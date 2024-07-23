台中車站附近火鍋，小伍手路鍋.

大魯閣新時代旁邊，開車騎車都方便.

用餐環境舒服明亮，多道火鍋任你選擇.

店家自己調配湯頭風味，魷魚螺肉鍋真的經典.

內用還能享用自助吧吃到飽～生意有夠好！

台中火鍋「小伍手路鍋」台中車站附近美食.平價個人火鍋自選肉盤.自助吧吃到飽

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小伍手路鍋│餐廳外觀

小伍手路鍋位於台中火車站，大智路上.

鄰近大魯閣新時代及LALAPORT.

機車停門口，開車可停大魯閣新時代.

吃飽後還能逛街或看電影.

以鮮亮的黃藍招牌，夜晚特別顯眼，很有年輕設計風格.

小伍手路鍋│室內環境

提供大桌及四人桌，有隔板分開用餐，保有隱私感.

11：30～22：00中間無休息.

假日睡到飽再起床也有火鍋可以吃，真是太讚！

帶小朋友也能輕鬆吃火鍋.

家庭出遊聚餐平價好選擇.

自助吧有汽水、果汁、茶飲、冰淇淋、白飯、醬料自由取用.

餐具也要自己來哦.

小伍手路鍋│菜單品項

多達１２款湯頭，再自選肉品、菜盤等.

每鍋都是真功夫，獨家研發各種湯頭.

帶出濃濃傳統台味湯頭，喝得到店家用心.

而且湯頭內滿滿好料，真材實料又豐富！

全台中最用心製作的湯頭～

等待火鍋上桌之前，各樣調味料和飲料都能自由取用.

魷魚螺肉蒜鍋

整鍋上桌都能聞到香氣，魷魚螺肉用料超有誠意.

湯頭清甜爽口，開滾就先喝好幾口，真的燙呀！

螺肉帶有嚼勁，魷魚Ｑ嫩，配上蒜香好過癮.

胡椒蒜頭雞鍋

獨特胡椒香氣飄散空氣，雞肉好大塊，肉質香嫩.

雞肉越煮越入味，還有蒜頭也煮得好軟，吃起來更香.

整鍋風味很有層次感.

蒜頭用料也好多，隨著整鍋煮滾蒜香濃郁也很溫和.

川味麻辣鍋

麻辣是店家自己調配湯頭，可調辣度，建議先選小辣.

不夠辣才能自己調整辣度，麻香濃郁卻不膩口.

很溫潤柔和的辣度，我不太吃辣都覺得可以接受哦！

裡頭有鴨血超大一塊，咬下去大噴汁，鴨血滑嫩彈溜！

鮮蔬菜盤／火鍋料盤

我最愛全部蔬菜的菜盤，沒有火鍋料！

這樣貼心服務也能選到自己愛的，不浪費食材.

蔬菜種類多樣化，不用擔心一天蔬菜吃得太少.

海鮮拼盤

海鮮拼盤有淡菜、鮮蝦、干貝、蛤仔、鱸魚、天使紅蝦.

好澎派吸睛的海鮮拼盤～

鮮蝦脆甜很新鮮，淡菜也飽滿滑嫩.

鱸魚好大塊哦，可以二人分食，魚肉細緻鮮甜.

干貝煮一下就能起鍋，干貝絲滑軟綿.

蛤仔也很肥碩有海味.

低脂牛

低脂牛的油脂含量少，吃起來較為緊實有口感.

渾厚的牛肉香氣，咀嚼間散發口中，挺有嚼感的.

小肥牛

油花豐富很美，肉質滑嫩有肉汁，帶有牛肉香氣.

國產梅花豬

豬肉好大片，看得出來肉質很優，很有飽口感.

放入湯頭煮熟，吃起來豬肉很香甜.

最後來杯杜老爺冰淇淋，各種口味都要吃到！

好喜歡這樣的平價小火鍋，一人一鍋，都能吃到自己喜愛的！

每鍋都是老闆自己調配傳統台灣風味火鍋，味道濃郁又好喝.

難怪用餐時間總是座無虛席，環境明亮也很舒服.







