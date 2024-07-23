台中火鍋【小伍手路鍋】台中車站附近美食.平價個人火鍋自選肉盤.自助吧吃到飽│大魯閣新時代│東區美食
台中車站附近火鍋，小伍手路鍋.
大魯閣新時代旁邊，開車騎車都方便.
用餐環境舒服明亮，多道火鍋任你選擇.
店家自己調配湯頭風味，魷魚螺肉鍋真的經典.
內用還能享用自助吧吃到飽～生意有夠好！
台中火鍋「小伍手路鍋」台中車站附近美食.平價個人火鍋自選肉盤.自助吧吃到飽
內容目錄
小伍手路鍋│餐廳外觀
小伍手路鍋位於台中火車站，大智路上.
鄰近大魯閣新時代及LALAPORT.
機車停門口，開車可停大魯閣新時代.
吃飽後還能逛街或看電影.
以鮮亮的黃藍招牌，夜晚特別顯眼，很有年輕設計風格.
小伍手路鍋│室內環境
提供大桌及四人桌，有隔板分開用餐，保有隱私感.
11：30～22：00中間無休息.
假日睡到飽再起床也有火鍋可以吃，真是太讚！
帶小朋友也能輕鬆吃火鍋.
家庭出遊聚餐平價好選擇.
自助吧有汽水、果汁、茶飲、冰淇淋、白飯、醬料自由取用.
餐具也要自己來哦.
小伍手路鍋│菜單品項
多達１２款湯頭，再自選肉品、菜盤等.
每鍋都是真功夫，獨家研發各種湯頭.
帶出濃濃傳統台味湯頭，喝得到店家用心.
而且湯頭內滿滿好料，真材實料又豐富！
全台中最用心製作的湯頭～
等待火鍋上桌之前，各樣調味料和飲料都能自由取用.
魷魚螺肉蒜鍋
整鍋上桌都能聞到香氣，魷魚螺肉用料超有誠意.
湯頭清甜爽口，開滾就先喝好幾口，真的燙呀！
螺肉帶有嚼勁，魷魚Ｑ嫩，配上蒜香好過癮.
胡椒蒜頭雞鍋
獨特胡椒香氣飄散空氣，雞肉好大塊，肉質香嫩.
雞肉越煮越入味，還有蒜頭也煮得好軟，吃起來更香.
整鍋風味很有層次感.
蒜頭用料也好多，隨著整鍋煮滾蒜香濃郁也很溫和.
川味麻辣鍋
麻辣是店家自己調配湯頭，可調辣度，建議先選小辣.
不夠辣才能自己調整辣度，麻香濃郁卻不膩口.
很溫潤柔和的辣度，我不太吃辣都覺得可以接受哦！
裡頭有鴨血超大一塊，咬下去大噴汁，鴨血滑嫩彈溜！
鮮蔬菜盤／火鍋料盤
我最愛全部蔬菜的菜盤，沒有火鍋料！
這樣貼心服務也能選到自己愛的，不浪費食材.
蔬菜種類多樣化，不用擔心一天蔬菜吃得太少.
海鮮拼盤
海鮮拼盤有淡菜、鮮蝦、干貝、蛤仔、鱸魚、天使紅蝦.
好澎派吸睛的海鮮拼盤～
鮮蝦脆甜很新鮮，淡菜也飽滿滑嫩.
鱸魚好大塊哦，可以二人分食，魚肉細緻鮮甜.
干貝煮一下就能起鍋，干貝絲滑軟綿.
蛤仔也很肥碩有海味.
低脂牛
低脂牛的油脂含量少，吃起來較為緊實有口感.
渾厚的牛肉香氣，咀嚼間散發口中，挺有嚼感的.
小肥牛
油花豐富很美，肉質滑嫩有肉汁，帶有牛肉香氣.
國產梅花豬
豬肉好大片，看得出來肉質很優，很有飽口感.
放入湯頭煮熟，吃起來豬肉很香甜.
最後來杯杜老爺冰淇淋，各種口味都要吃到！
好喜歡這樣的平價小火鍋，一人一鍋，都能吃到自己喜愛的！
每鍋都是老闆自己調配傳統台灣風味火鍋，味道濃郁又好喝.
難怪用餐時間總是座無虛席，環境明亮也很舒服.
【小伍手路鍋】
時間：11：30～22：00
電話：（04）2226-0050
停車資訊：信義街停車場（無特約）／路邊停車
粉絲團：小伍手路鍋
ＩＧ：小伍手路鍋
地址：台中市東區大智路80-1號
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