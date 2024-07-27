爸爸媽媽上班沒有太多休假可以出國,

但孩子放暑假,要如何安排一趟國內親子出遊呢?

我們選擇了離台北較近的宜蘭礁溪白宮渡假勝地一泊二食方案,

安排了兩天一夜的小旅行~推薦給大家喔!



豺狼做料理白宮渡假勝地出遊詳盡影音介紹 點我

White House 白宮渡假勝地

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路34之5號

電話：0938 380 789

線上訂房:https://www.bbnet.com.tw/thewhite/reserve/index.php?lang=tw&c=pack&m=info&pid=54&hacknotice=1

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白宮渡假勝地位在宜蘭礁溪,2023年才開幕是很新很漂亮的渡假飯店

在礁溪市區遠遠就可以看到，獨樹一格的白宮建築外觀，氣派非凡.

戶外擁有一大片綠油油的大草皮，同時提供腳踏車租借及私人停車場。

非常chill在房間就可以享受溫泉,還可以360度環景看龜山島



白宮渡假勝地的建築真的超級壯觀又美麗,白天晚上一樣氣派卻有著不同的美



入住的時間是下午三點,但我們今天來的早就先逛逛,

哇!光看大門及一樓大廳我就覺得好像五星級飯店好氣派



比較早到的朋友在大廳旁有一個超豪華的沙發休息區,

櫃檯旁邊有一個超大兒童球池溜滑梯,孩子們忍不住就先玩起來了~



球池旁邊還放了按摩椅,孩子遊戲爸媽在旁邊邊照顧還可以邊按摩耶!這也太貼心了



飯店一樓大廳還準備了各種造型的兒童電動車,每天有兩個時段是可以免費租借騎乘的



飯店前面這片綠色大草皮,我超喜歡的,大人可以陪孩子們在這裡盡情奔跑,滾大球玩耍,來個親子陪伴與互動非常棒!



一泊二食方案包含了下午茶,使用時段是下午15:00~17:00

進房後放下行李等不及了就直奔二館的餐廳吃下午茶去了



不誇張我本來以為下午茶就是一杯咖啡一個蛋糕...

白宮的下午茶太豐盛了,小幫手直接可以省了晚餐

下午茶是以住房人數為準,我們住的是四人房就有四套下午茶

每個人有布里歐.蛋糕.奶酪.飲料還有一杯調酒(無酒精亦可)



吃完下午茶我們又在園區走走散步,這裡還有兒童的戲水池,

旁邊還有一區好漂亮,很有國外渡假風的區域,傍晚或晚上在這喝咖啡及小酌應該很讚



傍晚的時候戶外的大型充氣遊戲器具也充好氣,超漂亮超吸引人的,我們都是大小孩就拍拍照吧!這充氣遊戲床好像平日是免費使用假日要付費,可以洽櫃台喔!



逛逛的時候發現一樓大廳後方還有一個超大的餐廳,藍白色系搭配挑高裝潢超級氣派

這裡有桌菜可以預訂還有套餐跟單點的選項,另外還可以舉辦婚宴或生日宴喔!(菜單供參考,可直接與餐廳接洽)



終於回到我們的房間啦!今天我們住的是白宮親子房_四人房~~超級大又舒適的,來看我開箱吧!!



房間有一個超大的泡湯池,而且廁所跟洗漱都是乾濕分離的很方便,還有英國進口沐浴組,可以好好在房間享受泡湯喔~



房間內有一個超大的客廳,竟然還有溜滑梯跟可愛小木馬,還有兩張特製床組183cmx213cm.液晶電視.Free wifi.冰箱.飲水基本配備都有的

這床真的超好睡的...,周邊被田及水池環繞,景觀超優美放鬆~哈!累了一天太好睡直接一覺到天亮



飯店還有不同格局的四人房.雙人房等等的房型,聽房務阿姨說一館二館加起來有60間左右,以上供大家參考喔!



晚上跟在地朋友約了去吃了一家韓式料理, https://beshal.pixnet.net/blog/post/157145113



吃太飽了我們又在飯店園區裡散步聊天拍照,這裡真的太美太讓人舒心了..明天還有行程就先洗洗睡覺去!!



早餐用餐時段是早上7點到10點,採自助式,中式有粥.醬菜.以及其它配菜.小籠包.切仔米粉.燙青菜...

西式像義大利麵.雞翅.肉片.麵包.沙拉.水果.牛奶.咖啡.等等,也算蠻豐富的,時間也很寬裕不管早起晚起都照顧到囉~



吃飽飯後在周邊散步走走,一下子這三個大小孩又去草地上玩滾球跟飛盤了~~

這次宜蘭兩天一夜的行程豺狼跟小幫手都覺得太棒!太超值了.

暑假很多家庭都會安排親子出遊,這麼炎熱的天氣,整天戶外活動應該大人小孩都很難待太久

白宮渡假勝地不只環境豪華,還有多種室內室外設施,兒童電動車.飛盤.玩水池.房間溫泉池....

我們覺得非常適合全家大小不管親子遊或家族旅遊都很讚!

一泊二食下午茶.早餐還有龍爺鳳娘餐廳,如果不想出門剛好兩天一夜直接泡在飯店,

當日我還看到許多一家三代人一起來玩的,小孩玩水騎車.老人家也能在園區散步聊天喝咖啡~~~

真的!真的!超級推薦!現在活動方案很多可以快安排出遊喔!

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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