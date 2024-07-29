台中美食／阿坤黑粉圓：北屯市場必吃的清涼甜品
在炎熱的夏天，來上一碗清涼的黑粉圓，是再美妙不過的享受。今天，華少來到位於北屯市場的阿坤黑粉圓，這家位於進化北路轉角處的小攤販，以其絕佳的口感和傳統的味道，吸引了無數饕客前來排隊。
阿坤黑粉圓在哪裡
阿坤黑粉圓在北屯市場可說是非常有名，每到夏天都有絡繹不絕的排隊人潮。位於進化北路的轉角處，非常容易找到。
阿坤黑粉圓環境
雖然是小攤販，但他們家對食物的要求可說是一點都不簡單。餐檯前方有透明帆布，避免灰塵和飛沫，保持食物的乾淨和衛生。因為疫情關係，現在沒有開放內用座位，一律採外帶。
阿坤黑粉圓菜單
他們家的菜單可以五選三或是八選三，配料不盡相同。這樣的設計讓客人可以依照自己的喜好搭配，吃到最喜歡的味道。
三種冰－$50
這款三種冰是阿坤黑粉圓的招牌，加了仙草、愛玉、粉圓這三種配料。
招牌黑粉圓飽滿大顆，軟Q有嚼勁，與仙草和愛玉的清爽口感相得益彰，每一口都讓人感到清涼舒爽。
外帶包裝－$50
阿坤黑粉圓的外帶包裝充滿古早味，是把塑膠袋塞入滿滿碎冰，記得喝之前要把冰塊用力敲碎再吃喔！
用旁邊的大吸管一口喝，整個感受透心涼的痛快，讓人一下子就忘記了夏日的炎熱。
總結
阿坤黑粉圓以其傳統的味道和細心的製作，成為北屯市場的一道亮點。無論是三種冰還是其他搭配，都能帶來無限的清涼和滿足。如果你來到台中，千萬不要錯過這家地道的小攤販！
店家資訊
店名：阿坤黑粉圓
電話：0975 729 912
地址：台中市北區進化北路41號
營業時間：
- 星期一
- am 9:30 – pm 5:00
- 星期二
- am 9:30 – pm 5:00
- 星期三
- am 9:30 – pm 5:00
- 星期四
- am 9:30 – pm 5:00
- 星期五
- am 9:30 – pm 5:00
- 星期六
- am 9:30 – pm 5:00
- 星期日
- am 9:30 – pm 5:00
foodiemaptw
華少甫，喜歡分享美食，尋找全台灣好吃的餐廳，喜歡拍攝有畫面跟有話題性的主題。