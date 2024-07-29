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台中市北屯區台中美食／阿坤黑粉圓：北屯市場必吃的清涼甜品

2024-07-29 09:40:04 跟著華少吃吃吃 人氣：15
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窩客好文

跟著華少吃吃吃

發表篇數：116篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北屯區

造訪商家：

阿坤黑粉圓
phone04-2236-7123
place台中市北屯區進化北路39號 騎樓下
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中美食／阿坤黑粉圓：北屯市場必吃的清涼甜品

在炎熱的夏天，來上一碗清涼的黑粉圓，是再美妙不過的享受。今天，華少來到位於北屯市場的阿坤黑粉圓，這家位於進化北路轉角處的小攤販，以其絕佳的口感和傳統的味道，吸引了無數饕客前來排隊。

內容目錄

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阿坤黑粉圓在哪裡

阿坤黑粉圓在北屯市場可說是非常有名，每到夏天都有絡繹不絕的排隊人潮。位於進化北路的轉角處，非常容易找到。

阿坤黑粉圓環境

雖然是小攤販，但他們家對食物的要求可說是一點都不簡單。餐檯前方有透明帆布，避免灰塵和飛沫，保持食物的乾淨和衛生。因為疫情關係，現在沒有開放內用座位，一律採外帶。

阿坤黑粉圓菜單

他們家的菜單可以五選三或是八選三，配料不盡相同。這樣的設計讓客人可以依照自己的喜好搭配，吃到最喜歡的味道。

三種冰－$50

這款三種冰是阿坤黑粉圓的招牌，加了仙草、愛玉、粉圓這三種配料。

招牌黑粉圓飽滿大顆，軟Q有嚼勁，與仙草和愛玉的清爽口感相得益彰，每一口都讓人感到清涼舒爽。

外帶包裝－$50

阿坤黑粉圓的外帶包裝充滿古早味，是把塑膠袋塞入滿滿碎冰，記得喝之前要把冰塊用力敲碎再吃喔！

用旁邊的大吸管一口喝，整個感受透心涼的痛快，讓人一下子就忘記了夏日的炎熱。

總結

阿坤黑粉圓以其傳統的味道和細心的製作，成為北屯市場的一道亮點。無論是三種冰還是其他搭配，都能帶來無限的清涼和滿足。如果你來到台中，千萬不要錯過這家地道的小攤販！

店家資訊

店名：阿坤黑粉圓

電話：0975 729 912

地址：台中市北區進化北路41號

營業時間：

星期一
am 9:30 – pm 5:00
星期二
am 9:30 – pm 5:00
星期三
am 9:30 – pm 5:00
星期四
am 9:30 – pm 5:00
星期五
am 9:30 – pm 5:00
星期六
am 9:30 – pm 5:00
星期日
am 9:30 – pm 5:00
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foodiemaptw

華少甫，喜歡分享美食，尋找全台灣好吃的餐廳，喜歡拍攝有畫面跟有話題性的主題。

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