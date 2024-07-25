Haritts在這麼多年一直都是我最愛的甜甜圈店

店面位在南京復興站5號出口附近的公寓住宅區

茂密綠意中有著可愛的甜甜圈Logo跟手繪文字的店名

門口的招牌跟立體甜甜圈跟飲料裝飾都超可愛

搭配老宅外觀很有童話小屋的夢幻感

鐵窗格巧妙融入甜甜圈的原型設計又很有復古台味

一眼就可以看到室內溫暖的柔黃空間

如果人多的時候常常隊伍還會排到門口外

戶外座位區帶有露營風格

若天氣好吹著涼風在庭園座位享受綠意跟陽光很舒適放鬆

櫃檯旁的牆面有整面牆手繪各種口味的甜甜圈很繪本風格

木櫃上有許多很有質感北歐風格的餐具提供販售

後方可以看到開放式的廚房忙碌於甜甜圈的製作出爐

還有個大看板列出主要的飲品菜單

因為甜甜圈太熱門店家為了讓更多人可以吃到

規定每人每天只能買3到5個

要買更多可能就需要重新開始排隊

店裡很多角落都有可愛的小物擺設

作為一家甜點咖啡廳有豐富的藏書似乎成了一種必備

窗邊的座位有時候會剛好跟門外的客人眼神交會

不過我自己還是很喜歡這個可以欣賞維護很棒的庭園的區域

長桌可以容納6個人左右聚會

有時候也會作為併桌多組客人使用

飲品菜單單獨一張放在點餐櫃檯

提供咖啡、茶跟一些奶類飲品價格不會太貴

鹹蛋黃 53元

Haritts的甜甜圈很多都是包餡口味

每天出爐的口味不同而且很多都會迅速賣完

這天剛好幸運碰上我很愛的鹹蛋黃一定不能錯過

蓬鬆的麵團非常有Q彈嚼勁

鹹蛋黃存在感很強幾乎每一口都可以吃到鹹甜綿密的流沙



巧克力 58元

除了一整顆圓球形狀之外也有大家熟悉的圓圈造型

經典的巧克力口味從麵團到外層灑粉都是濃郁的可可

原本以為圓圈都是單純麵團沒想到巧克力口味還有內餡

有點像是吃貝果的感覺隱藏了64%塊狀巧克力

柔軟濕潤的麵團跟有點硬度的板巧克力口感層次搭配很棒

而且甜度控制得當不會過於甜膩

覆盆莓白巧克力 48元

每顆甜甜圈的大小差不多都是我的拳頭大

當早餐或是下午點心很適合

覆盆莓白巧克力口味的麵團也是採用可可麵團

內餡濃郁濕潤可以同時吃到覆盆莓的酸甜跟白巧克力的甜蜜

口味層次很豐富不單調是我自己特別喜歡的其中一款

抹茶 53元

抹茶口味跟巧克力相同除了麵糰是抹茶口味之外

外表也灑上抹茶粉茶味濃厚

因為茶粉的關係會稍微感到有點茶味的微苦

小紅莓 48元

原味的麵糰自帶滿滿小麥香氣

蓬鬆柔軟的麵糰一次吃多個也完全不會油膩

吃到的小紅莓果乾口感

甜中帶酸非常清爽

冰桂花烏龍拿鐵 120元

奶茶裡真的有桂花瓣非常清新香氣

茶味蠻濃郁不會太甜膩

紅玉紅茶 (H) 80元

紅玉紅茶喝起來自然回甘不澀

茶湯的紅寶石色澤非常清透漂亮

無糖茶作為甜甜圈的夥伴非常合適

只是熱飲也是單杯沒有提供整壺茶這點比較可惜一點

Haritts的甜甜圈真的百吃不膩

除了內用之外每次都不忘多帶幾個當隔天早餐享用

如果怕現場有售完的風險也可以事先預訂很方便

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/24

花費: TWD173(桂花烏龍拿鐵+鹹蛋黃甜甜圈各1)

Haritts Taipei

FB粉絲團/IG

12:00-18:00 (週日至17:00)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes(1小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡、Apple Pay)

可否訂位: 否

地址: 〒105 台北市松山區復興北路81巷33號

電話: 02-8771-0645



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