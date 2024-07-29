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【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠巧克力】匠心獨具，職人手藝打造巧克力的甘醇平衡，並結合宜蘭在地食材，完美將在地口味融入巧克力的絲滑質感之中，絕妙的組合釀出浪漫的滋味~讓每一

2024-07-29 12:00:00 jaicyjy 人氣：14
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：709篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

可可德歐巧克力
place宜蘭縣礁溪鄉健康50號1樓5室
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

宜蘭三面環山、一面向海，又有平坦遼闊的蘭陽平原

夏天怎麼可以錯過精彩的宜蘭行程,吃好玩好睡好

更少不了伴手禮帶回家送給身邊親朋好友

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合

【可可德歐工匠巧克力】匠心獨具，職人手藝打造巧克力的甘醇平衡

並結合宜蘭在地食材，完美將在地口味融入巧克力的絲滑質感之中

絕妙的組合釀出浪漫的滋味~讓每一顆巧克力都融入你我的心

開箱短片【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

【可可德歐工匠巧克力】位於宜蘭縣礁溪鄉健康路上

週邊有許多溫泉飯店，礁溪長榮鳳凰酒店、礁溪寒沐酒店等等與礁溪溫泉公園都在附近

開車可直接google前往,若是搭乘大眾運輸工具,從礁溪車站或轉運站步行過來大約7分鐘

交通非常方便好找

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

進入【可可德歐工匠巧克力】宛如進入夢幻的巧克力世界

以歐式英倫復古可可風格為裝潢主體

非常有質感, 更是IG上熱門的打卡地點

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

【可可德歐工匠巧克力】

櫥窗陳列著不同特色與口味各種巧克力甜點

採用法國Michel Cluizel 頂級巧克力

除了常見的經典松露,榛果巧克力

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

用心製作每一道巧克力甜點，並與宜蘭在地食材

例如宜蘭金棗,葛瑪蘭威士忌,宜蘭燒酎,四季春紅茶等完美融合

每一口都能嚐到其獨有的風味

不論是買來當作伴手禮或是自己享用都非常合適

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

門市才能享用到限量黑雪公主霜淇淋,當然要來先來一支

使用法國Cluizel 85%黑巧克力

濃郁巧克力香氣與香醇牛奶融合在一起

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

平滑柔順、不甜不膩真得讓人愛不釋口

搭配裹上爽脆煎餅甜筒

高雅可可色系輕奢質感，每一口都是難忘的體驗

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

原本還在擔心還要去泡到湯才要回台中,這次沒帶車用冰箱不知該怎麼把生巧帶回去

抵達門市後發現【可可德歐工匠巧克力】可以先選購好,寄放在店裡

回程時再來店裡拿，真的超貼心的服務，而且會幫我們用保冷袋和保冷劑完整包裝好

最後再用【可可德歐工匠巧克力】品牌手袋禮盒包裝好

是不是彷彿收到情人送的精品禮物,再來的七夕情人節甜品就決定準備這個

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

外盒的霧面質感可可色系和燙金Logo，視覺上看起來精緻又高級

帶到公司或與閨蜜聚會共享十分體面有面子

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

Bon Bon手工巧克力禮盒12入

每款巧克力的設計都不重複、各個獨具巧思

是外觀與味道兼備的手工巧克力禮盒

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

蘭陽金棗

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠
來自宜蘭小農栽種的整顆金棗

讓台灣在地食材與巧克力迸發出新的美味靈感

蜜漬後再裹上頂級黑巧克力

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

甘苦濃香帶著宜蘭金棗酸甜滋味

豐富的層次變化，堪稱絕妙搭配

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

四季春紅茶

宜蘭在地茶融合於巧克力中

細細品味口齒間散發淡淡的茶香

韻厚甘醇，彷彿置身於茶園

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

柑橘抹茶

香醇的白巧克力與靜岡抹茶的絕秒組合

再搭上屬於蘭陽風味的金棗碎粒

甜而不膩的美好滋味,讓人韻味猶存

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

經典松露

巧克力界的經典款，可可德歐獨門工法

絲質般滑順的濃郁口感有著驚人的魅力

品味舌尖上的幸福就在這一口

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

焦糖醍醐

內餡調和在地古法釀造的醬油與香甜琥珀色的焦糖

入口的感覺極富層次感，搭配醇厚的黑巧克力

鹹甜交織以及舌尖順滑絲絨感

一口嚐盡美妙韻味

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

噶瑪蘭威士忌

宜蘭噶瑪蘭酒廠的經典威士忌結合黑巧克力

淡淡威士忌香氣搭上濃郁黑巧克力

一次可以享受威士忌酒香及巧克力的苦甜風味,我超愛這款

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

覆盆莓

微微的酸甜清香

搭配濃郁順口的白巧克力

在黑巧克力外殼的帶領下更是融合成美妙和諧的好味道

當下午茶點心配個茶品咖啡真的很讚

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

榛果巧克力

榛果烘焙後成就出獨特的香氣再搭配厚實的純黑巧克力

濃郁卻不甜膩的滋味，令人念念不忘

讓我家寶貝這巧克力控不論有沒有過節，都會因為嘴饞而再三回購

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

酒香葡萄

完整吸附萊姆酒的可口葡萄乾

醇厚的萊姆酒香瀰漫著整個口腔

吃得到豐富層次完美比例的果酸酒香苦甜醇厚口感

是大人專屬的甜蜜微醺滋味

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

貝禮詩奶酒

包覆著香甜奶酒的純黑巧克力在嘴裡緩緩融化

盡享芳醇愛爾蘭威士忌與濃郁乳香調和的迷人滋味

直接讓愛奶酒的閨蜜驚喜不已

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

巧克力中有各地不同的酒真的深得我心

宜蘭燒酎

宜蘭米與在地好水釀造的好酒，搭配外殼的黑巧克力

讓巧克力帶有獨特酒香

剛剛好不會膩口且有層次感,

對於愛小酌的我來說簡直超幸福

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

伯爵茶

佛手柑的香氣縈繞在舌尖

有著陣陣淡雅特別的茶香香，完全與巧克力結合非常優雅

很是讓人想念

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

讓人能恣意的享受極致美味，每口甜蜜的滋味，不管是酸甜可口或酒香濃郁

還是高雅茶香那餘韻迷人，每口都是浪漫的相遇，包裝更是雅致高貴

想要度過一個美好的情人節，選【可可德歐工匠巧克力】就對了

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

巧克力夏威夷豆牛軋糖

單個單個個別包裝,好保存也方便攜帶

更好一起跟好友分享

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

吃起來質感細膩 

咬下鮮濃的可可香與夏威夷豆及杏仁馥郁的堅果香酥脆在口中交織

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

剛好的甜度不黏牙不膩口，同時品味口感與香氣

是與好姐妹的下午茶點心時光的好選擇

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

威士忌生巧克力

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

打開還有一層烘焙紙超細心的包裝保護生巧克力

並貼心附上小叉子

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

質地柔軟滑順,猶如大人風味的頂級威士忌生巧克力入口即化

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

淡淡溫順高貴酒香於口中化開,香氣深邃優雅

同時嚐得到巧克力苦甜的迷人風味與美妙的微醺風味

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

可可細緻的口感與眾不同的酒香情調韻味

交疊出柔滑鬆軟緩緩延伸至喉間彌漫開來

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七夕情人節已經悄悄地接近了【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠快一起成為可可粉吧！

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【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠可可粉是可可德歐的粉絲【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合【可可德歐工匠

可可德歐礁溪門市營業資訊：

營業時間：10:30-21:00

電話：03-9311833

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路50號1樓之5

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