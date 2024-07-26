吃心絕對 2 天 ago 在〈高雄美食 – 東京豆福明誠店 x 傳統與創新融合的豆腐料理〉中留言功能已關閉

關於東京豆福 明誠店

深受歡迎的日式豆腐鍋定食專門店，在短時間內開設了第三家分店，首間街邊旗艦店7月16日盛大開幕。

料理長擁有30年燒肉經驗，特別打造全台唯一的豆腐鍋+鐵板燒肉 雙饗模式。

東京豆福 明誠店 短影音



▲這首歌的英文名稱是「Zenzenzense」，意為「前前前世」，動畫電影《你的名字》的主題曲，這首歌充滿了活力和情感，非常吸引人。

東京豆福 明誠店 店內外環境

位置與外觀



▲▼店家位於明誠路上，以橙色為主色系，還有家徽的設計，整個很有日本風呢！

店內環境



▲▼店內座位區舒適且整潔，以木椅搭配木色的桌子，整齊排列著，牆上還有多幅大型的裝飾面板，與日文的插圖與文字，展示了菜色的資訊，增添了店內的日式氛圍，整體的氣氛放鬆且愉快，很適合朋友與家人一起來這享用美食。

東京豆福 明誠店 菜單



▲東京豆福的菜單非常豐富，提供多樣的日式料理選擇。有涮涮豆腐鍋、鐵板燒肉豆腐鍋、豆腐壽喜燒、揚物豆腐鍋等組合，還有多種小菜，不僅美味，還注重健康與營養，非常適合日式料理的顧客。

東京豆福 明誠店 餐點介紹

自助吧



▲自助飲料有冬瓜檸檬、台灣紅茶與手磨豆漿。冬瓜檸檬結合了冬瓜的甜味和檸檬的酸味，非常適合夏天解渴。

台灣紅茶口感濃郁，帶有獨特的香氣，是許多人喜愛的經典飲品。手磨豆漿是用傳統方法手工製作的豆漿，口感濃郁且富有營養，非常適合搭配各種日式料理。



▲還有義美冰淇淋與各種日式小菜。



▲一般常見的有杜老爺或是國外品牌的冰淇淋，很少看到義美的耶，義美的品質滿好的，而且不會太甜，口感滿黏稠的，而且奶香味很濃郁。



▲道小菜使用新鮮的海帶芽，經過簡單的涼拌處理，保留了海帶的天然風味和營養。海帶芽富含礦物質和纖維，口感清爽，是一道非常健康的開胃菜。



▲木耳是一種常見的中式小菜，這裡的木耳經過涼拌處理，保留了木耳的脆爽口感。木耳富含膳食纖維和多種維生素，是一道非常健康的小菜。



▲毛豆是日式餐廳常見的小菜，這裡的毛豆經過輕微的鹽水煮熟，保留了毛豆的鮮甜和脆嫩。毛豆富含蛋白質和纖維，是一道既美味又營養的小吃。



▲這道小菜使用新鮮的豆芽菜，搭配韓式辣椒粉和麻油涼拌而成。辣豆芽菜口感清脆，帶有微辣的風味，非常開胃。



▲另外也可以選擇喜歡的醬料做搭配，個人都用日式醬油與蘿蔔泥最對味！

波爾多牛筋肉起司豬排特盛豆腐鍋定食 468元

▲這道料理一定要嚐試！以法國紅酒為基底熬製的牛筋肉，搭配現炸豬排和濃厚起司🧀有點居酒屋手法的燒肉料理🍲配著溫和的豆腐鍋吃，真的是絕配🥢🍖



▲▼起司豬排是一道美味的料理，結合了酥脆的豬排和濃郁的起司，讓人垂涎欲滴。豬排外皮酥脆，起司融化後與豬排的肉汁融合，口感豐富且層次分明。

王樣爐烤牛排豆腐鍋定食 468元

爐烤牛排在桌上不停加熱🔥

上面那塊牛油是靈魂🍖

隨著熱氣慢慢的融化🧈

與牛排結合入味🌡️

增添豐富的風味🍽️

搭配手工製作的豆腐鍋🍲

湯頭濃郁🍜 豆腐滑嫩🍥



▲鐵板上還有炸蒜片與松露醬，底層還舖上炒過的洋蔥與蒜末，香氣四溢，美味大集合呀！



此外，還提供多種調味料，包括松露醬、柚子胡椒、辣味噌和海鹽，讓您可以根據個人口味自由調配，享受更多層次的美味。



▲牛排搭配松露真是個奢華且美味的組合，松露醬的濃郁香氣與牛排的多汁肉質相得益彰，創造出一種獨特的味覺體驗。



▲東西方的獨特風味組合，辣味噌有著濃郁的發酵豆味和辣辣感，能夠提升牛排的風味，每一口都充滿了豐富的層次感呢！



▲東京豆福的豆腐鍋，用的是每日新鮮豆腐與多種食材，搭配濃郁的湯頭，美味又營養，湯頭鮮美，還有融入一些的豆香，豆腐嫩滑，還有多種蔬菜搭配，無論冬天還是炎熱的夏天，都讓人滿意。

什錦海老天婦羅丼豆腐鍋定食 358元



▲▼這道丼飯包含了多種天婦羅，主要有海老天婦羅，也就是炸蝦，和各種蔬菜天婦羅，如南瓜、茄子、櫛瓜等等，天婦羅外皮酥脆，內餡鮮嫩多汁，沒有裏粉的甜椒也很好吃哦。

明太子豆腐 90元



▲▼雞蛋豆腐外層是酥酥的麵衣，再灑上遇熱會跳舞的柴魚片，搭配明太子美乃滋醬，豆腐的嫩滑口感，與明太子的鹹香風味相互融合，帶來豐富的味覺享受，無論是做開胃小菜或小吃，都很適合呢！

綜合什錦揚 180元



▲▼可樂餅主要成份是馬鈴薯，搭配絞肉、洋蔥等食材，外面是雞蛋與麵包粉，吃起來外皮酥脆，內餡柔軟且充滿風味，是道讓人非常滿意的料理。

東京豆福 明誠店 營業資訊

地址：左營區明誠二路475號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

電話：07-5509335

輕軌愛河之心 走路13分鐘

捷運凹子底站 走路10分鐘