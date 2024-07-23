一碗牛肉麵 青島店 |台中北區牛肉麵推薦，必點超人氣紅燒牛肉湯，還有黑松露溫泉蛋乾拌麵，天天用餐時間都客滿超誇張！

最後更新時間 2024-07-23

台中南屯超人氣牛肉麵「一碗牛肉麵」到台中北區青海路上開分店了！一碗牛肉麵 青島店 用餐人潮真的熱絡不絕，用餐時間幾乎都客滿，想吃記得早點來搶位哦！一碗牛肉麵 青島店主打四種牛肉麵湯頭，番茄、紅燒、蒜味、川味麻辣，還有台中限定的溫玉松露牛肉拌麵，以及多道特製小菜、滷味，每款口味都讓人愛不釋口。

一碗牛肉麵 青島店 店家位置｜停車資訊

一碗牛肉麵 青島店是近期新開幕的分店，店面位置在青島路四段和河北路二段交叉口上，文青的店面風格在這想當醒目。來台中北區的一碗牛肉麵 青島店吃牛肉麵，停車完全不用煩惱，走路1分鐘就有北屯收費停車場，炎炎夏天吃飯不用滿身大汗。

台中一碗牛肉麵南屯店早在開幕時我就去吃過了，但南屯店離我家有一段距離，有時懷念這個味道時就會叫外送，現在來到離我家很近的台中北區這一帶，讓我終於可以不用思思念念，就可以直接到店內用餐了！

台中一碗牛肉麵青島店 裝潢風格我超喜歡，走簡單又有質感的風格，經過都會讓人回頭一望。

內用空間還蠻寬敞舒適的，裝潢以木質調為主，給人溫暖清新的感覺。但座位數量不多，有各三張兩人、四人桌和吧檯座位。

店面還有外帶窗口，窗口旁還有小菜冷藏櫃，來這本想只點牛肉麵，看到裡面一盤盤小菜，讓我也忍不住點了兩盤。

餐具和醬料都是採自助式，醬料的部分有提供特製辣椒和牛肉麵必加的酸菜，這裡免費夾不怕你們吃，但記得不要浪費食物哦～

我大概11點開門時間就到了，沒想到過沒半小時店內就客滿了，而且外帶的還一直進來，人潮真的很誇張，建議要內用早點來哦～

一碗牛肉麵 青島店｜菜單

一碗牛肉麵 青島店｜牛肉麵推薦必點

這次我點了一碗牛肉麵的招牌品項，有慢燉三享紅燒牛肉麵、溫玉松露牛肉拌麵，還有煙燻滷味拼盤、黃金泡菜、蜜糖漬小黃瓜，光是這幾道就讓我們一家三口吃的超飽！

黃金泡菜｜蜜糖漬小黃瓜

小菜價格都是40元，點的黃金泡菜和蜜糖漬小黃瓜，都是清脆爽口風味，非常適合在夏天當開胃小菜，而且搭配牛肉麵一起吃也很搭。

慢燉三享紅燒牛肉麵

一碗牛肉麵的牛肉麵擺盤真的好誘人，之前吃過半筋半肉，這次就來吃全新品項的慢燉三享紅燒牛肉麵，裡面有牛筋、牛肚和牛腱心，每一個品項給的份量都超實在，幾乎看不到底下的麵條了！

牛肚處理得很乾淨，也滷的很夠味，咬下去相當Q彈爽口，就連給一歲的女兒吃也不會很難咬斷。

肉塊選用牛腱心的部位，而且是用原塊牛肉滷製的，味道鹹香入味，咬下去可以感受到牛肉被燉煮到非常軟嫩，但最加分的是中間的QQ的筋，把牛肉變的口感更好！

牛筋更是不用說，燉煮到入口即化，根本就是在吃膠原蛋白一樣，不像在吃筋ＸＤ

一碗牛肉麵的湯頭可是精華，湯底的香氣很濃厚迷人，味道清爽雙口不會太過死鹹，女兒喝了後還會一直討，而且喝完還能免費續湯，這簡直太佛心了！

麵條可以選擇粗或細麵條，艾薇本身偏愛細麵條，但麵條口感很好，沒有被熱湯給泡爛，每條都吸飽湯汁，讓人吃了超滿足。

溫玉松露牛肉拌麵

溫玉松露牛肉拌麵是台中限定的口味，這碗一上桌香氣撲鼻，中間的松露醬給的超豪邁，搭配溫泉蛋和滿滿的牛腱肉，在夏天來上這碗一點也不熱。





這碗牛腱肉真的超澎湃，每一塊都切得相當厚實，而且本身就滷製的很夠味了，佐上獨特香氣的松露醬，那香氣直接100分拉～

愛吃溫玉的你們，真的必點這道，溫玉搭配黑松露醬真的是太迷人了！

拌好的麵條真的很滑順，有著誘人的的蛋香、松露香，入口濃郁美味無人可擋，吃起來清爽無負擔。

煙燻滷味拼盤

我超愛一碗牛肉麵的煙燻滷味系列，這道拼盤裡面有豬耳朵、鴨珍、脆腸和豆乾，每一款給的份量都很多。

煙燻豬耳朵是我最愛的一個，非常入味很好吃，吃起來口感超讚，脆腸和鴨珍的部分，一個濃郁帶脆口，一個Q彈又爽口，每一都很涮嘴，嚕呷嚕過癮！

一碗牛肉麵 台中青島店｜評價

台中一碗牛肉麵又讓我再次愛上了，他們的牛肉麵份量Cp值很高，湯頭更是讓我喝了念念不忘又清爽無負擔，再加上燉煮到軟嫩的牛腱肉，以及香氣濃郁的溫玉黑松露拌麵，都是我們吃過會想再吃的台中牛肉麵。住在北區、北屯的你們，覺得跑南屯吃一碗牛肉麵太遠嗎？現在開幕的台中一碗牛肉麵 青島店，讓你們不用拉車就能享受到好吃的牛肉麵了哦～

一碗牛肉麵 台中青島店｜店家資訊

地址：台中市北區永興街375號

電話：04-2236 0266

時間：11:00-14:00、17:00-20:00

一碗牛肉麵粉絲團

一碗牛肉麵台中南屯店

地址：臺中市南屯區永春東路363號

電話：04-24730299

時間：11:00-14:00、17:00-20:00