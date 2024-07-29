台中拜拜美食推薦-魚刺人雞蛋糕樂成宮新店登場!!還有樂成宮限定口味，Q軟麻糬搭配香濃芝麻好好吃|東區美食|旱溪媽祖廟

旱溪樂成宮旁一次多了很多間新店，

才介紹過龜豆冰室/默娘姊姊文創禮品店，

今天來分享魚刺人雞蛋糕樂成宮店。

魚刺人雞蛋糕在台中非常有名氣，

但我卻是在回娘家的時候到新城魚刺人雞蛋糕咖啡館，

才吃過魚刺人。

這次在樂成宮旁有新分店，

以後想吃就方便多了!!

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台中美食-魚刺人雞蛋糕樂成宮店 位置

魚刺人雞蛋糕樂成宮店位於旱溪樂成宮前廣場旁邊，

由旱溪街轉進旱溪街50巷後，

廣場右手邊第一間就是魚刺人了。

再過來就是龜豆冰室/默娘姊姊文創禮品店和樂成燒了。

店面空間很簡單，

座位的部分只有店前方的長板凳，

還有店內的一張長椅，

主要是以外帶為主。

店門口的小木馬，

讓等雞蛋糕的小女孩可以打發一下時間。

店內可以買到雞蛋糕粉、圍裙、帆布包、沙琪瑪等魚刺人周邊商品。

店內的小椅子，

我們到訪這一天剛好有點雨，

在這邊坐著吃完雞蛋糕再離開剛剛好。

台中美食-魚刺人雞蛋糕樂成宮店 菜單位置

餐點有13種雞蛋糕，

魚刺人主打使用高級原物料，

所以價格上感覺會比一般的雞蛋糕高，

左邊是特殊口味，

像是冰淇淋榛果巧克力、鹹鴨蛋黃流沙。焦糖蘋果肉桂、芋泥肉鬆卡士達等，

一份是6顆；

另一邊像是基本款，

一份是5顆，

還有紅茶、拿鐵、汽水等飲料，

餐點價位在$45-$160之間。

其中最吸引人的就是樂成宮限定口味-芝麻麻糬雞蛋糕，

主打黏錢、黏情、黏黏平安，

幾乎每組客人都會點。

台中美食-魚刺人雞蛋糕樂成宮店 餐點介紹

雞蛋糕現點現做，

加上現場的客人多，

真的會需要等上一會。

店員都會告知大約需要等待的時間，

可以先去逛逛週邊再回來。

我們點了招牌的芝麻麻糬雞蛋糕和小朋友喜歡的牛奶卡士達，

在雞蛋糕的麵糊上，

又各別擠上了牛奶卡士達醬和芝麻醬。

再放入圓滾滾的麻糬。

稍待片刻雞蛋糕出爐了，

一整片撩起來，

這感覺也很需要技術。

接著就剪開、裝盒，

就能熱騰騰上桌囉!!

保留口感微酥的邊邊，

這對於愛吃雞蛋糕的人來說真的很重要，

滿滿一盒熱騰騰的，

這兩種口味都會爆漿，

所以吃的時候要注意一下，

不要被燙到了。

芝麻麻糬雞蛋糕輕輕一撕，

就可以把Q軟的麻糬拉長長了。

芝麻香氣渾厚的內餡，

搭配軟Q的麻糬，

雙層口感，

味道真的讓人很喜歡!!

牛奶卡士達醬清甜奶香，

搭配綿軟的雞蛋糕外皮，

一整盒都要被Q比一個人吃光光啦~

魚刺人其他分店都很美很好拍，

相較之下樂成宮分店就顯得比較普通一點。

不過雞蛋糕好吃，

加上店員真的很親切，

想吃魚刺人又不用跑遠，

還是挺不錯的啦~~

台中美食-魚刺人雞蛋糕樂成宮店 店家資訊

營業時間:13:00–19:00(六日早上10:30開始營業)

電話:0984087877

地址:台中市東區旱溪街48號

粉絲團:魚刺人雞蛋糕

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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