桃園市美食「煥 Wonder餐酒館」，位於桃園藝文特區最美餐酒館，使用愛馬仕橘的裝潢，質感滿分！餐點有義大利麵、燉飯、鐵鍋料理、排餐、炸物、串物、麵包、沙拉、湯品、甜點！品項非常豐富！而且還有套餐可以升級！並提供15種以上調酒任你挑！更是約會聚餐的餐廳首選唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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最新活動：『於7月29至8月25日到店用餐，打卡就送「煥境shot 1杯」』（喝酒不開車，開車不喝酒！）

▲「煥 Wonder餐酒館」路邊有些收費停車格，運氣好的話可以停到！

而附近有也多個收費停車場，我們習慣停在”格式停車場”，這邊的車位多也很好停車，建議可導航”桃園市桃園區新埔八街31號”，停好車後步行5分鐘即可抵達餐廳👌

▲「煥 Wonder餐酒館」使用愛馬仕橘的質感裝潢，光是站在店門口就很好拍！

▲走進「煥 Wonder餐酒館」會有一面打卡牆，這裡有店家的LOGO和座椅，可以在這邊拍照打卡留念唷！

▲一樓的用餐空間寬敞，這邊有一區調酒吧台，還有舒適的座位區，店家也有貼心提供兒童座椅，若要帶小朋友來用餐也沒問題唷👌

▲二樓的座位數更多，而且還有一個獨立的包廂空間，如果是想要安靜的小酌，好好的吃頓飯，就可以坐在包廂內的高腳椅區用餐喔！

【煥 Wonder餐酒館｜滿滿一桌超澎派】

▲難得不用帶小朋友出門，當然是要好好吃一餐啊！這裡不只是餐好吃，酒也好喝耶！藝文特區終於有好吃又好喝的餐酒館了！超開心的啦👍👍

▲他們的餐點有義大利麵、燉飯、鐵鍋料理、排餐、炸物、串物、麵包、沙拉、湯品、甜點！品項非常豐富！而且還有套餐可以升級！

+80元 有湯品/美式咖啡/茶飲(乙杯)(可補差價換其他飲品)

+150元 湯品+美式咖啡/茶飲(乙杯)(可補差價換其他飲品)

【黑松露蕈菇雞肉燉飯310元】

▲黑松露蕈菇雞肉燉飯是將雞油倒入雞肉上煎過，表皮煎到金黃酥脆，雞肉也是特別的香，口感很厚實，一口咬下還會噴汁呢，超級JUICY🥰

▲燉飯是搭配了黑松露醬、白松露油拌炒食蔬，每一口都能吃到濃濃松露滋味，非常好吃！

【蒜香辣味牛肉義大利麵380元】

▲這道蒜香辣味牛肉義大利麵吃起來是微辣的等級，不知道能否請店家炒更辣一些！愛吃辣的朋友大概要吃到中辣，才會覺得比較有辣感啊😋

▲這道義大利麵使用宮保醬加house白酒，麵條充分吸收醬汁，每一口都很入味好吃，他們的麵條選的很好，是微粗的麵條，口感特別Q彈！搭配翼板牛肉一起享用，相當夠味好吃😋

【西班牙田園蔬菜烘蛋】

▲西班牙田園蔬菜烘蛋裡面加入滿滿的蔬菜配料，有點像是用雞蛋做成的蛋糕，不過他的調味偏清淡，如果是帶小朋友來用餐，就很適合點這道蛋料理來品嚐唷😋

【椒麻風味骰子牛295元】

▲這道「椒麻風味骰子牛」使用澳洲穀飼的牛肋條後再滷製作7-8小時，並與椒麻拌炒，吃起來還蠻重口味的，很適合當作下酒菜！

【慢燉澳洲牛小排560元】

▲這道「慢燉澳洲牛小排」是使用帶骨的澳洲牛小排，將其與紅酒及香料燉煮2.5小時，單吃就很夠味，口感軟嫩有嚼勁，搭配一旁的時蔬和馬鈴薯享用，更加營養均衡唷🥰

【雞籠山之歌400元】

▲這道「雞籠山之歌」是以基隆山的雛型做聯想研發，把炸雞腿疊的高高的，很像是基隆山的岩漿山體，一端上桌就很吸睛呢！

▲炸雞腿灑上了滿滿的起司點綴，中間還有附上店家自製的BBQ醬，顏色就很像岩漿ㄧ般！直接吃可以吃到雞肉的原味，沾醬吃甜甜辣辣的，還蠻解膩的！可說是肉食控必點的炸物盤阿👍

【香料雞肉串260元】

▲香料雞肉串使用去骨的雞腿串成，並加入七味粉去醃製再烤過，一旁搭配生菜和店家自製的BBQ醬！雞腿肉吃起來鮮嫩多汁，肉感十足！

【煥 Wonder餐酒館｜現場調酒show】

▲來到「煥 Wonder餐酒館」可以看到美女bartender現場調酒的過程，看著看著就戀愛了啦😍

▲他們調酒的品項很多，如果不知道要怎麼點餐，可以直接告知調酒師你的喜好，再請調酒師幫你介紹和推薦唷😘

【田尾雨水（無酒精）150元】

▲這杯無酒精的田尾雨水是用小黃瓜糖漿與檸檬汁做調配，加入氣泡水，喝起來有透心涼的FU！而且透明玻璃杯的外部還圍繞了一條切片的小黃瓜，如同下過雨後走在田園的清新感🥰

【芒種暮色280元】

▲這杯「芒種暮色」是將琴酒醃洋甘菊，再搭配柚子酒，把酸甜的味道跟檸檬汁和蜂蜜做中和，喝起來酒感不重，非常清爽順口好喝！我大大大推👍（喝酒不開車，開車不喝酒）

【紐約藍莓夜 400元】

▲這杯「紐約藍莓夜」加入五種基酒，有威士忌、萊姆酒、vodka等，再加入莓果果醬，並用蔓越莓汁與需要搖一分鐘的半杯蛋白做收尾，最上層則放上一串新鮮藍莓點綴！

不過這杯調酒的酒感很重，如果喜歡酒精濃度高的朋友，可以點來嚐鮮（喝酒不開車，開車不喝酒）

【煥境 shot 600元】

▲這「煥境 shot盤」有六種不同口味的shot，這盤就像調色盤一樣繽紛又好拍！而這個shot盤的品項不固定，會以店家現場供應為主（喝酒不開車，開車不喝酒）。

我這天喝到的品項有「紅皇后的花園」、「曼妙晨曦」、「毛毛蟲的迷霧」、「瘋帽子的茶會」、「白兔的午夜」、「玫瑰女王的晚宴」！每一款shot都很有特色～讓人充滿驚喜🥰

『於7月29至8月25日到店用餐，打卡就送「煥境shot 1杯」』（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲整體來說，這間「煥 Wonder餐酒館」是藝文特區新開幕，桃園最美的餐酒館，用餐環境寬敞舒適，又美又好拍，不只餐好吃，酒也很好喝，是約會小酌聚餐的首選！這天用餐下來特別喜歡的是黑松露蕈菇雞肉燉飯、蒜香辣味牛肉義大利麵、芒種暮色、煥境 shot盤，未來還會想來吃吃其他餐點品項🥰

***本文感謝”煥 Wonder餐酒館”邀約,內文為真實感受分享***

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