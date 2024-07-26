小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort是2023年底才新開幕的豪華露營車營區，到現在也才半年非常的新穎

而因為上個月6/20引進了三台新的露營車並開放寵物友善，想當然我們家當然不會錯過，立即在開放當天就預約前往！

介紹完小巷清風的環境跟硬體設備後，當然就是露營時最期待的餐點啦～

一般來到小巷清風 Le.Alley的話會享有一泊三食：下午茶、晚餐、早餐

不過我們使用的是寵物方案，所以就只有一泊二食：晚餐跟隔日早餐，下午茶的部分需另外加購

(另外有特別詢問，如果喜歡自己料理晚餐的話也可以從agoda訂購，這樣會有一泊一食的方案)

小巷清風 Le.Alley下午茶供應時間是下午3:00-4:00，會在主餐廳提供

餐廳是一間白色的玻璃屋，為在落日平台旁邊，另一側則是果園跟大草皮

除了把清透的光線引到室內，還可以隨時觀賞外面變化萬千的景色 (尤其是夕陽西下時真的是超漂亮的)

唯一可惜的是，我們去時冷氣還未安裝好，所以裡面偏悶熱（但每個座位旁都有放置電風扇）

除了主要的下午茶套餐之外，現場還可以單點咖啡跟精緻糕點（還有酒精飲品）

而且主餐廳還有無限供應的冰無糖麥茶跟檸檬水可以自行取用

寵物進餐廳以不落地為主

下午茶按人數提供飲料＋一份糕點拼盤（內容物依現場為主）

意外的是餐點看起來普通，但還蠻好吃的

我們這天的是鹹派（中間）馬卡龍、起司蛋糕、百香果蛋糕、費南雪、瑪德蓮、可麗露

另外又送來一盤蜂蜜蛋糕跟鳳梨酥

我個人很喜歡百香果蛋糕，而陳先生說鹹派非常的好吃！

吃完下午茶到草坪跑跑、回房間休息後，接下來就是露營時最讓人期待的晚餐啦～

晚餐時段從5:00開始，這時候去餐廳剛好碰到夕陽懸掛在鯉魚潭水庫旁



暖黃色的光影照到餐廳內，非常的漂亮

小巷清風 Le.Alley跟多數懶人露營一樣提供烤肉，但最特別的是他們是在餐廳內用餐

雖然少了點月光下吃飯那種野炊的氛圍，但是內空間可以減少蚊蟲的侵擾、還有炎熱天氣的考驗(等之後裝上冷氣肯定舒服到不行)

因為住宿的客人不多，工作人員也把每組客人間隔安排著

讓大家都有足夠的空間，歡笑、交談也不會影響到彼此

小巷清風 Le.Alley晚餐是火烤兩吃，包含蔬菜肉品海鮮應有盡有

另外還有兩款跟燒肉超搭的小菜：泡菜、油蔥（但這兩個續加需＋$50）

白飯是吃到飽的，如果吃完的話也都可以再跟工作人員拿

肉品的部分提供兩種牛、兩種豬跟雞腿肉，吃得出來都很新鮮，口感也很不錯

餐後可以到冰櫃自選甜點（因為要拍照所以我是先跟店家拿的）

我們選的是抹茶跟西洋梨，吃起來不輸專業咖啡店的蛋糕，而且跟免費提供的無糖麥茶很搭

牛肉的部分是美國翼板牛跟美國牛小排，兩款我們都很喜歡

豬肉有西班牙伊比利梅花豬、義式麻油松阪豬還有義式香料雞腿肉

還有可以火烤兩吃的蔬菜盤跟精選海鮮

海鮮的部分陳先生都很喜歡，而且說非常好吃！

除了兩個小菜之外，烤肉的部分餐廳沒有提供額外的醬料，但我有自備壽喜醬跟蜜汁烤肉醬

(也非常推薦即使是去懶人、豪華露營的人也都帶著自己愛的醬料，滿足感真的是會加倍！)

湯的部分是蔬菜雞肉湯，口感很清甜，可以單喝也可以拿來煮火鍋

我們後來還打包回露營車等晚上煮宵夜（笑）

（額外提醒一下，園區販售的泡麵目前只有來一客，如果想吃別款泡麵的話建議直接自備喔～）

如上篇說的，帶毛孩來到這裡也不用擔心，會提供現煮鮮食喔（而且份量還不少噎～）

吃晚餐的時候，就可以看到工作人員把外面的火盆生起火來

因為整間餐廳就是玻璃屋設計，所以熠熠的火光就這樣伴隨我們用餐

用完餐後餐廳人員還特地送我們兩串棉花糖

和陳先生、毛孩看著星空、聽著蟲鳴、伴著徐徐微風在營火旁烤棉花糖

當下的氛圍真的悠閒、愜意到不行，幸福感真的是油然而生

夜晚透著光的餐廳依然覺得好美

可能是備料的緣故，Check in的時候櫃檯就會先登記好隔日要吃的早餐跟飲料

早餐時間是8:00-10:00

我們選的是牛肉起司漢堡跟小巷早午餐拼盤，飲料也是比較基本的品項：冰紅茶跟果汁

餐點的份量非常豐富也非常均衡，我跟陳先生都是吃完直接飽到晚上

因為如上面所說的，目前餐廳還沒裝上冷氣（正在安排了，要去的人可以問一下）

所以早上我們選擇坐在室外座位用餐

吃完飯特地帶著醬醬的露營玩具在營火旁拍照

說完餐點後，就要來講講小巷清風 Le.Alley園區內提供的活動了

小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort有很多特別的活動

活動都非常有趣，不管是成人還是小孩都可以玩得很開心～

首先是畫風箏

下午茶時段同時也是畫風箏的時間，工作人員會直接把畫風箏的材料直接帶到餐廳邊上

整個過程非常簡單：用鉛筆在風箏上勾勒出自己想要的圖案，最後塗上顏色即可

小巷清風也會提供一些露營元素、動度元素等的模板，可以墊在風箏下面直接用描的

連沒有美術細胞的陳先生都輕鬆完成

陳先生畫了我們住的露營車跟托托醬醬 （不得不說還真的蠻像的）

等畫完之後工作人員會再給你街上風箏的線圈，這樣整個風箏就完成了！

第二個是採水果

採水果絕對是來到小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort不能錯過的活動之一



記得我上一篇說的：小巷清風裡面栽種著許多蔬菜水果

不只看得到茂密的果園，也可以在露營車旁的棚架上看到葡萄、絲瓜等等

所以小巷清風也會安排入住的旅客一起採摘水果，可以現場食用也可以帶回家

我們是check out時才採的，所以就是直接帶走

基本上採摘時間都可以自己安排，要採的時候直接跟工作人員說就好

水果的部份會依照季節做變動，像我們是採番茄（如果在冬天就有機會採草莓喔～）

番茄果園位在Lobby的右側，雖然距離不遠但工作人員會開高爾夫球車帶我們去

剛開始我以為“只是露營區的體驗活動，應該就小小區的採開心而已吧”



結果看到番茄園直接傻眼，也太大了吧！完全就是可以營業用的果園大小，沒有在跟你開玩笑

而且番茄每一科都又紅又飽滿，看起來都非常漂亮

還可以看到專業的果農在採摘番茄

接下來拿了小菜籃跟剪刀就可以做採栽了

基本上成熟的番茄只要指頭輕輕出力，就會掉下來了

不過工作人員擔心我做指甲，還是給我了小剪刀

因為接近中午天氣實在太熱，所以只有醬醬跟我們來採番茄

現場還吃了好多新鮮的番茄（要現場吃的話記得要洗過喔～）

最後還帶了滿滿兩大盒番茄回家！

最後就要分享小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort主打的體驗活動

也是我們最期待的：西班牙親子電動腳踏車 TRIXIE

(事實上我最開始發現小巷清風也是因為到他們分享了這個電動腳踏車

當時就覺得這個腳踏車好可愛，給人的感覺好愜意)

入住的時候就會領去到一張電動腳踏車的30mins體驗卷，要使用時直接拿到餐廳給工作人員，再到旁邊取車即可

西班牙親子電動腳踏車 TRIXIE有著時尚、復古的外觀

前面的車廂兩側都有座位，可以載大約三名兒童，或一成人一兒童

像我們帶毛孩來的話當然就是直接把托醬放在裡面的坐墊上

剛開始我以為他是一般的腳踏車，騎上去後才發現有電動的功能

讓整個騎行變得很方便，像是陳先生直接載我＋2狗也是輕輕鬆鬆

(不過迴轉半徑比較大的關係，所以剛開始上去時記得不要衝太快喔～)

特別要說一下，多數營區即使有活動安排都會在入住這天（通常就是check in後用餐前啦）

但事實上這樣就會讓入住後的行程變得很滿，幾乎是放好行李就要開始了

雖然顯得活動豐富，但事實上入住後都是大家最好拍照的時機：光線舒適、房間整齊、人也元氣滿滿

畢竟光的角度不同拍出來感覺也不同，所以每次參加完活動看到夕陽西下才有時間到處拍照我都覺得好可惜

（如果剛好比較晚入住的話更是連行程都參加不到呢～）

而小巷清風除了畫風箏之外全部都可以等到隔日早上甚至check out後再進行

既不會壓縮入住之後的時間，讓遊客更能好好享受在園區的每一分每一秒

也讓隔日起床不會有吃完早餐就要離開的感覺，反而兩天都有豐富的行程

我個人真的覺得小巷清風這樣的安排真的非常貼心！！！

然而小巷清風的介紹文就到這裡結束啦！

是說小巷清風的美，帶給人的那種舒適、愜意、幸福感，真的不是三言兩語或幾張照片可以表示出來的

那種結合豪華露營，但又彷彿回歸鄉村的純樸氛圍

完全不跨張的是我們離開的當天就開始瘋狂推薦給朋友，甚至開始計劃下一次的回訪

（最誇張的大概是連同我覺得露營根本是給自己找麻煩的阿嬤，看了我的REELS都主動問起小巷清風）

連同現在修圖寫文章，依然都覺得小巷清風這兩天一夜真的充斥著滿滿幸福、開心的回憶❤️

真的非常推薦大家去，也期待我跟陳先生可以在未來再次回訪

小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort

地址：369苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪109-8號

電話：0965610360

官網：https://www.lealley.com.tw/