來到沖繩想要大口吃肉除了燒肉外牛排也是不錯的選擇，這間位在那霸市的「溶岩牛排(Yappari Steak)」主打用「富士山熔岩石板」來煎出厚切牛排，外層煎至稍微熟透後就能放在石板上端上桌，切開來裡面還是呈現粉嫩的肉色，可以依照自己的口味在石板上煎到適當熟度。另外內用還有沙拉、白飯跟濃湯吃到飽，加上主食的牛排價格在1000日圓初而已，可以吃得飽又吃得開心是一間CP值滿高的厚切牛排店，地點在那霸市區也非常方便。

餐廳資訊

Yappari Steak 名稱 : 溶岩厚切牛排(久茂地店)

英文 : Yappari Steak Kumoji

日文 : 沖縄食堂 やっぱりステーキ(久茂地店)

電話 : (+81)98-862-5529

地址 : 沖繩縣那霸市久米市2丁目5番10號

營業時間 : 週一~週六 11:00-21:00

公休時間 : 週日公休

官方網站 : 溶岩焼きステーキ やっぱりステーキ STEAK HOUSE

粉絲專頁 : やっぱりステーキ(やっぱりグループ)

Youtube : やっぱりチャンネル(@YappariSteak)

X(Twitter) : やっぱりステーキ(@yapparisteak)

Instagram : やっぱりステーキ(@yappari_steak)

從單軌列車「 縣廳前站 」步行約5分鐘即可抵達，店面的外觀是呈現橘色的非常醒目

餐廳環境

餐廳的座位不算多但走預留足夠的走道空間，桌椅還有地板都是採用木頭材質滿有質感的

中間有一台類似吧台區的座位，如果是單人用餐滿適合坐在這裡的，前面有一片隔板擋住可以安靜用餐

多人用餐可以坐在右邊的長桌，如果客滿中間還會用隔板遮住

牆上還有介紹吃牛排的好處，不過有幾點敘述還滿有趣的，看到最右下角就明白老闆是十分幽默的人

每桌都有各式各樣的醬料罐可以使用，同一種醬料還有不同品牌可以使用，盡可能滿足每位顧客的口味

自助吧區有沙拉跟義大利麵可以取用，旁邊也有專門的醬料可以加進去增添味道

湯的部分不是常見的玉米濃湯而是選用蛋花羹湯，不過裡面加的蛋花份量還滿多的

飯類的部分原本以為只有白飯可以吃，沒想到還有紫米飯可以選，來到這裡可以同時吃牛排、義大利麵還有飯，絕對可以讓每一位顧客吃到飽

最裡面有冷水可以裝，雖然沒有其他免費飲品但喝水對身體來說也是滿不錯的XD

菜單

餐點的種類非常多樣，也有區分不同的重量可以依照食量做選擇

如果店內有座位就可以直接先在門口的自助點餐機點餐

每一個餐點都有實體的圖片可以參考，光看照片就讓人口水直流啊~

除了主餐之外還有小菜可以搭配，「燉牛筋」是我第一次在牛排店看到的小菜

選擇想要的牛排口味後接著是挑選重量，可以依照自己的食量來做選擇

餐點介紹

飲料的部分點了「烏龍茶」和「可爾必思」，兩款都是滿適合解油膩的飲品

餐點來之前先想用一下自助吧，以往義大利麵都是直接放在牛排裡面，自助吧的冷盤義大利麵也是我第一次吃到，搭配生菜跟醬料一起吃別有一番風味

紫米飯香氣十足，搭配牛排或是肉汁一起吃會更有味道

湯品是「蛋花羹湯」，雖然是羹湯但本身沒有過多的調味，味道還算是清爽的

第一道是「YAPPARI漢堡肉」，一共會有兩份漢堡排份量十分飽滿

一刀切下去後肉汁不斷流出，肉質的熟度本身也比較熟一點，吃起來肉香味非常濃郁跟想像中的味道滿相似的

第二道是「YAPPARI牛排(180克)」，上面會放一張廚房紙巾再用牙籤固定住，可以避免油在熾熱的石板上噴濺出來

打開後肉的熟度大約是三分熟左右，在石板上持續加熱最多可以到5至7分熟

切開後裡面的肉還是呈現粉嫩的色澤，以選用的肉品來說是可以直接享用的，如果怕太生可以前後兩面都放在石板上煎一下讓熟度至少達到5分熟以上

全部切開後可以看到牛排的厚度非常厚實而且肉汁也很多一直不斷的流出來，一口咬下其實不會感覺到太生或是有肉腥味，反而牛排本身的肉香味濃郁，在不斷的咀嚼下肉的甜味也會慢慢出來

流出來的肉汁可以拿飯來沾著吃，在嘴中咀嚼的過程肉香味會不斷散發出來

結語

這間是無意間在地圖上看到的餐廳，時間比較接近打烊時段人也比較少，滿幸運可以品嚐到「溶岩牛排」，吃起來的口感跟味道也和一般的牛排不太一樣，光端上來看到牛排的厚度就已經讓人垂涎三尺，實際吃一口後真的會感覺到滿滿的幸福，鮮嫩的口感以及唇齒留香的肉汁就是牛排最大的魅力，如果不敢吃太生的人也可以選擇漢堡排，裡面的肉汁完全不會輸牛排類，紮實感吃起來肉香味濃郁也是十分讓人上癮，加上吃到飽的自助吧能讓每位客人都吃得非常滿足。