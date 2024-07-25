中秋禮盒 - 皇樓奶皇旺萊酥

今天要搶在中秋之前開箱來自皇樓的奶皇旺萊酥和艷凰霓裳月餅禮盒！

皇樓最知名的就是漢式糕點，因此從禮盒外包裝就能看出其融合創新與傳統的中國風元素，而主角月餅想必更加精彩！讓我們趕快來開箱月餅的秘密吧！

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▼ 打開禮盒後，每個月餅都是獨立包裝，不易受潮好保存，也很方便攜帶及分送給朋友們。

▼ 奶皇旺萊酥禮盒月餅有兩種口味，分別是奶黃流沙月餅 * 5 以及奶黃土鳳梨月餅 * 4，以圓形方形代表著團團圓圓與大利四方的吉祥寓意，非常討喜！

黃金小月-奶黃流沙

月餅餅皮是屬於糕皮，吃起來厚實綿密，不會像酥皮那種容易掉屑，內層是綿密的豆沙餡，而中心包覆著充滿奶香以及蛋黃鹹香的流心，一刀切下流心緩緩流出，看著令人食指大動！

黃金小月-奶黃土鳳梨

另一款是經典的土鳳梨口味月餅，土鳳梨本身的酸甜滋味結合奶黃的鹹香，是大人小孩都喜歡的酸鹹甜！吃起來完全不會有甜膩感，不愧是榮獲台灣金牌伴手禮冠軍的糕點之一！

中秋禮盒 - 皇樓艷凰霓裳

另一款月餅禮盒艷凰霓裳有著超澎湃雙層禮盒設計，打開瞬間就很像拆禮物一樣，每一層都有著不同的驚喜！

蘭舟酥-花生芝麻

做成像舟狀的酥餅，口感爽脆而且充滿花生、芝麻香氣，口齒留香久久不散，不愧是獲得過食品界米其林iTQi的人氣餅乾！

桃酥-提子

與常見的小桃酥相比，口感差不多但多了葡萄乾的酸甜，創意的做法讓整體更佳百吃不膩！也有榮獲食品界米其林iTQi的而且還是2023年的3星獎章喔！

Mini icebox-桂圓酥

做成小小一口酥的樣子方便享用～ 入口是桂圓獨特的清香，是少數吃起來非常清爽不覺負擔的甜點，讓愛吃桂圓的我愛不釋手！

牛軋糖

總共有四種口味，分別是花生、咖啡杏仁、可可杏仁以及綠茶杏仁，每一款都有滿滿杏仁(花生款則是包著花生)，吃起來不黏牙，絕對是長輩最愛的一品～

以上是我覺得還不錯的幾款介紹給大家！年節將至，還再考慮月餅要送什麼的朋友一定不能錯過皇樓的超人氣奶黃流沙月餅以及最澎湃的艷凰霓裳月餅禮盒喔！

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