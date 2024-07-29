高雄必吃雪花冰一定都會來吃這間知名品牌 冰塔職人雪花

尼力從小店鋪吃到現在每一間都升級文青網美店鋪

明亮新潮店鋪、搭配用鮮果冰磚製作的雪花冰

超過 30 種口味完美比例調配，入口即化帶出果香、好吃不燥口不膩口真正的果汁雪花冰

超厲害的水果雪花冰，一定要來吃冰塔職人雪花

高達30多種口味可以挑選，還會有冬季草莓、夏季芒果限定口味

南部一年四季都適合吃冰，而且 冰塔職人雪花 讓很多旅客、國外客都會特地來朝聖

爽口消暑入口綿密融化帶出果香，果汁製作不添加水的冰磚，讓雪花冰自然清香好吃不膩口

活動時間：7/29(一)~8/2(五)

活動內容：「花蓮大西瓜」第二件 79 折

冰塔職人雪花 —文化店

位置：高雄市新興區文化路64號

電話號碼： 07 281 3152

營業時間：13:00~22:00

IG：＠bingtop_2016

粉絲團：Facebook

冰塔職人雪花冰很堅持製作的食材

都是挑選A級新鮮水果製作，引進專業設備自製冰磚

冰品都是嚴格把關，讓每一款雪花冰都很有特色

高雄美食推薦一定要吃冰塔，絕對視覺味蕾都能征服

高雄最好吃的雪花冰，我先推冰塔，口味真的爆多~

炎熱天氣，還沒開店就很多人排隊等候的 冰塔職人雪花 —文化店

這裡還有很多國際旅客會來朝聖~~~太厲害的高雄雪花冰，必吃冰品!

店鋪很明亮舒服，帶有韓系咖啡館般的新潮

很棒的是一人低消一品項，或者平均每人消費80元~~~真的很超值ㄟ!!

禁帶外食、禁止站桌玩手機或賭博

用餐時間為90分鐘(若無客滿則不限時)，最後點餐時間21:50

冰塔職人雪花 文化店就在新堀江商圈，人潮特別多

採用自助點餐，先找位置，再於櫃檯拿取菜單點餐

冰塔就是高雄必吃冰品，在南部擁有很多家分店

店鋪一直不斷的升級，現在質感讓我超愛的拉~

跟咖啡廳一樣很時尚優雅感，讓吃冰也能拍網美照

一個人吃冰、多人吃冰、約會吃冰，都很適合來冰塔

不吃冰還有嫩仙草、豆花、布蕾等等美食可選擇

不僅有時下最夯的水果口味，還有芋頭、紅豆等經典口味

帶家人一起來冰塔吃雪花冰，絕對不會錯的啦!

低消無太高限制，連學生周末、下課都會相約來吃冰消暑

用鮮果製作的自製冰磚

夏天都會來追芒果雪花冰，是夏日必吃的期間限定冰品

綿密自然芒果清香的芒果選花冰，使用的芒果用料超大!!完全是夏天第一名的排行榜首選

最近很多人都為了這款葡萄雪花冰

使用頂級巨峰葡萄製成雪花冰

而且都是使用新鮮果汁製作的冰磚，所以刨出來的雪花冰細緻度都會有所不同

搭配新鮮帶有清脆口感的葡萄果肉

上面還會覆蓋獨門特製的奶霜

而且是使用氮氣奶霜，讓口感更加輕盈蓬鬆

奶霜上還會撒上糖粉炙燒，最後撒上覆盆子果乾，增加酸甜滋味

這款讓我極力推薦一定要吃的 雪霜香蕉可可

可可的味道好濃郁，好好吃完全不膩口~~~吃過都會愛上!

雪花冰都是天然水果製作，融化很快~~~

每一份都是現點現刨，加上純手工擺盤

讓每一碗雪花冰都很視覺療癒、味蕾滿足

當然都要先拍照再享用~~~高雄最美網美雪花冰都在冰塔

芒果雪花(夏季限定)

夏天來吃，幾乎每桌都會有人點芒果雪花

都是使用新鮮愛文芒果，每日新鮮手工削皮切塊

真的很大氣，都切很大塊~~~

整碗芒果雪花冰都被芒果果肉給覆蓋

底下都是芒果雪花冰，另外附贈西米露、煉乳

依據個人喜好來做添加提味、挑逗味蕾

真的很浮誇邪惡，愛文芒果肉很大塊~香甜好吃又水嫩

淋上煉乳更是邪惡，增加香甜乳香

加上西米露波波口感挑逗味蕾，讓芒果果肉與雪花冰激發出豐富香氣

真的是好吃又能吃到新鮮果肉，不燥口的芒果雪花冰

黃橙橙的芒果雪花冰入口即化

太霸氣的芒果果肉，太好吃了

冰品美到都不想破壞，每一桌女孩子都是拍拍拍不停阿~果然好吃又好拍!

雪霜炙葡萄

好愛這款葡萄雪花冰，

使用巨峰葡萄製作的冰磚，刨出細膩蓬鬆的葡萄果香清甜

搭配沒有籽的葡萄，層次堆疊好美

上面還搭配冰塔獨家配方，自家特製奶霜

加入氮氣瓶內擠壓，帶出蓬鬆空氣感

可以滋潤雪花冰，奶香鹹香吃起來更不膩口，還有種吃甜點的感覺

奶霜上面還加上糖粉炙燒過，帶出焦糖香氣與脆度

讓口感好加分唷~~~厚實奶霜乳香帶鹹香

每一口都覺得好幸福~~~清甜葡萄雪花冰好好吃!

無籽葡萄很新鮮，咬下是有脆度的

焦糖奶霜上面撒上覆頻子果乾增加果香滋味

雪霜香蕉可可

這款我覺得很大人味，超厲害的巧克力雪花冰，使用法國可可粉製作

真的無敵濃厚香氣，整個口腔都是可可香氣~~好吃!

最上面擠上氮氣奶霜、撒上OREO 餅乾碎，增加口感與香氣

巧克力雪花冰不是那種廉價甜膩感

整個可可香氣會於口腔散發開來，感受到濃厚度

有種吃甜點冰涼感，濃厚的可可香氣真的很厲害!!!!

推薦給巧克力控一定要追，完全不死甜，有夠好吃

搭配在地新鮮香蕉，都是使用旗山香蕉

格外的扎實帶果香飽滿甜度

來冰塔真的都會失控，每一款冰品都是精心配置，讓人都會想要征服啊!

花蓮大西瓜

好吃的水果雪花冰在這裡，很多人都點這款爆水嫩的花蓮大西瓜雪花冰

使用花蓮大西瓜製作的雪花冰，不添加一滴水

可以感受到入口綿密蓬鬆帶出的西瓜清香

淋上煉乳滋潤，撒上糖粉提味

每一顆咬下都是爆水嫩阿，新鮮好吃的花蓮大西瓜

圓滾滾可愛的花蓮西瓜，真的很清脆香甜唷!

蓬鬆綿密的西瓜雪花冰，細緻口感西瓜清香真的好消暑

網美都來這裡吃冰集合阿~~~~

吹冷氣、文青用餐環境，高雄最消暑的冰店

吃完可以隨手幫餐盤餐碗放置回收櫃

我真的是冰品控，高雄厲害的冰品都要追起來

給店家手機號碼就可以加入會員集點唷!可以多多利用~

＊冰塔所有分店：

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