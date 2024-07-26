位於台中市監理站旁的鮮魚鱻蝦仁飯，自2021年起連續三年獲得米其林必比登推介，許多台中在地饕客們到附近都會來這朝聖一下，品嚐平價美食。這天，我也跑來嚐個鮮，想細細品味這家店的幾道經典料理。

遠遠的就可以看到大大的招牌，就在台中監理站的正旁邊。

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鮮魚鱻蝦仁飯－店內環境

鮮魚鱻蝦仁飯的店面雖然不大，但整潔明亮，營造出一種溫馨的用餐氛圍。

牆壁上掛著連續三年拿到米其林必比登推薦的獎牌，讓人對這裡的美食充滿期待。

用餐高峰時段可能需要排隊，但一切都是值得的。

鮮魚鱻蝦仁飯－外帶區

如果想要外帶的話，可以在這個LED電視牆下畫單，直接拿去櫃台結帳就好喔。

鮮魚鱻蝦仁飯－點餐方式&菜單

與許多小吃店一樣，他們家的點餐方式是要先自行找到座位，之後才開始畫單，並填上自己的桌號，結帳後在位置上等待餐點。

他們家的菜單選擇性頗多，除了便當之外，還有各式的湯品、粥品、小菜、滷味等。

鮮魚鱻蝦仁飯－醬料區

醬料區跟餐具都在餐廳的最裡面側，需要走到最後面自行拿取。

鮮魚鱻蝦仁飯－蝦仁飯－$35

這道蝦仁飯是店裡的招牌，火腿份量雖然不多，但調味的恰到好處，與飽滿的蝦仁搭配米飯，讓人一口接一口停不下來。

蝦仁的新鮮與火腿的鹹香交織出絕妙的口感，台中比較少在賣蝦仁飯，台南就有好幾間是非常好吃的，特別適合喜歡吃蝦仁飯的朋友們可以來嚐鮮。

鮮魚鱻蝦仁飯－魯虱目魚肚－$130

這道菜以魯虱目魚肚為主角，加入豆瓣醬汁調味，魚肚肉質細嫩，醬汁香氣撲鼻。

每一口都充滿濃郁的豆瓣香氣，讓人感受到滿滿的幸福感。

鮮魚鱻蝦仁飯－百頁豆腐+海帶+滷蛋－$55

這是店內的一道小菜拼盤，包含百頁豆腐、海帶和滷蛋。豆腐滑嫩，海帶脆爽，滷蛋入味，再加上蔥花和醬油的調味，簡單卻美味，絕對是下飯的好選擇。

鮮魚鱻蝦仁飯－虱目魚丸湯－$25

這道湯品包含兩大顆虱目魚丸，湯頭清淡鮮美，魚丸Q彈有勁。無論是配飯還是單獨享用，都是一道不可錯過的佳餚。

總結

鮮魚鱻蝦仁飯以其優質的食材和用心的烹調，成功地俘獲了無數饕客的心。無論是主食還是配菜，每一道都充滿驚喜。如果你來到台中，一定要來這裡品嚐一下這些美味！