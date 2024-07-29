宜蘭三面環山、一面向海，又有平坦遼闊的蘭陽平原

夏天怎麼可以錯過精彩的宜蘭行程,吃好玩好睡好

更少不了伴手禮帶回家送給身邊親朋好友

【宜蘭伴手禮/七夕情人節禮物推薦】巧克力控集合

【可可德歐工匠巧克力】匠心獨具，職人手藝打造巧克力的甘醇平衡

並結合宜蘭在地食材，完美將在地口味融入巧克力的絲滑質感之中

絕妙的組合釀出浪漫的滋味~讓每一顆巧克力都融入你我的心

開箱短片

【可可德歐工匠巧克力】位於宜蘭縣礁溪鄉健康路上

週邊有許多溫泉飯店，礁溪長榮鳳凰酒店、礁溪寒沐酒店等等與礁溪溫泉公園都在附近

開車可直接google前往,若是搭乘大眾運輸工具,從礁溪車站或轉運站步行過來大約7分鐘

交通非常方便好找

進入【可可德歐工匠巧克力】宛如進入夢幻的巧克力世界

以歐式英倫復古可可風格為裝潢主體

非常有質感, 更是IG上熱門的打卡地點

【可可德歐工匠巧克力】

櫥窗陳列著不同特色與口味各種巧克力甜點

採用法國Michel Cluizel 頂級巧克力

除了常見的經典松露,榛果巧克力

用心製作每一道巧克力甜點，並與宜蘭在地食材

例如宜蘭金棗,葛瑪蘭威士忌,宜蘭燒酎,四季春紅茶等完美融合

每一口都能嚐到其獨有的風味

不論是買來當作伴手禮或是自己享用都非常合適

門市才能享用到限量黑雪公主霜淇淋,當然要來先來一支

使用法國Cluizel 85%黑巧克力

濃郁巧克力香氣與香醇牛奶融合在一起

平滑柔順、不甜不膩真得讓人愛不釋口

搭配裹上爽脆煎餅甜筒

高雅可可色系輕奢質感，每一口都是難忘的體驗

原本還在擔心還要去泡到湯才要回台中,這次沒帶車用冰箱不知該怎麼把生巧帶回去

抵達門市後發現【可可德歐工匠巧克力】可以先選購好,寄放在店裡

回程時再來店裡拿，真的超貼心的服務，而且會幫我們用保冷袋和保冷劑完整包裝好

最後再用【可可德歐工匠巧克力】品牌手袋禮盒包裝好

是不是彷彿收到情人送的精品禮物,再來的七夕情人節甜品就決定準備這個

外盒的霧面質感可可色系和燙金Logo，視覺上看起來精緻又高級

帶到公司或與閨蜜聚會共享十分體面有面子

Bon Bon手工巧克力禮盒12入

每款巧克力的設計都不重複、各個獨具巧思

是外觀與味道兼備的手工巧克力禮盒

蘭陽金棗



來自宜蘭小農栽種的整顆金棗

讓台灣在地食材與巧克力迸發出新的美味靈感

蜜漬後再裹上頂級黑巧克力

甘苦濃香帶著宜蘭金棗酸甜滋味

豐富的層次變化，堪稱絕妙搭配

四季春紅茶

宜蘭在地茶融合於巧克力中

細細品味口齒間散發淡淡的茶香

韻厚甘醇，彷彿置身於茶園

柑橘抹茶

香醇的白巧克力與靜岡抹茶的絕秒組合

再搭上屬於蘭陽風味的金棗碎粒

甜而不膩的美好滋味,讓人韻味猶存

經典松露

巧克力界的經典款，可可德歐獨門工法

絲質般滑順的濃郁口感有著驚人的魅力

品味舌尖上的幸福就在這一口

焦糖醍醐

內餡調和在地古法釀造的醬油與香甜琥珀色的焦糖

入口的感覺極富層次感，搭配醇厚的黑巧克力

鹹甜交織以及舌尖順滑絲絨感

一口嚐盡美妙韻味

噶瑪蘭威士忌

宜蘭噶瑪蘭酒廠的經典威士忌結合黑巧克力

淡淡威士忌香氣搭上濃郁黑巧克力

一次可以享受威士忌酒香及巧克力的苦甜風味,我超愛這款

覆盆莓

微微的酸甜清香

搭配濃郁順口的白巧克力

在黑巧克力外殼的帶領下更是融合成美妙和諧的好味道

當下午茶點心配個茶品咖啡真的很讚

榛果巧克力

榛果烘焙後成就出獨特的香氣再搭配厚實的純黑巧克力

濃郁卻不甜膩的滋味，令人念念不忘

讓我家寶貝這巧克力控不論有沒有過節，都會因為嘴饞而再三回購

酒香葡萄

完整吸附萊姆酒的可口葡萄乾

醇厚的萊姆酒香瀰漫著整個口腔

吃得到豐富層次完美比例的果酸酒香苦甜醇厚口感

是大人專屬的甜蜜微醺滋味

貝禮詩奶酒

包覆著香甜奶酒的純黑巧克力在嘴裡緩緩融化

盡享芳醇愛爾蘭威士忌與濃郁乳香調和的迷人滋味

直接讓愛奶酒的閨蜜驚喜不已

巧克力中有各地不同的酒真的深得我心

宜蘭燒酎

宜蘭米與在地好水釀造的好酒，搭配外殼的黑巧克力

讓巧克力帶有獨特酒香

剛剛好不會膩口且有層次感,

對於愛小酌的我來說簡直超幸福

伯爵茶

佛手柑的香氣縈繞在舌尖

有著陣陣淡雅特別的茶香香，完全與巧克力結合非常優雅

很是讓人想念

讓人能恣意的享受極致美味，每口甜蜜的滋味，不管是酸甜可口或酒香濃郁

還是高雅茶香那餘韻迷人，每口都是浪漫的相遇，包裝更是雅致高貴

想要度過一個美好的情人節，選【可可德歐工匠巧克力】就對了

巧克力夏威夷豆牛軋糖

單個單個個別包裝,好保存也方便攜帶

更好一起跟好友分享

吃起來質感細膩

咬下鮮濃的可可香與夏威夷豆及杏仁馥郁的堅果香酥脆在口中交織

剛好的甜度不黏牙不膩口，同時品味口感與香氣

是與好姐妹的下午茶點心時光的好選擇

威士忌生巧克力

打開還有一層烘焙紙超細心的包裝保護生巧克力

並貼心附上小叉子

質地柔軟滑順,猶如大人風味的頂級威士忌生巧克力入口即化

淡淡溫順高貴酒香於口中化開,香氣深邃優雅

同時嚐得到巧克力苦甜的迷人風味與美妙的微醺風味

可可細緻的口感與眾不同的酒香情調韻味

交疊出柔滑鬆軟緩緩延伸至喉間彌漫開來

七夕情人節已經悄悄地接近了 快一起成為可可粉吧！

可可粉是可可德歐的粉絲

可可德歐礁溪門市營業資訊：

營業時間：10:30-21:00

電話：03-9311833

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路50號1樓之5

官網選購，快速又方便 https://www.cacaodor.com.tw/

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