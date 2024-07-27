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<一分鐘快評>



紀錄片電影《大人以後》(Old Yes)，影片娓娓道來一群有著不同成長背景、職場生涯、生命經歷故事的中老年長者，退而不休地在這家位於台中市松山街79號的「OLD YES 照顧咖啡館」擔任義工，與年輕一輩的店長，展現了青銀相互學習的積極態度，從完全不懂咖啡店大小瑣事做起，學泡咖啡、學拉花、學修理咖啡機，到能夠獨當一面，用心過好每一天，因為她們明白想要愈老活愈好，就要保持活到老學到老的精神，因為老 ，不可怕，無法保持快樂的心態才可怕。



她們之中，有的離婚獨力養育女兒長大，有的喪偶，多年下來習慣了獨居歲月，有的家族親人繁盛姊妹成群，感受滿滿的支持力量，有著不同的生命經歷，也寫下了悲歡各自精彩的前半生；在這家相濡以沫的咖啡館裡共同成長相互支持，書寫著一頁又一頁更豐饒的下半生。



咖啡的味道，或許有一天會散，但這群可愛又積極的大人們 ，長大以後，還要持續進行著，活出更好的明天!



紀錄片電影《大人以後》(Old Yes)預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=zvWjGb82WQE

紀錄片電影《大人以後》由年輕一代的導演蔡毅錡執導，財團法人老五老基金會獨立製作發行，紀錄2019.1~ 2022.12，新冠疫情前後，發生在OLDYES照顧咖啡館裡的這群退而不休的大人，如何透過共同學習相互扶持，揮灑出持續成長的生命故事，片長約80分鐘。



財團法人老五老基金會(Old Five Old Fundation)是服務老人的非營利組織，從1997年草創時期由一兩位工作人員胼手胝足篳路藍縷，發展至今已成了橫跨7縣市、設立12個服務中心、有超過500位工作夥伴，提供全台熟齡人士長期照顧、獨居老人關懷、熟齡人力運用推動等服務。



「老」是每個人的進行式，往往到了某個程度，我們會說自己「老了」。「老」是什麼呢？在變老的路上，我們同時改變著、經歷著、學習著。我們都在長大，想成為怎樣的自己？從現在到老，一直是我們的重要課題。



希望透過紀錄片電影《大人以後》(Old Yes)，喚醒社會大眾對「老」的想像，關於老的生活安排、邁向變老的旅程中，想成為怎樣的一個「人」。每一個人都在變老，讓我們都可以「老‧好」越老活越好。



上週六2024.07.20下午在台北光點華山戲院，舉辦全台首映會，導演蔡毅錡與片中三位主角教育英才多年的清香姐、夢想成為咖啡店長的林秀枝姐，與有著豐富百貨產業實戰經歷的楊雪月姐都出席，在電影放映之後與現場觀眾有著熱烈的映後座談互動，話題從導演拍攝的初衷、三位熟齡大人退休前後到成為義工的心態輾轉與成長，現場氣氛溫馨而感人。



最後還邀請了財團法人老五老基金會董事，他深思遠慮提到了台灣已進入了跟日本一樣的高齡社會，面對著不生不養的世代觀念變遷，年輕人愈來愈少的現實，老伴與老友之間的陪伴與老老照顧，老人身體健康與健保之間補貼預算的消長，到日本近年推動年過半百，屆齡退休後的銀髮族再就業，觀察深刻細膩，點出了全球高齡化國家共同要面對的議題。

隨著紀錄片電影《大人以後》(Old Yes)鏡頭的推移，觀眾看見了有娘家在美國，台中師專科班畢業，在校作育英才40年，屆齡退休的老師清香姐重新再出發，從在咖啡館當義工學煮咖啡拉花，到學習彈鋼琴、應徵餐館服務人員學端盤子，再到上心理課程，將過往知識形成的既有窠臼，一層層地剝去，讓自己有新的空間、接受新的觀念，學習新的自我梳理情緒的方法，既撫平了初退休時突然空下來無所事事的恐慌，也在相互學習的過程中，與年輕的一輩共同成長，從年輕時為他人活，到現在學習為自己活，逐步地活出了更喜樂的自己，做到了基金會積極倡導的「大人之後，愈老活愈好」的呼籲號召與生命新風采!

而其中年齡最長的林秀枝姐，家中有感情甚篤的七姐妹，家族聚餐親情相互支持的力量，讓她始終保持著積極充沛的活力，她不斷充實學習自我突破，更設下了未來想成為店長的目標，從她身上感受到活到老學到老豐沛的大人精神!





而有著豐富百貨與物流產業實戰經驗的商場女強人楊雪月姐，則在退休之後，展現充沛的精力，在五個不同的地方當志工，將其過往豐沛的經驗，分享給更多的年輕一代，並學畫畫，有了新的感受與生命體悟。

整部紀錄片電影《大人以後》(Old Yes)娓娓道來在2019.1~2022.12期間，30多位曾在OLDYES照顧咖啡館擔任義工的大人們的生命故事，隨著鏡頭的推移，故事的開展，導演的訪談與旁白，觀眾們也感受看見了，這群大人們，如何在當義工付出的同時，也透過了相互學習照顧，讓各自的生命亮光變得更溫暖，在她們身上，我們感受到了喜樂的心是良藥，從過往的營利思維，到現在的公益思維，在財團法人老五老基金會的推動下，創造了雙贏的共榮，之後還會在全台不同城市放映，這部觀影過程輕鬆愉悅，觀後令人獲益良多的紀錄片電影!





<紀錄片電影《大人以後》(Old Yes)全台放映資訊>

7/27(六) 16:30-18:20 府中15 (新北市板橋區府中路15號B1紀錄片放映院)

索票洽詢 https://www.accupass.com/event/2406181200501539938587



8/3(六) 14:00-16:00 臺中市立圖書館沙鹿深波分館(台中市沙鹿區鎮南路二段488號)

索票洽詢 https://pse.is/66cf8q



8/14(三) 14:00-16:00 老豐光共生會館(台中市豐原區大光街3巷2號)

索票洽詢 04-25270829 房小姐



8/21(三) 09:30-11:00 柴橋市民活動中心(新竹市明湖路775巷36號)

索票洽詢 03-5794009 林社工/甘社工



9/8(日) 09:00-10:30 老五老鹿港服務中心 (彰化縣鹿港鎮忠孝路403號3F) ，索票洽詢 04-7841455



9/11(三) 14:00-16:00 老豐光共生會館(台中市豐原區大光街3巷2號)

索票洽詢 04-25270829 房小姐



9/16(一) 13:30-15:30 石碇綜合大樓 (新北市石碇區楓林里楓子林32-1號5F) 索票洽詢 02-26632885 徐小姐



【包場/講座/活動/合作邀請】請洽 04-22463927#22 徐小姐



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關於財團法人老五老基金會

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YT: https://www.youtube.com/@oldyes



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會址：406台中市北屯區松山街79號

電話：04-22463927

傳真：04-22463947



立案字號：部授家字第1020851831號

劃撥帳號：19101767

戶名：財團法人老五老基金會

(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照係引用自財團法人老五老基金會FB 粉絲專頁相片與OLD YES 照顧咖啡館 FB粉絲專頁相片 ，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬財團法人老五老基金會與OLD YES 照顧咖啡館所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影相關影片，無任何商業利益考量，是引用自財團法人老五老基金會Youtube影音頻道 ，版權歸屬財團法人老五老基金會所有。



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