雞湯香氣超濃郁！台中「有糊同享」暖心雞湯麵線，海陸滿料吃過一次就回不去。

2025-12-02 22:15 

整隻老母雞熬出的清甜湯底，加上手工魚羹、紹興滷大腸、中卷與手剝蝦仁，一碗滿料又不厚重。南屯這家「有糊同享雞湯麵線糊」用天然配方打動不少在地客，是秋冬最療癒的小吃。

「有糊同享」取自「有福同享」的諧音，象徵把好味道分享給每一位來訪的人。店家以整隻老母雞慢火熬湯，只用海鹽與冰糖調味，堅持不用味精，湯頭走清爽路線卻保有深度。店面外觀白淨簡約，搭配柔和燈光，文青感十足，用餐環境舒適清爽。

澄亮雞湯最暖心  海陸滿料一碗就幸福

主打的「海陸滿料老母雞湯清麵線」看似樸實，細節卻豐富。麵線吸附清雞湯後帶淡淡蒜香，入口清甜不膩，是會想喝到見底的湯頭。老母雞湯的自然鮮味搭配些許醋漬蒜，香氣更明亮，整碗風味乾淨純粹。

紹興滷大腸入味香濃  魚羹中卷層次滿滿

配料選擇極為講究。滷大腸以紹興酒與丸莊螺寶醬油滷至入味，軟嫩又帶嚼感；手工魚羹採台東鬼頭刀與旗魚製成，魚香紮實；再加上彈牙中卷與手剝蝦仁，海陸一次到位。若喜歡更濃烈口感，也能加入店家秘製辣椒，辛香提升層次，香氣瞬間被放大。

古早味冬瓜香氣厚  洛神酸甜最解膩

飲品同樣堅持天然。冬瓜茶以自家熬煮冬瓜塊製成，香甜老派、收斂不膩；洛神花茶走清爽路線，酸甜中帶淡果香，是搭配雞湯麵線最剛好的配角。

掃碼即可快速點餐  外帶動線清楚流暢

店內提供掃碼點餐與多元支付，動線明確不擁擠。外帶、內用都能快速完成點單。店內也販售丸莊醬油、玄米酢與自家辣椒等商品，讓客人能把熟悉的味道帶回家。

天然湯頭最誠實  雞湯麵線一次就愛上

在快速美食充斥的時代，「有糊同享」用老母雞慢熬出一碗帶溫度的麵線。湯頭清甜、配料實在，不厚重卻有深度，是那種吃完會記住的味道。若你喜歡自然、乾淨又誠實的小吃，這碗雞湯麵線值得你專程來一趟。

店家資訊

【 有糊同享 雞湯麵線糊 】
▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/yhts23236288/
▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/yhts23236288/

  • 店家名稱：有糊同享，麵線糊，大腸麵線，雞湯麵線
  • 營業狀態：營業中
  • 店家地址：408台灣臺中市南屯區大墩路864號地圖
  • 網友評分：★★★★★★★★★★4.5/5( 64人 )
  • 店家電話：04 2323 6288
  • 營業時間：
    星期一: 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00
    星期二: 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00
    星期三: 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00
    星期四: 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00
    星期五: 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00
    星期六: 11:00 – 14:00
    星期日: 休息
  • 官網
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

 

