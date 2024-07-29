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台南市中西區吃。台南市｜中西區。「立吞壽司」友愛市場人氣日本料理攤位，6貫鮭魚握壽司只要賣150元，物價飛漲時代還是

2024-07-29 15:50:08 樂天小高&樂天人生 人氣：33
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2533篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：

友愛市場立吞壽司
phone-0913758899
place台南市中西區友愛街117號（友愛市場內）
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在友愛市場中間的攤位很容易找。

網路查之前還沒漲價是6貫賣150元。

早年熱鬧友愛市場歷經很長時間的衰落，民國98年重新整修再開放攤位的承租，最年來文青風興起注入市場新生命，來友愛市場會發現文青風美食陸續進駐，這間「立吞壽司」就是最具代表的新進駐的攤位，這間「立吞壽司」就是最具代表的新進駐的攤位，今天就利用假日早上時段前來品嚐，來到攤位很幸運直接入座用餐，生食控的小高，就點生魚片跟生魚握壽司來享用，品嚐完覺得很美位定價偏超值，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

市場裡總共承租2格攤位對外做生意，沿著攤位有設置板前坐位區，初步算一下大概有15個位子吧！

來到這裡用餐先找這位小姐帶位和點餐服務，用完餐再找這位小姐結帳即可。

小高就被安排這位子來享用餐點。

料理台上放置冷藏冰箱擺放各種鮮貨，上面黑板還有手寫隱藏版菜單供參考。

這木質有寫上人氣菜色供顧客參考。

面這位是不苟言笑的老闆，日本職人精神來製作顧客每道料理。

老闆製作握壽司都選擇這料理台來處理，手腳很俐落拿著雙噴槍來炙燒握壽司，這位老闆40幾歲擁有20幾年廚藝。

這是店家大張護貝菜單供客人參考，菜單有刺身類、握壽司類、手捲類、軍艦壽司類、惠方捲類、沙拉冷物類、揚物類及醋物類等，菜單品項很多定價偏親民。

這是店家所使用芥末醬供您參考。

今天個人前來用餐就點綜合生魚片230元、這是鮭魚＋比目魚握壽司180元及味噌湯50元等。

雖然是市場裡攤位擺盤還是不含糊讓這餐點充滿傳統日式氣息真美觀。

這是鮭魚＋比目魚握壽司180元。

這握壽司有3貫比目魚跟3貫鮭魚，這握壽司經過炙燒鋪上蝦卵和蔥花。

這鮭魚切的很大片又厚實經過炙燒，油脂焦香入口即化超好吃，與底下軟硬度適中醋飯一起吃真好吃

這比目魚整片可以把醋飯覆蓋住，經過炙燒油脂溢出超級吸睛。

這比目魚油脂超豐富入口即化超好吃

這是綜合生魚片230元。

這盤生魚片有鮭魚、鮪魚及尖梭魚等。

這生魚片切的很厚實又大片份量十足。

這我猜應該是尖梭魚吧！這生魚片無腥味超鮮甜真好吃

這鮪魚比較有嚼勁鮮甜還不錯吃

這應該是鮭魚腹富油脂入口即化超好吃

這是味噌湯50元。

這碗味噌湯很大碗裡面滿滿鮭魚肉，這鮭魚肉是處理完生魚帶骨頭的魚肉。

這湯頭充滿鮭魚油脂超鮮甜好喝這魚肉有帶骨刺享用之時要小心喔！

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「立吞壽司」用餐空間很日式舒服，服務親切，整體口感水準之上定價偏親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：立吞壽司

住址：700台南市中西區友愛街117號78號67

營業時間：10:00–14:00, 17:00–20:00 （週一、二、三公休）

電話：0913-758-899

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

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