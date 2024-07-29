位在友愛市場中間的攤位很容易找。

網路查之前還沒漲價是6貫賣150元。

早年熱鬧友愛市場歷經很長時間的衰落，民國98年重新整修再開放攤位的承租，最年來文青風興起注入市場新生命，來友愛市場會發現文青風美食陸續進駐，這間「立吞壽司」就是最具代表的新進駐的攤位，這間「立吞壽司」就是最具代表的新進駐的攤位，今天就利用假日早上時段前來品嚐，來到攤位很幸運直接入座用餐，生食控的小高，就點生魚片跟生魚握壽司來享用，品嚐完覺得很美位定價偏超值，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

市場裡總共承租2格攤位對外做生意，沿著攤位有設置板前坐位區，初步算一下大概有15個位子吧！

來到這裡用餐先找這位小姐帶位和點餐服務，用完餐再找這位小姐結帳即可。

小高就被安排這位子來享用餐點。

料理台上放置冷藏冰箱擺放各種鮮貨，上面黑板還有手寫隱藏版菜單供參考。

這木質有寫上人氣菜色供顧客參考。

面這位是不苟言笑的老闆，日本職人精神來製作顧客每道料理。

老闆製作握壽司都選擇這料理台來處理，手腳很俐落拿著雙噴槍來炙燒握壽司，這位老闆40幾歲擁有20幾年廚藝。

這是店家大張護貝菜單供客人參考，菜單有刺身類、握壽司類、手捲類、軍艦壽司類、惠方捲類、沙拉冷物類、揚物類及醋物類等，菜單品項很多定價偏親民。

這是店家所使用芥末醬供您參考。

今天個人前來用餐就點綜合生魚片230元、這是鮭魚＋比目魚握壽司180元及味噌湯50元等。

雖然是市場裡攤位擺盤還是不含糊，讓這餐點充滿傳統日式氣息真美觀。

這是鮭魚＋比目魚握壽司180元。

這握壽司有3貫比目魚跟3貫鮭魚，這握壽司經過炙燒鋪上蝦卵和蔥花。

這鮭魚切的很大片又厚實經過炙燒，油脂焦香入口即化超好吃 ，與底下軟硬度適中醋飯一起吃真好吃 。

這比目魚整片可以把醋飯覆蓋住，經過炙燒油脂溢出超級吸睛。

這比目魚油脂超豐富入口即化超好吃 。

這是綜合生魚片230元。

這盤生魚片有鮭魚、鮪魚及尖梭魚等。

這生魚片切的很厚實又大片份量十足。

這我猜應該是尖梭魚吧！這生魚片無腥味超鮮甜真好吃 。

這鮪魚比較有嚼勁鮮甜還不錯吃 。

這應該是鮭魚腹富油脂入口即化超好吃 。

這是味噌湯50元。

這碗味噌湯很大碗裡面滿滿鮭魚肉，這鮭魚肉是處理完生魚帶骨頭的魚肉。

這湯頭充滿鮭魚油脂超鮮甜好喝 ，這魚肉有帶骨刺享用之時要小心喔！

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「立吞壽司」用餐空間很日式舒服，服務親切，整體口感水準之上定價偏親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：立吞壽司

住址：700台南市中西區友愛街117號78號67

營業時間：10:00–14:00, 17:00–20:00 （週一、二、三公休）

電話：0913-758-899

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