日本沖繩以美麗的海灘、清澈的海水聞名，不少旅客到沖繩自由行的時候，一定會安排當地知名的沙灘，有些人甚至還會選擇來這裡拍婚紗照、舉辦婚禮。沖繩除了海灘之外，水上活動也是必玩行程之一，如果你喜歡浮潛、海底漫步、SUP、衝浪，那麼請不要錯過這篇沖繩水上活動全攻略囉！

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沖繩海灘推薦

如果你不想玩水上活動，只是想單純的漫步在沙灘上、曬曬日光浴或看海放空的話，小編幫大家沖繩海灘推薦，網羅沖繩從北到南的沙灘，每座沙灘都有自己的特色和必玩亮點，請看介紹！

古宇利海攤

古宇利海攤位在沖繩必去景點之一的古宇利島上，一下古宇利大橋即可抵達。這座島有「戀之島」的美名，除了可以看到心型岩之外，也是因為沙灘、海水和風景都很美麗的關係吧！

殘波海灘

殘波海灘位於沖繩本島最西邊，這裡同時也有沖繩最大的珊瑚礁群，海象穩定、水質非常乾淨，很適合從事浮潛或潛水活動。除了看海景、玩水上活動之外，也可以到附近的殘波岬燈塔，從高處俯瞰壯麗海景喔！

新原海灘

新原沙灘位於沖繩南部，這裡是知名的水上活動場域，周邊也有很多餐廳跟住宿選擇，包括知名的海景咖啡廳「浜邊の茶屋」。

瀨底海灘

瀨底海灘位於沖繩北部的瀨底島上，距離美麗海水族館不遠。這座島可能比較少被觀光客推薦，不過卻是當地人很喜歡的沙灘之一，也是許多沖繩學校畢業旅行會選擇的地點，水上活動設施也相當齊全。如果你不喜歡遇到太多觀光客，這裡可以讓你好好感受沖繩沙灘之美！

日落海灘

日落海灘位於沖繩熱門景點美國村旁，會叫「日落海灘」也是因為這裡是絕佳觀賞夕陽從海平面消失的地點。在一整天購物吃美食之旅後，傍晚來到這座沙灘觀賞夕陽是多麽愜意的事情！

安良波海灘

如果你覺得落日海灘人潮太多的話，也可以考慮到下方開車距離不到5分鐘的安良波海灘，這裡觀光客少、幾乎都是當地人，同樣也是很好的觀夕地點。除了看夕陽外，這裡也有很完善的公園設施，帶孩子來的爸爸媽媽也可以順便讓孩子在這裡玩耍喔！

沖繩水上活動必玩設施

沖繩就像一些海島城市一樣，在海灘總能看到不少水上活動設施，經典的浮潛、深潛、獨木舟、SUP、香蕉船等總是少不了。而在沖繩當地推薦必玩的設施有：

沖繩浮潛、沖繩潛水

沖繩因為海水清澈、海底世界豐富的關係，在當地最推薦的水上活動就是浮潛跟潛水。推薦浮潛的地點同樣是藍洞，是世界上少數以珊瑚自然生成的岬灣洞窟。如果想體驗沖繩海洋生態之美，推薦一定要試試看浮潛！

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海底漫步

覺得浮潛還不過癮，想體驗走在海底下的感覺嗎？那麼絕對不要錯過海底漫步，在潛水員教練帶領之下，戴上頭盔潛入海底，讓珊瑚礁、魚群圍繞在你周圍，是非常新奇有趣的體驗喔！

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獨木舟

圖片來源：Canva

沖繩的獨木舟活動分成兩種，一種是在海上搭乘獨木舟或透明獨木舟，另一種則是在河川間飽覽紅樹林生態。獨木舟因為難度比較低，而且通常會選在水面平穩的地方進行活動，所以非常適合親子、情侶同遊，安全性非常高，怕水的人也可以放心玩。

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SUP

圖片來源：Canva

比獨木舟稍微刺激一點的是這幾年非常流行的SUP，它是一種結合衝浪和划船的活動，操作簡單稍微學習一下馬上就能上手。很多人推薦到沖繩藍洞這裡從事SUP，海水蔚藍、搭配無敵夕陽景色，無論站著還是躺著都能玩得過癮。

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延伸閱讀：宮古島景點浮潛｜石垣島景點浮潛

沖繩水上活動其他推薦項目

除了沖繩海灘和各式水上活動項目外，沖繩還有很多可以玩的水上活動，這裡也分享給大家參考：

海中公園玻璃船

海中公園是沖繩特色景點之一，除了有深入海中5公尺的海中展望台外，你也可以選擇搭乘玻璃船出海，觀賞更多海中生態。

萬座海上樂園

萬座海上樂園是由沖繩萬座海濱洲際度假酒店管理的人工水上樂園，2018年才開幕不久，遊客不一定要入住飯店才能玩。這座水上樂園裡有各種設施，相信大人小孩都可以玩得很盡興。

賞鯨

每年12-4月是沖繩賞鯨的最佳季節，只要出海有95%以上的機會可以看到鯨魚，是一個非常適合親子同遊的另類水上活動喔！

沖繩水上活動常見問題

Q. 沖繩水上活動推薦哪些？

浮潛和潛水是沖繩最推薦的水上活動，除此之外獨木舟、SUP，或是搭乘玻璃船也是很多人會選擇的水上活動項目。

Q. 沖繩水上活動哪裡最好玩？

許多沖繩海灘都有提供水上活動設施，而藍洞則是最推薦浮潛、潛水和SUP等活動的地方。

沖繩距離台灣不遠，搭飛機一個小時左右就可以抵達，這裡有非常多天然美麗的海洋資源，是喜歡水上活動人的天堂，有機會一定要去朝聖一次！