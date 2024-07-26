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今天跟大家分享我超愛的粵式火鍋「撈王鍋物料理」，位在信義區ATT 4 FUN 9樓的撈王，擁有絕美的高空美景，約會首選信義高空火鍋店，港粵火鍋撈王三寶：「胡椒豬肚鍋、雙臘煲仔飯、馬蹄竹蔗水」絕對必點，真的超級好吃，還有我吃過最好吃的爆漿手打蝦丸，真的超驚艷！

撈王鍋物料理｜信義港式火鍋推薦

撈王全新推出「平日限定」雙人海陸套餐只要1680元，就能吃到各種撈王經典美食，CP值超級高，是我最愛的信義火鍋之一，建議大家傍晚來用餐，還能欣賞美麗的夕陽唷！

撈王鍋物料理｜店內環境開箱

撈王鍋物料理位在信義ATT 4 FUN 9樓，用餐環境非常寬敞舒服，店內裝潢華麗高檔，約會、聚餐、慶生都很適合，從大面玻璃窗外可以看到繁華的信義區街景，高空景色真的很美，傍晚時分的夕陽是最美的時刻，推薦大家傍晚來用餐唷！

進入店內可以看到超大的一個「豬肚」裝置藝術，與撈王的招牌胡椒豬肚郭相呼應，非常有特色呢！

除了四人桌、沙發區之外，店內有也提供包廂，大圓桌很適合聚餐、慶生，撈王生意非常好，晚餐及週末時段建議大家提前預訂唷！

撈王鍋物料理｜高CP海陸雙饗套餐

撈王鍋物料理推出「平假日同享」雙人海陸套餐只要1980元起，內容超級豐富，套餐絕對可以吃得飽，包含撈王三寶、匠心好味、海鮮拼盤、高級肉品，真的超滿足！信義高級火鍋推薦！

胡椒豬肚雞

撈王三寶之一「胡椒豬肚雞」，來到撈王一定要點胡椒豬肚鍋，他們家的鍋底不是用現成的湯包，而是每天用這個大桶子，加入嚴選食材，歷經8小時大火匠心熬煮，滿滿的精華，裡面有很多料～豬肚、雞肉都很入味很好吃，湯頭更是順滑鮮美，胡椒香氣好迷人。

麻辣鍋

愛吃麻辣鍋的我當然不能錯過撈王的麻辣鍋，麻辣鍋裡面有鴨血豆腐，嫩豆腐軟嫩入味，鴨血很Ｑ彈沒有腥味，都超級好吃，湯頭涮肉真的很讚。

西班牙伊比利豬

雙人海陸套餐包含兩種肉品，我們今天點價位是1980元，肉品包含西班牙伊比利豬、美國肩胛牛小排，非常推薦這個組合。

西班牙伊比利豬真的超好吃！完全沒有豬臭味，涮煮後很彈牙美味，完全不會乾澀，Ｑ彈又嫩的肉質真的很厲害！

美國肩胛牛小排

撈王的肉品質都很好，美國肩胛牛小排涮個5分熟剛剛好，軟嫩的牛肉口感很棒，牛肉厚度剛剛好，可以嚼出牛肉的香氣。

三秒黃金卷

套餐中包含酥脆老油條、3秒黃金卷二選一，我超愛3秒黃金卷，尤其是搭配胡椒豬肚雞，吸飽湯汁入口即化，胡椒香氣很加分。

人氣海鮮拼盤

雙人海陸套餐中包含一份澎湃的人氣海鮮拼盤：肥豬蝦、草蝦、日本干貝、紐西蘭淡菜，店員還有提供剝蝦殼服務，剝好再下鍋真貼心！海鮮都很新鮮，蝦子脆甜好吃，干貝很鮮很Ｑ彈。

爆漿手打蝦丸

套餐中包含匠心手工丸四選一：爆漿手打蝦丸、藤椒脆丸、干貝丸、花枝丸，我最推薦大家點「爆漿手打蝦丸」，這是我吃過最好吃的蝦丸，整顆都是用蝦仁做成的蝦泥製作而成，每一口都是滿滿的蝦肉，中間竟然是香濃起司，咬下去會爆漿，小心燙～

爆漿手打蝦丸非常大一顆，鮮蝦煮熟的Ｑ彈口感，非常多汁咬下去會爆漿，這一顆我可以分三口吃完，真的是我吃過最好吃的丸子，每次來到撈王，最期待的就是爆漿手打蝦丸！

套餐附贈的田園蔬菜盤，蔬菜都很新鮮，南瓜使用牛奶南瓜，煮完口感鬆軟，還帶有奶香味，非常好吃，蔬菜盤沒有火鍋料，滿滿蔬菜更健康！

撈王鍋物料理｜必點私房料理

臘味煲仔飯

撈王三寶之一「臘味煲仔飯」，必點！必點！必點！

港式料理必點的煲仔飯，在撈王也可以吃到唷！我們點的這一份是M號，我覺得可以2~3人享用，份量真的蠻大，重點是超級好吃，完全不輸給茶餐廳！

臘味煲仔飯使用嚴選香米，每一顆米飯都粒粒分明，但又吸飽臘味精華，甜鹹甜鹹口感真的很涮嘴，開鍋就香氣四溢的美味包仔飯！

活體菌菇

你有看過直接整顆活體菌菇上桌的嗎？！這是撈王的一大特色，也是大家來都會點的「活體菌菇」，整盆姑菇上桌真的超級酷，重點是非常新鮮，入鍋脆甜鮮味十足。

活體菌菇真的非常大一份，建議一桌四個人再點一份一起吃～

馬蹄竹蔗水

撈王三寶之一「馬蹄竹蔗水」，上桌的時候裡面真的可以看到馬蹄、竹蔗、胡蘿蔔、玉米，真的超級神奇的飲品，這是使用新鮮食材熬煮2小時而成的特色飲料，喝起來有玉米香、甘蔗香氣，清甜解膩超好喝！真的是撈王限定飲品了！

花生冰沙

最後，吃鍋完一定要來一份「花生冰沙」，現點現做的花生冰沙，上桌就能聞到花生香氣，使用真材實料的花生製作，每一口都能吃到花生顆粒，入口濃郁的花生香～奶香～口感綿密像雪花冰一樣，推薦必點！

撈王鍋物料理｜店家資訊