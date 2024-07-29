桃園美食、無菜單料理這家宗初食堂日式無菜單料理桃園店可以說是未演先轟動，宗初食堂日式無菜單料理是從新竹發跡，光是看google評論破萬則拿4.9顆星的可怕數據，就知道宗初食堂日式無菜單有多強，宗初食堂日式無菜單料理桃園店延續總店的強悍氣勢，最低1380元就可以吃到活體龍蝦、鮑魚、超浮誇季節生魚片洋洋灑灑10道日式料理，真的超強的啦

宗初食堂日式無菜單料理桃園店｜交通方式、停車資訊

宗初食堂桃園分店位於桃園區民有三街，靠近寶山公園，旁邊就有一個收費停車場，停車相當方便，宗初食堂桃園分店雖然名字聽起來很中式，裝潢又很有點歐式風格，但他們實際上提供的是日式料理，這樣的組合挺有趣的

宗初食堂命名由來：阿「宗」師傅用最「初」的心帶給各位最真實的料理，所以我們叫宗初食堂，用最簡單的方式呈現料理給各位，用平易近人的價位讓各位輕鬆體驗高檔的食材，專注完美近乎苛求

宗初食堂桃園店的用餐環境非常寬敞舒適，天花板超挑高的毫無壓迫感，再來桌與桌之間的距離都拉超大，桌子也很大，然後除了一般的用餐區外，裡面還有一個圓桌包廂，很適合家族聚餐

桌上的餐具擺設也很有質感，桌上也有提供熱茶可以免費享用

用餐區旁還有一個超大的活水魚缸，裡面超級多龍蝦，宗初食堂間一直以來都堅持使用活體龍蝦，就算是最便宜的1380套餐也是用活龍蝦，所以龍蝦的用量非常大，這一缸龍蝦可能一下子就用光了

宗初食堂日式無菜單料理桃園店｜無菜單價位、訂位規定

宗初食堂日式無菜單料理桃園店訂位網址如下：inline訂位，每位會收取600元的訂金,需先使用信⽤卡付款方可建立訂位，若用餐『三天內』取消訂位不會退回訂金，若用餐『三天前』取消訂位可返回訂金，套餐價位$1380/2000/3000位如沒有指定就為1380/位 如果不是1380價位必須前三天告知，同行者價位需統一，以上價格均須收取服務費10%（一定會有當季活體海鮮）如果要更高價位請提前一個禮拜來電

宗初食堂日式無菜單料理桃園店｜$1380無菜單菜色

宗初食堂的無菜單料理會隨著客人的用餐速度依序上桌，然後菜色會隨著季節食材不同而改變，第一道是柑橘干貝素麵，裡面放滿了碎冰，有點像是韓式冷麵的感覺，湯頭是柑橘風味，素麵就是麵線

加入碎冰的素麵吃起來帶有彈性，冰冰涼涼的吸收了醬汁的酸香，清涼又開胃，裡面還有炙燒過干貝，夾著清香的檸檬，吃起來更有清爽的感覺

季節生魚片，這是兩人份，直接是用整個大木盆裝載著生魚片上桌，然後店員還會加入乾冰，仙氣繚繞、煙霧彌漫，視覺效果十足！一上桌大家紛紛拿起手機來錄影

生魚片種類也會隨著季節變換，今天有海鱺、鯡魚、鮭魚跟鮪魚，厚度、新鮮度都是無可挑惕，鯡魚是用海苔包裹著，外酥內嫩，海味滿滿，然後海鱺則是撒上些許的紫蘇鹽提鮮

唐揚雞蛋豆腐，店員端上兩個小碗，外觀橫看豎看也看不出來跟菜名有什麼關係？唐揚感覺是雞之類的！？但打開謎底就揭曉了，裡面是裹著天婦羅麵衣去炸龍蝦螯，超狂的！吃起來彈性十足，加上類似天婦羅沾汁的味道，清爽好吃

然後唐揚雞蛋豆腐藏在下面啦，豆腐吸收醬汁甜鹹風味，吃起來非常軟嫩可口，還帶有細緻的滑溜口感

櫻桃鴨胸岩石燒，將切成後面的櫻桃鴨胸放在炙熱的岩石上，一上桌吱吱作響香氣四溢，然後淋上特製的櫻桃醬汁還有果肉，真的是名符其實的櫻桃鴨！趁石板還熱的時候趕快吃，將鴨胸滑過熱石讓表面帶有些許焦香感，嫩又多汁還有芳香酸甜的櫻桃醬汁，非常好吃

乾煎鮑魚佐鴨油高湯，又端上來看似很奇妙的料理，怎麼看都是湯，鮑魚？！翻開上面的切超薄的筍片，才發現鮑魚藏在下面啊，然後襯以炸過的茄子

可以將鮑魚、茄子跟筍片沾鴨油高湯一起吃，鴨油高湯有著明顯的鴨油香氣，然後不會油膩，鹹中帶甜的那種，鮑魚、茄子跟筍片一起入口，不同口感在口中堆疊，有夠厲害的

清蒸龍蝦，主菜上桌啦，$1380可以吃到活龍蝦真的超值啦！不僅僅只是蒸龍蝦而已，主廚還特別加入了烏龍茶葉、魚露高湯一起蒸煮，讓龍蝦肉吃起來風味更有深度甘甜，活體其實沒什麼好挑的，鮮甜彈牙肉質豐厚，爽啦

日本青魽黃金蟹肉羹，採用頂級的日本青魽，加上櫻花蝦跟紫蘇芽，底下的羹湯非常濃稠鮮味十足，羹湯包覆著細緻的日本青魽，建議一定要搭上酥脆的櫻花蝦跟柚子胡椒，味道非常高雅，鮮味餘韻在口中繚繞

烤鯖魚釜飯，一開始我嚇到怎麼這麼大一鍋，後來店員解釋是先展示給大家看啦，證明他們是真的用這個鍋去煮的釜飯，旁邊的海膽可以選擇加價再加上去，釜飯的香氣非常足，灑了滿滿的海苔絲跟鮭魚卵，光看那色澤就是好吃樣！

這是分裝完釜飯的容器，也是十分典雅可愛，烤過的鯖魚弄碎後與加了高湯、香菇一起煮的釜飯拌勻，每一口都可以吃到鹹香的魚肉跟濕潤的釜飯口感，不時還有鮭魚卵的鮮味在口中釋放，這碗吃完真的非常滿足唷

山當歸蛤蠣湯，湯頭很清香，入口有淡淡的山當歸獨有的甜香氣息，加上蛤蠣的海潮先為，搭配在一起相得益彰

甜點是自製的抹茶奶酪，抹茶的味道不會很重，但口感非常綿密，抹茶的香氣也十分持久，加上微甜帶有顆粒感的紅豆，很高級的甜點感受

宗初食堂日式無菜單料理桃園店真的讓人相當滿意！不僅料理手法多變，口味也相當有變化性，從前菜到主菜，每一道都令人相當驚豔，而且份量真的很足，對比他的價位真的算是物超所值，1380元包含甜點足足有10道料理，老實說在桃園應該很難找到對手，強烈推薦給大家！

宗初食堂日式無菜單料理桃園店

地址：桃園市桃園區民有三街483號

電話：0932037117

營業時間： 11:30-15:3017:30-21:30

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