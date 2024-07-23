靠近高雄瑞豐夜市與漢神巨蛋，鄰近三民家商的蝸居咖啡，擁有美美的用餐空間，他們是一人廚房，所以需訂位較為保險，店內主打日系風格和古董老物件的獨特氛圍，以日式蛋包飯闖出名堂，吸引不少網友和饕客來此用餐。

蝸居咖啡的蛋包飯，有多種風味可供挑選，每一份都會由專人在桌邊協助切蛋、淋醬，這種蛋包飯的靈感參考自頗有名氣的京都kichi kichi洋食屋，招牌必吃東京老師傅日式咖哩的手工正統蛋包飯，喜歡濃郁口感的強烈推薦頂級黑松露牛肝菌蛋包飯，此外，他們家的富含焦糖香氣的手工布丁也是必點，接下來幫大家介紹吧！

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店內環境

蝸居咖啡的內部裝潢以日系風格為主，搭配各式古董老物件，營造出一種復古又溫馨的氛圍。這裡的每一個角落都充滿著懷舊的氣息，是個拍照打卡的好地方。不論是跟朋友聚餐還是獨自前來，都能在這裡找到一片寧靜。

東京老師傅日式咖哩蛋包飯－$300

這道蛋包飯是蝸居咖啡的招牌，濃郁的咖哩風味，特製的咖哩炒醬讓米飯充滿了香氣，再加上濃醇滑順的咖哩醬，帶來厚實的辛香風味。

一刀切下去，真的超療癒！

頂級黑松露牛肝菌蛋包飯－$360

松露控必點的頂級黑松露牛肝菌蛋包飯，用黑松露醬油炒飯搭配牛肝菌醬汁，每一口都瀰漫著濃郁的松露香氣。

淋上醬汁後，更顯其獨特的風味，讓人欲罷不能。

金莎鹹蛋雞肉義大利麵－$270

這道義大利麵融合了金莎鹹蛋與雞肉的絕妙搭配，鹹蛋的濃郁與雞肉的嫩滑完美結合，每一口都讓人回味無窮。

手工現做布丁－$70

蝸居咖啡的手工布丁真的是讓我很驚艷！滑嫩帶點軟Q感的布丁，加上濃郁的焦糖甜香和微微的苦感，讓這道甜點更加美味，感覺這裡是被咖喱飯耽誤的布丁甜點店。

套餐加價－$49

只需加價49元，就可以享用套餐，內含主廚濃湯和冰紅茶，也可以補差價喝其他飲料喔！

總結

蝸居咖啡以其獨特的日系風格和復古氛圍，再加上精緻美味的蛋包飯和各式創意料理，成為了高雄美濃區的熱門用餐地點。無論是喜歡日式風味還是復古情懷的你，都能在這裡找到心頭好。趁著週末，來蝸居咖啡享受一頓美味又愜意的餐點吧！