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台北松山-[Haritts Taipei] 南京復興站10分鐘近微風南京，每日手工現做出爐限量供應，多口味甜鹹包餡甜甜圈柔軟不膩，不斷回訪的最愛日式甜甜圈名店

2024-07-25 19:28:00 Elisa 人氣：88
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窩客好文

Elisa

發表篇數：399篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Haritts (台北店)
phone02-8771-0645
place台北市松山區復興北路81巷33號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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Haritts在這麼多年一直都是我最愛的甜甜圈店

店面位在南京復興站5號出口附近的公寓住宅區

茂密綠意中有著可愛的甜甜圈Logo跟手繪文字的店名

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門口的招牌跟立體甜甜圈跟飲料裝飾都超可愛

搭配老宅外觀很有童話小屋的夢幻感

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鐵窗格巧妙融入甜甜圈的原型設計又很有復古台味

一眼就可以看到室內溫暖的柔黃空間

如果人多的時候常常隊伍還會排到門口外

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戶外座位區帶有露營風格

若天氣好吹著涼風在庭園座位享受綠意跟陽光很舒適放鬆

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櫃檯旁的牆面有整面牆手繪各種口味的甜甜圈很繪本風格

木櫃上有許多很有質感北歐風格的餐具提供販售

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後方可以看到開放式的廚房忙碌於甜甜圈的製作出爐

還有個大看板列出主要的飲品菜單

因為甜甜圈太熱門店家為了讓更多人可以吃到

規定每人每天只能買3到5個

要買更多可能就需要重新開始排隊

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店裡很多角落都有可愛的小物擺設

作為一家甜點咖啡廳有豐富的藏書似乎成了一種必備

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窗邊的座位有時候會剛好跟門外的客人眼神交會

不過我自己還是很喜歡這個可以欣賞維護很棒的庭園的區域

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長桌可以容納6個人左右聚會

有時候也會作為併桌多組客人使用

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飲品菜單單獨一張放在點餐櫃檯

提供咖啡、茶跟一些奶類飲品價格不會太貴

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鹹蛋黃 53元

Haritts的甜甜圈很多都是包餡口味

每天出爐的口味不同而且很多都會迅速賣完

這天剛好幸運碰上我很愛的鹹蛋黃一定不能錯過

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蓬鬆的麵團非常有Q彈嚼勁

鹹蛋黃存在感很強幾乎每一口都可以吃到鹹甜綿密的流沙
 

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巧克力 58元

除了一整顆圓球形狀之外也有大家熟悉的圓圈造型

經典的巧克力口味從麵團到外層灑粉都是濃郁的可可

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原本以為圓圈都是單純麵團沒想到巧克力口味還有內餡

有點像是吃貝果的感覺隱藏了64%塊狀巧克力

柔軟濕潤的麵團跟有點硬度的板巧克力口感層次搭配很棒

而且甜度控制得當不會過於甜膩

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覆盆莓白巧克力 48元

每顆甜甜圈的大小差不多都是我的拳頭大

當早餐或是下午點心很適合

覆盆莓白巧克力口味的麵團也是採用可可麵團

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內餡濃郁濕潤可以同時吃到覆盆莓的酸甜跟白巧克力的甜蜜

口味層次很豐富不單調是我自己特別喜歡的其中一款

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抹茶 53元

抹茶口味跟巧克力相同除了麵糰是抹茶口味之外

外表也灑上抹茶粉茶味濃厚

因為茶粉的關係會稍微感到有點茶味的微苦

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小紅莓 48元

原味的麵糰自帶滿滿小麥香氣

蓬鬆柔軟的麵糰一次吃多個也完全不會油膩

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吃到的小紅莓果乾口感

甜中帶酸非常清爽

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冰桂花烏龍拿鐵 120元

奶茶裡真的有桂花瓣非常清新香氣

茶味蠻濃郁不會太甜膩

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紅玉紅茶 (H) 80元

紅玉紅茶喝起來自然回甘不澀

茶湯的紅寶石色澤非常清透漂亮

無糖茶作為甜甜圈的夥伴非常合適

只是熱飲也是單杯沒有提供整壺茶這點比較可惜一點

 

Haritts的甜甜圈真的百吃不膩

除了內用之外每次都不忘多帶幾個當隔天早餐享用

如果怕現場有售完的風險也可以事先預訂很方便

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/24

花費: TWD173(桂花烏龍拿鐵+鹹蛋黃甜甜圈各1)

Haritts Taipei

FB粉絲團/IG

12:00-18:00 (週日至17:00)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes(1小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡、Apple Pay)

可否訂位: 否

地址: 〒105 台北市松山區復興北路81巷33號

電話: 02-8771-0645


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