 科普了一番，這才知道，原來鮭魚和鱒魚都屬於鮭科，在日文中都叫いくら（ikura）。真正的白鮭魚卵體積較大，價格昂貴，大都只見於高級日料店；鱒魚卵相對就比較小，價格也親民許多。但是，一般店家都不會特別標示，所以造成大多數人都不知道兩者的差別，就像我們平常吃的鱈魚，其實幾乎都是比目魚。這種魚目混珠的現象，大家早已習以為常，卻更能突顯出「THE．春 信義店」勇於誠實標示的可貴，值得我們給予鼓掌讚揚！

不過，雖然鱒鮭魚子比白鮭魚卵便宜，但是美味的程度其實相差無幾。尤其是在師傅使用特調醬汁浸漬後，晶瑩剔透的鱒鮭魚子，顆顆呈現飽滿的橘色光澤，讓人食指大動。一口塞入嘴中，輕壓即破，鹹中帶甜的鮮味在口中炸開，讓人為之驚艷！

THE 春 十五貫，NT$630元。

你喜歡吃壽司嗎？你有選擇障礙嗎？如果你的答案兩者皆是，那麼我建議你，來到「THE．春 信義店」，直接點「THE 春 十五貫」就對了！豪華的握壽司拼盤，不但有各種魚料，也有相同魚料，不同的料理法，分別以刺身和炙燒來呈現，絕對能讓你嚐盡大海的鮮滋味。

想知道「THE 春 十五貫」有哪些好料？我們先簡單瀏覽一遍：由左至右分別是：鮪魚壽司、海鱺壽司佐日本珠蔥、海鱺壽司佐嫩薑、鮭魚壽司佐魚子醬、旗魚壽司、天使紅蝦、軟絲 ( 玻璃杯裡 ) ；下排由左至右有：炙燒紅魽壽司、炙燒海鱺壽司、炙燒鮭魚佐明太子壽司、炙燒鮭魚佐松葉蟹膏壽司、炙燒比目魚鰭壽司、蒲燒鰻壽司、炙燒干貝、小碗散壽司。刺身最鮮甜，炙燒添香氣，豪華 15 貫，生熟雙享，讓你大飽口福！



「THE．春 信義店」的握壽司還有一點值得一提，那就是料與飯的比例，以長度計應該超過 2:1 ，用料很大方；料比醋飯多，吃起來就是爽！這貫灸燒紅魽上熟下生，加上酸到恰到好處的越光米醋飯，口味層次比刺身更豐富。

生海鱺口感 Q 脆，肉質結實有嚼勁，味道偏清甜，加點芥末吃，吃再多也不會膩。

炙燒海鱺口感比生海鱺軟嫩許多，搭配珠蔥柚醬，口感清新淡雅。

鮪魚含有豐富的油脂，口感甘甜肥腴，卻又不會太油膩，搭配酸度高一點的醋飯，更加美味。

旗魚握壽司清爽不油膩，口感彈牙，很適合不敢吃軟糯口感生魚握壽司的朋友。

切成細條狀的軟絲，看起來真像銀魚，肉質 Q 彈滑溜，搭配鮭魚卵一起吃，口感相當特別。

鮭魚口感鮮嫩滑順很好吃，但因含有大量脂肪，單一口味吃多易膩，魚子醬的鹹香奶味，正好可以解膩，咀嚼時爆破的口感，也能增加咀嚼的樂趣。

鮭魚油脂豐富，炙燒後香氣大增，加上明太子醬的香氣，香氣更濃郁。明太子的微微辣度，讓這貫灸燒鮭魚握壽司口感更鮮明。

松葉蟹膏是雄性松葉蟹的生殖腺體，先以低溫將蟹蒸熟後，再用人工萃取出來，費時費工，相當珍貴。入口香濃滑溜，鮮香甘美，用來搭配炙燒鮭魚，獨特的美味，好吃得難以忘懷。

「THE 春 十五貫」裡鮭魚就占了三貫，同樣的魚，三種不同的口感，各有特色，喜歡吃鮭魚的朋友有福了！

蒲燒鰻的美味可說是老少咸宜，鮮甜的醬汁人人愛，軟嫩無刺，營養豐富，吃上一貫就元氣滿滿。

灸燒干貝本身就很好吃了，再包上日式海苔，放入口中一起咀嚼，鮮甜的滋味加上鹹香的滋味，軟嫩的口感加上酥脆的口感，錦上添花的效果，令人回味無窮。

享受不在花錢多，找對店家最重要！如果你想要大啖海鮮，不必長途跋涉跑漁港；如果你想要吃物美價廉的日本料理，不用辛辛苦苦下鄉尋覓，因為就在台北最繁華的信義區，就有一家 C/P 值超高的日料店-「THE．春 信義店」。不管是生食、熟食，壽司、手卷或是炸物、丼飯，樣樣都美味-＂好呷甲有春＂；每道餐點分量十足，用料毫不手軟-＂俗甲有春＂；保證你吃過之後，一定也會跟我一樣，＂呵咾甲有春＂。

ℹ️店家資訊

@the.spring_restaurant



📍THE• 春(板橋店)

🏠 新北市板橋區莒光路28巷20號

☎️(02)2258-7509

🕚11:30-14:00/17:30-21:00



📍THE• 春(長春店)

🏠台北市松山區長春路490號

☎️(02)8712-7962

🕚11:30-14:00/17:30-21:00

📍THE• 春(信義店)

🏠台北市信義區和平東路三段171號

☎️ (02)2732-8796

🕚11:30-14:00/17:30-20:30

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