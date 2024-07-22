景安捷運站美食_醇串食代─新北中和宵夜新選擇，「Orion生啤、果實氣泡酒買二送一」調酒控新聚點，七零年代復古風格居酒屋超好拍，tag酒肉朋友聚餐去！懷舊柑仔店零食免費吃、大型電玩機台重溫童年回憶，不踩雷跟著點：外脆內嫩爆汁「香辣二節翅」、極鮮Q嫩「鹽烤中卷」、蔥爆鮮嫩「鹽蔥雞腿肉、鹽蔥牛舌」、起司控大推香濃「明太子燒鳥丸、起士雞腿肉、起士地瓜」、涮嘴開胃下酒菜「香辣魚皮、香麻皮蛋」_附菜單，中和串燒、中和居酒屋、新北中和聚餐

目錄索引

1. 關於醇串食代

2. 交通指引_醇串食代

3. 醇串食代環境開箱

3.1 醇串食代_拍照打卡區

3.2 醇串食代_接待區

3.3 醇串食代_製餐區

3.4 醇串食代_用餐空間

4. 醇串食代餐點分享

4.1 人氣TOP1 鹽蔥系列

√ 鹽蔥雞腿肉

√ 鹽蔥牛舌

4.2 人氣TOP2 起司系列

√ 起士雞腿肉

√ 起士地瓜

4.3 人氣TOP3 老饕推薦

√ 炸香辣二節翅

√ 鹽烤中卷

√ 鹽烤雞牡蠣菲力

√ 蕃茄培根卷

√ 炒香菇水蓮

√ 特製炒泡麵

4.4 人氣TOP4 開胃下酒菜

√ 香辣魚皮

√ 香麻皮蛋

4.5 人氣TOP5 特色料理

√ 花好月圓

4.6 海鮮串燒 烤大蝦

4.7 人氣特調

√ 大力水手

√ 元氣彈

5. 消費資訊

5.1 醇串食代評價

5.2 醇串食代菜單

5.3 2024最新優惠資訊

6. 景安捷運站美食相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於醇串食代

「景安捷運站美食_新北中和宵夜」

「新北中和聚餐_中和串燒、中和居酒屋」

醇串食代在哪裡

醇串食代位於新北市中和區景平路311號，近景安捷運站、中和戶政事務所、興南夜市，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

醇串食代環境_餐點特色

「60~80年代懷舊復古風格居酒屋_大型電玩機台重溫童年回憶_柑仔店零食免費吃」

「調酒控新聚點_多款獨創調酒_平日指定品項喝兩杯送一杯」

「不踩雷串燒、下酒菜_現點現做溫度料理」

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_景安捷運站，走路5分鐘、公車_捷運景安站，走路5分鐘

機車：附近停車空間_景平路

汽車：中安停車場，走路7分鐘

Ⅱ 交通指引_醇串食代

景平路景安路交叉口_中和戶政事務所附近_景安捷運站_機車停車格_汽車收費停車場

中和戶政事務所、興南夜市附近；選址於新北市中和區景平路的醇串食代，周邊有捷運站、機車停車格、汽車收費停車場，好停車免擔心找不到停車位，適合安排公司聚餐、家庭朋友聚會。

機車停車格

騎車前往醇串食代的朋友們，可將機車停放在景平路上的機車停車格；開車可停放於附近的中安停車場，停妥後走7分鐘；搭乘捷運到景安捷運站下車，走5分鐘。

Ⅲ 醇串食代環境開箱

居酒屋門口

醇串食代門口有擺放一台可免費玩的大型電玩機台、有年代感的機車，與放大版菜單。

放大版菜單

貼心設置放大版菜單，方便路過的朋友們參考。

■ 醇串食代_拍照打卡區

拍照打卡區

七零年代復古風格居酒屋，店門口、用餐空間，都好拍。

■ 醇串食代_接待區

接待區

走進醇串食代，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在醇串食代用餐、外帶，可使用：現金、LinePay、全支付、街口支付、悠遊付等多元支付方式付款。

■ 醇串食代_製餐區

製餐區

各式現點現做料理、現烤串燒，均在此區完成，看得到製餐檯面維持得相當乾淨，讓饕客們吃得美味、吃得安心。

炙燒

明太子醬

醇串食代獨創調酒

以帶有濃厚古早味的飲料為主角，設計一系列醇串食代獨有的特色調酒。

酒水選擇多樣化

醇串特調、啤酒、氣泡酒、沙瓦、清酒、燒酒、梅酒等多達近30款可選擇，另有5款無酒精飲品。

■ 醇串食代_用餐空間

台式復古用餐空間

像搭乘了一台時光機，走到60~80年代爸爸媽媽的生活場景，擺放著各式充滿歷史感的古物件：古董電視機、古董電子琴、古董電話、各式柑仔店零食、復古小物、老照片。

用餐座位

規劃適合單人前往用餐的吧台區、2人桌、4人桌、6人桌。

融入許多溫度老物件的空間，營造讓人感到舒適、放鬆的氛圍感，適合小周末、周五、假日安排朋友聚會、小酌一番。

附設洗手間

門打開可走到維持潔淨的洗手間。

Ⅳ 醇串食代餐點分享

這餐點了：

鹽蔥雞腿肉

鹽蔥牛舌

起士雞腿肉

起士地瓜

香辣二節翅

鹽烤中卷

鹽烤雞牡蠣菲力

蕃茄培根卷

炒香菇水蓮

特製炒泡麵

香辣魚皮

香麻皮蛋

花好月圓

烤大蝦

大力水手

元氣彈

■ 人氣TOP1 鹽蔥系列

√ 鹽蔥雞腿肉

鹽蔥雞腿肉 60元

精準掌握雞腿肉烤製時間、精準翻面，成就鎖住滿滿肉汁的軟嫩雞腿肉，添加可與雞肉鮮味完美結合添加風味的鹽蔥，外酥裡嫩、美味有在線。

√ 鹽蔥牛舌

鹽蔥牛舌 180元

精心烤製保有軟嫩、彈性的牛舌，加點鹽蔥添加香氣層次，加倍美味。

■ 人氣TOP2 起司系列

√ 起士雞腿肉

起士雞腿肉 70元

起司控好愛它~

在料理過程中起司與雞腿肉已緊密相連，外酥內嫩雞腿肉搭上已融化的起司，每一口都可以吃到起司的鹹香奶香、雞肉鮮香在嘴裡交織的好滋味。

√ 起士地瓜

起士地瓜 60元

在切片地瓜上鋪上起司、灑糖 → 烤製一番，成就外層有香脆焦糖感，內裡吃得到綿密地瓜的豐富層次。

■ 人氣TOP3 老饕推薦

√ 炸香辣二節翅

炸香辣二節翅 110元

這道很強，一支入魂！

二節翅外皮炸製金黃酥脆後，在表面灑上獨家配方辛香料調香，堆疊嘎蹦脆嫩、肉汁飽滿、香辣過癮的涮嘴雞翅，很適合搭配醇串特調享用。

√ 鹽烤中卷

鹽烤中卷 200元

愛海鮮的朋友們很推這一道~

以整尾的中卷為主角，添加金桔、洋蔥、椒鹽點綴呈現的鹽烤中卷。

精心烤製過程中完整保留了優質中卷的Q彈口感、自帶的淡淡海味，可以沾點椒鹽、擠上金桔汁提味，凸顯原始海鮮鮮甜。

√ 鹽烤雞牡蠣菲力

鹽烤雞牡蠣菲力 120元

一串鹽烤雞牡蠣菲力，享受雞隻部位中口感極佳的兩個部位。

包裹在香酥雞皮下的肉質十分軟嫩，肉汁飽滿、鮮香四溢。

√ 蕃茄培根卷

蕃茄培根卷 60元

嚴選黃金比例培根包裹新鮮小蕃茄 → 燒烤一番 → 調味點綴 → 盛盤出餐。

經過烤製後，培根的鹹香與蕃茄的酸甜結合，每一口都吃得到培根的酥嫩、蕃茄的多汁，平衡了培根原有鹹感的好滋味。

√ 炒香菇水蓮

炒香菇水蓮 120元

清洗乾淨的水蓮、香菇、蒜片組成的炒香菇水蓮，看似簡單、其實不簡單，是有聞得到迷人鑊氣的。

口感爽脆的水蓮，添加滑嫩香菇、蒜片提香，清爽、直接吃也不會覺得太鹹。

√ 特製炒泡麵

特製炒泡麵 130元

這盤特製炒泡麵，超~有~料！

以保有軟Q口感不軟爛的麵條為主體，添加鮮嫩肉片、高麗菜、紅蘿蔔、特製醬汁翻炒，盛盤後灑上柴魚片、蔥花提味。

上桌後攪拌均勻開吃，每一口都可以吃到有獨特醬香味的麵條或著紮實有肉汁的鮮嫩肉片、甜脆高麗菜，適合點一份分食。

■ 人氣TOP4 開胃下酒菜

√ 香辣魚皮

香辣魚皮 100元

經過費心處理、有膠質感的魚皮，淋上特製酸辣醬汁，添加花生、辣椒、蔥花等增加口感風味層次，蠻開胃的。

√ 香麻皮蛋

香麻皮蛋 80元

冰涼皮蛋為主角，添加蒜末、特製辣椒醬、糯米椒堆疊風味層次，香氣層次豐富、辣中帶麻的口感蠻開胃的。

■ 人氣TOP5 特色料理

√ 花好月圓

花好月圓 60元

每顆都裹上花生粉的酥炸紅白小湯圓，口感軟Q可以咀嚼到在花生香之下的糯米香氣，適合在享用完美味串燒、醇串特色料理後，做為一餐的結尾享用。

√ 海鮮串燒 烤大蝦

烤大蝦 100元

不費力的脫去烤至呈現美麗色澤的蝦殼，爽嗑肉質緊實、飽藏自然鮮甜的美味烤大蝦。

■ 人氣特調

√ 大力水手

大力水手 250元

以琴酒為基底，添加香甜荔枝利口酒，入口先喝到的是荔枝的豐富水果感，接著是有點像在喝果菜汁的綜合蔬果香。

√ 元氣彈

元氣彈 290元

靈感來自於七龍珠中悟空集氣元氣彈的醇串特調-元氣彈。

以藍藻梅酒為基底，搭配新鮮檸檬汁和彈珠汽水，呈現出夢幻的淡藍色，微甜帶有氣泡感，酒精濃度不高，入口是清爽順口的。

Ⅴ 消費資訊

用餐日期：2024_07月

付款方式：現金、LinePay、全支付、街口支付、悠遊付、信用卡、匯款。

_用餐時間120分鐘

_酌收10%服務費

■ 醇串食代評價

景安捷運站美食，走進高評價中和串燒、中和居酒屋之一的醇串食代。

在用心打造融入許多古老物件的復古風格空間裡，分食現點現做逐道上桌、美味分數有在水準線上、無地雷的各式串燒、手做料理，初訪完食後直接列入之後會享再訪的中和聚餐名單裡。

■ 醇串食代菜單

景安捷運站美食_醇串食代菜單，來源：醇串食代FB粉絲頁，2024_07月

景安捷運站美食_醇串食代菜單，來源：醇串食代FB粉絲頁，2024_07月

景安捷運站美食_醇串食代菜單，來源：醇串食代FB粉絲頁，2024_07月

■ 2024最新優惠資訊

一~四 指定品項喝兩杯送一杯

Orion生啤、嘉義小農果實氣泡酒

Ⅵ 景安捷運站美食相關資訊

醇串食代

類型：景安捷運站美食、新北中和宵夜、中和串燒、串和居酒屋、新北中和聚餐

附設：洗手間、置物籃、大型電玩機台、柑仔店零食

⏰ 營業時間

一~四 18：00~半夜01：00 (最後點餐時間深夜00：00)

五、六 18：00~半夜02：00 (最後點餐時間半夜01：00)

週日公休

📍 地址：新北市中和區景平路311號

📞 預約專線：02 8668 5505

醇串食代線上訂位

醇串食代FB粉絲頁

醇串食代IG

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