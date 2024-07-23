火車不只是交通工具，同時也是吃便當的最佳適合場所

尤其是一邊吃便當一邊還可以欣賞窗外風景

逐漸成為人們搭火車必備的食糧首選~

台鐵便當你一定吃過，但EMU3000 騰雲座艙特製版便當

只有搭乘EMU3000 騰雲座艙才可以吃的到喔!!

古早味菜飯排骨便當，排骨厚實滷香帶勁，素食三杯素小卷便當也相當令人驚艷~

讓你不是常吃素食的朋友，也可以愛上這一味喔!!

你一定吃過鐵路便當~

就算沒有搭乘台鐵，也會買上一份來吃~

就算搭乘高鐵，可能也會買台鐵便當XD~

但知道台鐵鐵路便當是由不同地方分別製作

所以大家的口味也都有屬於自己的獨家風味~

然而EMU3000 新自強號 騰雲座艙也有獨家特製版便當

只有搭乘騰雲座艙才可以吃到喔~

今天來搭乘新自強號 騰雲座艙 來享用特製版便當

這邊要特別留意，騰雲座艙限定台鐵便當須於乘車日前一天17:00前預訂

所以購票時要特別注意，台鐵APP也可以在買票時選擇你的騰雲座艙餐點!!

本次便當由七堵鐵路餐廳製作

分別為古早味菜飯排骨便當及素食三杯素小卷便當

首先要來大大讚賞素食款的素食三杯素小卷便當(植物五辛素)

讓不常吃素食的我，都愛上這一味~

如此一來~讓我天天吃這款我可能都OK喔!!!

三杯醬汁特調素花枝圈及薑片真的相當下飯

尤其搭上爽脆的桂竹筍及酸菜，讓整體味蕾更加豐富~

多樣化的蔬菜搭配，鮮脆爽口不油膩

滿意的表情都寫在臉上了!!!

鹹香可口，口口都下飯，這素食便當可能是目前我吃過最好吃的~

第一名素食便當可說非它莫屬拉!!!

再來就是經典中的排骨便當_古早味菜飯排骨便當

滷香多汁的排骨便當，搭上由白米、蝦米及油蔥酥製成的古早味菜飯

配菜有滷豆包、一顆滷蛋、可口酸菜及爽口蔬菜

其中排骨肉嫩滷汁飽滿，豆包也吸收滿滿的滷汁

倆倆都是相當下飯的首選，當然配菜酸菜也不遑多讓

酸鹹下飯，讓你吃的每一口都相當滿足~

騰雲座艙主餐搭配還可以選擇一個飲品

今天選了經典必喝爽口開胃的AQUAGEN騰雲座艙限定氣泡水

及之前每次去好吃多都必喝的TREE TOP樹頂100%純蘋果汁

兩款都是去油解膩好幫手，搭配鐵路便當可說是最佳選擇!!!

一邊吃便當之餘，也別忘記欣賞窗外風景

不論是海洋美景還是田園風光，或是挑望遠方的峽谷風貌~

美景搭美食，讓這餐吃的更佳美味又滿足喔!!!!

七堵鐵路餐廳

基隆市七堵區東新街2號

一般便當販售時間:(售完即提早打烊)

10:00–13:00

16:00–18:00

騰雲座艙限定版便當，需在乘坐騰雲座艙並於指定時段才有喔!~

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