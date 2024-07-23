桑心實驗室 emoLab

前一段時間到日月潭住宿就順便到 桑心實驗室 emoLab 喝咖啡，之前到桑心合作社吃豆花時這家店還未營業，去年底正式營業一開幕就是人氣排隊名店了，店家位置就在淘米路上，在桑心合作社旁邊，山上山下的對面，這幾家都是同一家集團的餐飲店。



桑心實驗室 emoLab

地址：545南投縣埔里鎮桃米路37-1號

桑心實驗室 emoLab環境介紹

桑心實驗室 emoLab的店門種植了一些多肉植物，鋪滿整個砂石營造出沙漠的風格。

一旁的月球造景更是拍照的打卡點。

桑心實驗室 emoLab室內用餐區

店內的裝潢是簡約露營風格用餐區，沒想到平日的下午時段人潮還真不少耶！

等到人潮散去才拍的空景，中間的花台區也是座位區，種滿了多肉植物讓整個用餐空間多點綠意。

角落處放置了許多露營用品。

寬敞的吧台區，用餐方式是在櫃檯先點餐買單喔！

吧台後方的座位區佈置風格我還蠻喜愛的。

桑心實驗室 emoLab 餐點介紹

桑心實驗室 emoLab的餐點MENU，有著咖啡、茶飲和簡單的輕食。

送上的開水還附有香菇餅，整個容器都是露營用的餐具。

熱拿鐵價格238元，有附贈蘋果脆片和自家的檸檬紅茶蛋捲，咖啡喝起來有著淡淡的薰衣草香氣，尾韻的咖啡香濃厚，搭配的餅乾也挺不錯的。

百香紅玉價格228元，是採用南投的紅玉紅茶加上百香果汁，搭配的是波羅蜜乾和花生蛋捲，百香果香氣帶出茶香，喉韻挺順。

總結

桑心實驗室 emoLab是埔里相當有人氣的一家咖啡店，整體的風格有著沙漠露營風，除了環境很好拍照外整體餐點也很不錯，桑心實驗室 emoLab的咖啡和茶飲都有附贈著小餅乾和果乾，這樣的搭配組合還挺不錯的耶！

GRACE幸福漫步的美食與旅遊觀感都是純屬個人意見及心情發表，

每人口味都不相同，請以資訊參考閱讀，謝謝~

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店家/景點資訊

店家名稱：桑心實驗室 emoLab

所在地址：臺灣南投縣埔里鎮桃米路37-1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-18:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





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