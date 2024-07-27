高雄漢來大舉進駐台北港了

尋找生活優雅的美感與探索舌尖上絕對的美食

"旅行"，就是勇敢走出家門，放下割捨、牽掛、清空，並與自己的對話。是的，我喜歡尋找生活的美感與探索世界的視角，這一次選擇在台北位於南港經貿園區的「台北漢來大飯店」走，出發 !

台北唯一的無邊際游泳池就在 台北漢來

我已嚮往，此美麗風景

台北漢來大飯店

2023進駐台北南港展覽館園區

台北漢來大飯店介紹毗鄰南港展覽館、南港軟體工業園區、汐止科學園區，距離捷運板南線與文湖線雙線交會的南港展覽館站步行僅需3分鐘，具備國際飯店服務指標的金鑰匙與英式管家協會雙認證，與國際頂級住宿體驗接軌。飯店擁有425間精客房及可俯瞰大台北全景的優雅套房，台北漢來大飯店全棟結合綠建築及智慧奢華概念，搭配大片落地玻璃設計，盡收南港周邊與基隆河景、都會夜景，還有風情萬千的戶外禮堂及無邊際泳池景致。

高挑的飯店門面，有種走進奢華澳門的錯覺

飯店設有機場接駁服務專屬車輛接送

還有高鐵往返定時接駁，可輕鬆自在抵達飯店。

服務中心 讓人感受無微不至的照顧與服務

國際金鑰匙禮賓成員 竭誠為旅客提供最貼心服務，不論是交通安排服務、餐廳推薦與代訂及旅遊介紹，讓旅客感受無微不至的照顧與滿足，度過愉快時光。

飯店大廳擺設 高雄漢來飯店三麗鷗主題房

除了介紹也提供熱門商品的販售

位於飯店大廳角落，日日烘焙坊

每日現做新鮮烘焙商品， 提供點心、伴手禮等

大廳 高挑 寬敞 明亮 華麗

飯店五樓有絕美的婚禮場地

配合婚宴的夢幻婚禮專案，為新人創造閃耀時刻

謝謝「漢來式感動服務」

來自飯店的 熱情款待 與 初心

房間介紹 台北漢來大飯店425間客房均採用現代簡約奢華風格設計，13坪至160坪不等的客房，搭配大片落地觀景玻璃。寬敞舒適的住宿空間配置4K智慧旅館電視系統搭載投影功能、中英日智能語音管家Aiello小美犀整合環控系統，全面提供直覺式、個性化的智慧體驗。

房內空間約13坪，採光甚好

尤其大片落地觀景窗，還有自動升降的簾幕

在KKBOX選一個輕音樂慢慢撥放

整個房間舒適感，更契合我對生活優雅的選擇

一進門的寬敞設計感，與貼心的質感空間

有膠囊咖啡機與高腳酒杯

精緻舒適 的 住宿空間

客房採用英國百年名床斯林百蘭與席夢思頂級床墊、Nespresso Vertuo膠囊咖啡機等設備。並依不同房型精心準備法國DAMANA、美國護膚保養品牌Perricone MD及頂級品牌寶格麗BVLGARI洗沐備品。

標誌性的浴袍，就高掛浴室一角

浴室 是三分離設計

有淋浴間、廁所、還有大大的泡澡浴缸

喜歡從浴室裡，一眼望穿的透視感

喜歡這樣的氛圍

有時，就是真的要出走放鬆一下

5樓 服務設施 巡禮 提供身心靈的互動交流空間

這裡有健身房、三溫暖、還有戶外游泳池

健身房另一頭有三溫暖也有VALMONT SPA服務

再走出戶外的空中花園 森呼吸呀

全台絕無僅有的「天空森林」戶外禮堂

戶外透明禮堂露天宴會場地

另一旁就是 無邊際泳池

無邊際戶外游泳池長25米、寬13米

絕美的 無邊際戶外游泳池

藍藍的水池加上藍藍的天空，實在太棒了，不管視覺與美感，都讓人驚艷

台北漢來服務設施5樓的戶外無邊際戶外游泳池

想開啟這道房門，只有入住房卡，就可刷一聲，放鬆地走入這城市庇護所，提供身心靈及互動交流的活動空間，超喜歡這無邊際戶外游泳池，坐在游泳池旁，從大樓與大樓之間的縫隙一眼望出去，就有種療癒感，實在太棒了。

而23樓的 貴賓軒 豪華貼身服務

是給入住行政樓層與套房之貴賓，享有行政樓層專屬禮遇，飯店提供日間茶點供應飲料吧及點心Happy Hour供應酒精飲料及開胃菜。

日間茶點：13:00-20:00

Happy Hour：17:00-20:00

夜晚，飯店附近有中國信託金融園區

走路5分鐘，這裡有逛，有買，也有美食

而最期待的是「島語」自助早餐

最 奢華 的 Buffet 美食餐廳

台北漢來全新的「島語」自助餐廳是以島嶼為概念，以「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」8座獨立島檯。 島語連結在地頂級食材，精心搜羅各色當令風味，青翠鮮活、芳郁有味，讓食材原味真味盡顯，從土地到味蕾，連結和共鳴，由職人執掌領路，大火快炒、細火慢燉，食材飛舞於鍋釜之間，執鏟掌杓之手，宛如揮舞著指揮棒，將一道道頂級食材和精湛的烹飪技術，淬鍊出美食的卓越新境界。

早餐 06:30~10:00(僅供房客用餐)

午餐 11:30~14:00 下午茶 14:30~16:30(假日提供) 晚餐 17:30~21:30

以匠心之手，為味蕾奏樂，樂享島語盛典

美好 的 用餐 環境

島語自助早餐只提供漢來飯店住宿客，共有280座位，因應來自各國旅客，提供的早餐也呈現多國料理，所以有台式.日式.西式還有泰式等，讓人目不轉睛，每個都想嘗嘗!

「在自己的城市旅行」愛就跟我一起快樂GO！！

感謝選擇走入台北漢來大飯店，從進入大廳到房間，讓人感受宏偉與美輪美奐，再說房間是一大驚喜，不僅空間大，舒適，乾淨，還有大浴缸，每樣擺設都是一種精緻感，而且落地屏幕是遙控的，除了5樓戶外游泳池和戶外禮堂讓人驚艷，一個好眠之後，到了早餐時間，走進島語Buffet自助餐，更是驚喜又讚嘆，每個餐點都讓人大快朵頤，讓人流連忘返呀。

台北漢來大飯店，不管外觀或內部裝潢，都十分美輪美奐，這一趟，真是令人賞心悅目的體驗 !!

地址：115台北市南港區經貿一路168號

台北漢來大飯店 GRAND HILAI TAIPEI

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