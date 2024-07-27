為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 推薦給大家兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處-白宮渡假勝地一泊二食方案超優惠,房間就可以泡湯很chill,趁暑假快安排出遊喔!

推薦給大家兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處-白宮渡假勝地一泊二食方案超優惠,房間就可以泡湯很chill,趁暑假快安排出遊喔!

2024-07-27 21:52:00 豺狼做料理 人氣：6
share
窩客好文

豺狼做料理

發表篇數：57篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

首圖.jpg

爸爸媽媽上班沒有太多休假可以出國,
但孩子放暑假,要如何安排一趟國內親子出遊呢?
我們選擇了離台北較近的宜蘭礁溪白宮渡假勝地一泊二食方案,
安排了兩天一夜的小旅行~推薦給大家喔!

宜蘭兩天一夜超滿意推薦給大家!!礁溪白宮渡假勝地親子飯店~~
豺狼做料理白宮渡假勝地出遊詳盡影音介紹宜蘭兩天一夜超滿意推薦給大家!!礁溪白宮渡假勝地親子飯店~~點我

White House 白宮渡假勝地
地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路34之5號
電話：0938 380 789
線上訂房:https://www.bbnet.com.tw/thewhite/reserve/index.php?lang=tw&c=pack&m=info&pid=54&hacknotice=1
官網:https://www.thewhite.com.tw/
FB粉絲頁:https://www.facebook.com/thewhite3231/?locale=zh_TW
Instagram: https://www.instagram.com/thewhite3231/

宜蘭兩天一夜超滿意推薦給大家!!礁溪白宮渡假勝地親子飯店~~宜蘭兩天一夜超滿意推薦給大家!!礁溪白宮渡假勝地親子飯店~~
白宮渡假勝地位在宜蘭礁溪,2023年才開幕是很新很漂亮的渡假飯店
在礁溪市區遠遠就可以看到，獨樹一格的白宮建築外觀，氣派非凡.
戶外擁有一大片綠油油的大草皮，同時提供腳踏車租借及私人停車場。
非常chill在房間就可以享受溫泉,還可以360度環景看龜山島

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
白宮渡假勝地的建築真的超級壯觀又美麗,白天晚上一樣氣派卻有著不同的美

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
入住的時間是下午三點,但我們今天來的早就先逛逛,
哇!光看大門及一樓大廳我就覺得好像五星級飯店好氣派

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
比較早到的朋友在大廳旁有一個超豪華的沙發休息區,
櫃檯旁邊有一個超大兒童球池溜滑梯,孩子們忍不住就先玩起來了~

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
球池旁邊還放了按摩椅,孩子遊戲爸媽在旁邊邊照顧還可以邊按摩耶!這也太貼心了

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
飯店一樓大廳還準備了各種造型的兒童電動車,每天有兩個時段是可以免費租借騎乘的

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
飯店前面這片綠色大草皮,我超喜歡的,大人可以陪孩子們在這裡盡情奔跑,滾大球玩耍,來個親子陪伴與互動非常棒!

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
一泊二食方案包含了下午茶,使用時段是下午15:00~17:00
進房後放下行李等不及了就直奔二館的餐廳吃下午茶去了

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
不誇張我本來以為下午茶就是一杯咖啡一個蛋糕...
白宮的下午茶太豐盛了,小幫手直接可以省了晚餐
下午茶是以住房人數為準,我們住的是四人房就有四套下午茶
每個人有布里歐.蛋糕.奶酪.飲料還有一杯調酒(無酒精亦可)

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處-白宮渡假勝地一泊
吃完下午茶我們又在園區走走散步,這裡還有兒童的戲水池,
旁邊還有一區好漂亮,很有國外渡假風的區域,傍晚或晚上在這喝咖啡及小酌應該很讚

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
傍晚的時候戶外的大型充氣遊戲器具也充好氣,超漂亮超吸引人的,我們都是大小孩就拍拍照吧!這充氣遊戲床好像平日是免費使用假日要付費,可以洽櫃台喔!

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
逛逛的時候發現一樓大廳後方還有一個超大的餐廳,藍白色系搭配挑高裝潢超級氣派
這裡有桌菜可以預訂還有套餐跟單點的選項,另外還可以舉辦婚宴或生日宴喔!(菜單供參考,可直接與餐廳接洽)

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
終於回到我們的房間啦!今天我們住的是白宮親子房_四人房~~超級大又舒適的,來看我開箱吧!!

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
房間有一個超大的泡湯池,而且廁所跟洗漱都是乾濕分離的很方便,還有英國進口沐浴組,可以好好在房間享受泡湯喔~

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
房間內有一個超大的客廳,竟然還有溜滑梯跟可愛小木馬,還有兩張特製床組183cmx213cm.液晶電視.Free wifi.冰箱.飲水基本配備都有的
這床真的超好睡的...,周邊被田及水池環繞,景觀超優美放鬆~哈!累了一天太好睡直接一覺到天亮

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
飯店還有不同格局的四人房.雙人房等等的房型,聽房務阿姨說一館二館加起來有60間左右,以上供大家參考喔!
首圖.jpg
晚上跟在地朋友約了去吃了一家韓式料理,推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一https://beshal.pixnet.net/blog/post/157145113

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
吃太飽了我們又在飯店園區裡散步聊天拍照,這裡真的太美太讓人舒心了..明天還有行程就先洗洗睡覺去!!

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
早餐用餐時段是早上7點到10點,採自助式,中式有粥.醬菜.以及其它配菜.小籠包.切仔米粉.燙青菜...
西式像義大利麵.雞翅.肉片.麵包.沙拉.水果.牛奶.咖啡.等等,也算蠻豐富的,時間也很寬裕不管早起晚起都照顧到囉~

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一

推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一
吃飽飯後在周邊散步走走,一下子這三個大小孩又去草地上玩滾球跟飛盤了~~
這次宜蘭兩天一夜的行程豺狼跟小幫手都覺得太棒!太超值了.
暑假很多家庭都會安排親子出遊,這麼炎熱的天氣,整天戶外活動應該大人小孩都很難待太久
白宮渡假勝地不只環境豪華,還有多種室內室外設施,兒童電動車.飛盤.玩水池.房間溫泉池....
我們覺得非常適合全家大小不管親子遊或家族旅遊都很讚!
一泊二食下午茶.早餐還有龍爺鳳娘餐廳,如果不想出門剛好兩天一夜直接泡在飯店,
當日我還看到許多一家三代人一起來玩的,小孩玩水騎車.老人家也能在園區散步聊天喝咖啡~~~
真的!真的!超級推薦!現在活動方案很多可以快安排出遊喔!
豺狼做料理YouTube訂閱  推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一~~https://www.youtube.com/@wolf10300/videos
大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~
三隻小熊吃喝玩樂部落格訂閱  推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一~~https://beshal.pixnet.net/blog
三隻小熊吃喝玩樂FB粉專  推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一https://www.facebook.com/profile.php?id=100065551297043
豺狼做料理IG  推薦給大家宜蘭兩天一夜宜蘭親子泡湯渡假最佳去處白宮渡假勝地一https://www.instagram.com/wolf_10300/
豺狼做料理LINE: @098opigo(@要打)
業務聯絡Email: bsh95830@gmail.com

文章標籤
暑假 親子飯店 下午茶 一泊二食親子飯店 宜蘭 礁溪 童玩節 chill 泡湯 壽星優惠 渡假飯店
創作者介紹
創作者 三隻小熊吃喝玩樂 的頭像
三隻小熊吃喝玩樂

三隻小熊吃喝玩樂的部落格




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#暑假
morechevron_right
文章關鍵字
暑假 親子飯店 下午茶 宜蘭 more
檢舉
share
chevron_left

宜蘭壯圍超人氣韓式料理朋月栻古亭穀倉韓雞一號
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up