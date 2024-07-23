對我而這，全家在一起吃飯就是生日最好的禮物。王品旗下Oh my!原燒全新登場，讓我們大口吃肉、百變吃法超滿足的，生日慶生送冰淇淋還幫你拍照合影，招牌必點黑紳士安格斯牛套餐，一整排的肉肉超浮誇的，且由專人燒烤享受桌邊服務，還有傳說中超浮誇長達50公分的鑽切牛，在騰雲駕霧中華麗登場，用餐前送豚骨高湯暖胃又暖心，成為生日慶生最佳所在。

招牌必點：黑紳士安格斯牛雙人套餐1980元外加一成服務費，肉質更為軟嫩好吃。

兒女長大畢業結婚後，很難得全家可以聚在一起，一起吃飯就是最好的事～

套餐附有燒肉漬物六小福讓你搭配牛肉使用，蔥鹽醬、百香果南瓜片、川味麻辣凝凍、大根、醃漬鳳梨、韓式泡菜，還有生菜可以包肉多種吃法。

招牌必點：長達50公分的鑽切牛548元，一頭牛僅供十客，採用日本鑽石切割法，由專人燒烤，將外皮烤到微酥，內部肉質軟嫰還有彈性，享受頂級桌邊服務

一上桌就先附上主廚秘制燒肉醬汁可以搭配肉肉使用，岩燒蒜片鮮蔬沙拉，副食起司漢堡小隊超卡哇依的～

首先送上安格斯無骨牛小排、安格斯骰子牛小排、特選橫膈膜、嚴選雪花板腱，影片分享

專人代烤就是不一樣，特別軟嫩好吃，不用怕烤焦，烤的過程中香味四溢、真是視覺與嗅覺雙重享受，相當療癒。

服務人員掌握火侯的技術很好，熟度剛好沒有燒焦，完美的肉片不沾醬就很好吃。

嚴選豬五花、嚴選豬梅花、去骨雞腿則交給我們自己燒烤，享受體驗DIY的樂趣。

套餐內還有兩款海鮮生食級干貝、草蝦及兩款時蔬山藥、絲瓜

小朋友很貼心還主動附贈兒童餐具和餐食。

以及圖書紙和色筆，服務相當好～

整體用餐下來相當滿意，服務好氣氛佳，適合家庭慶生，讓我們在用餐之餘還能留下美好的回憶～

周邊景點：逐愛轉運站。

周邊景點：康樂公園

周邊景點：新光三越南西店。

Oh my!原燒 台北林森北店：台北市中山區林森北路123號2F；營業時間：平日11:30-14:30；17:30-22:00；假日11:10-14:30；17:00-22:00

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